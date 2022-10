Chuyển đổi sang Web 3.0: Doanh nghiệp e ngại vì chưa hiểu rõ công nghệ

Blockchain, Web 3.0 mở ra nhiều cơ hội phát triển

Nhận định này được các chuyên gia đưa ra trong phiên thảo luận “Tối ưu hóa sức mạnh blockchain trong doanh nghiệp”. Phiên tọa đàm nằm trong khuôn khổ sự kiện Vietnam Blockchain Summit 2022 vừa tổ chức.

Theo ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT, Web 3.0 ra đời từ sự phát triển tự nhiên của các công cụ web thế hệ cũ kết hợp với các công nghệ tiên tiến như AI và Blockchain, cũng như sự kết nối giữa người dùng và việc sử dụng Internet ngày càng tăng. “Web 3.0 mang đến giá trị vượt trội và cho chúng ta nhiều cơ hội để phát triển nền kinh tế”, ông Tú nói.

Các chuyên gia công nghệ thảo luận sâu về ứng dụng blockchain và Web 3.0

Phân tích rõ hơn về những khác biệt, lãnh đạo công nghệ FPT cho biết: Giờ đây, mọi người không cần tự đến ngân hàng để chuyển khoản như vài năm trước đây nữa. Chúng ta dùng đến Web 3.0 để kết nối, thực thi những công việc từ đơn giản đến phức tạp. Sự khởi đầu của Internet tạo ra ngỡ ngàng cho thế hệ lớn tuổi. Thời điểm đó, chúng ta cần truyền thông, giáo dục về Web 2.0 cho mọi người vì có nhiều vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn thông minh đáng lo ngại. Tuy nhiên, khi Web 3.0 ra đời đã đảm bảo an ninh trên không gian mạng tốt hơn cho các cá nhân để truyền tải thông tin nhanh hơn, an toàn hơn trong thế giới số.

“Hiện nay, chúng ta có thêm metaverse, thế giới này tích hợp vào thế giới thực tại. Trong đó, Web 3.0 mang đến nhiều khác biệt, trải nghiệm tốt đẹp cho tất cả mọi người. Con người với trí tưởng tượng vượt qua những gì có thể làm được sẽ xây dựng công nghệ mới dựa trên ưu điểm vượt trội của Web 3.0 và blockchain”, ông Tú chia sẻ.

Với những ưu điểm nổi trội, nhiều doanh nghiệp trên thế giới đã thảo luận và ứng dụng Web 3.0. Tuy nhiên, ông Tú cũng cho biết có một thực tế là nhiều doanh nghiệp e ngại vì không hiểu rõ công nghệ. Nhưng trong xu thế hiện nay, lãnh đạo tập đoàn này cho rằng bất kể doanh nghiệp nào cũng có dự định ứng dụng Web 3.0, chỉ là tiến độ khác nhau.

Thực tiễn tại doanh nghiệp, đại diện FPT cho biết tập đoàn này đang cố gắng thảo luận với các bên liên quan về tiến độ đạt được. “Chúng ta nói nhiều về chuyển đổi số và ai cũng thấy việc chuyển đổi từ Web 2.0 sang Web 3.0 tốn nhiều thời gian. Chuyển đổi nào cũng cần hy sinh, nỗ lực nhất định, cần sự sẵn sàng để ứng dụng cái mới”, vị này cho hay.

Chuyển đổi sang Web 3.0 không thể “ngày một ngày hai”

Theo các chuyên gia, việc ứng dụng blockchain và chuyển đổi sang Web 3.0 sẽ chỉ là chuyện sớm muộn. “Ứng dụng Web 3.0 chính là tương lai. Nhưng giai đoạn chuyển giao này không thể diễn ra chỉ trong một đêm”, ông Nicholas Soong, Giám đốc Phát triển Hệ sinh thái OKX Chain, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho biết.

Cùng nhận định này, bà Lynn Hoàng, Giám đốc Binance Đông Nam Á cũng cho rằng, cuộc cách mạng Web 3.0 không thể diễn ra trong thời gian ngắn.

Vị này cho rằng, lãnh đạo các doanh nghiệp cần tập trung vào kế hoạch dài hạn, kết nối với tầm nhìn doanh nghiệp để có mô hình kinh doanh phù hợp. Đồng thời, ngăn ngừa các rủi ro, sự cố liên quan đến dữ liệu bởi khác biệt của thế hệ Web 3.0 chính là vấn đề dữ liệu. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần xác định phải tập trung ở góc độ nào khi ứng dụng Web 3.0 ở doanh nghiệp mình", bà Lynn Hoàng nói.

Duy Vũ