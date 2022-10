Giải pháp Chứng thực Hợp đồng điện tử vContract do Viettel nghiên cứu và phát triển đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật. Với những tính năng ưu việt nổi trội so với các giải pháp tương tự trên thị trường. Triển khai giải pháp đơn giản - không cần đầu tư hạ tầng. Ký kết hợp đồng nhanh chóng, thuận tiện, cắt giảm lên đến 90% thời gian ký kết hợp đồng. Giúp doanh nghiệp tiết kiệm lên đến 90% chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ hợp đồng. Thuận tiện cho việc tìm kiếm, quản lý và lưu trữ hợp đồng. Hợp đồng ký kết trên vContract được bảo mật và an toàn đáp ứng quy định về tính toàn vẹn nội dung theo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP tuân thủ các quy định của Nhà nước, có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng giấy ký theo phương thức truyền thống. Hợp đồng sau khi ký kết thành công trên hệ thống vContract được Xác thực bởi Viettel và xác thực trên Trục Phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam giúp đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho hợp đồng.

Đặc biệt, vContract của Viettel Telecom là giải pháp Chứng thực Hợp đồng điện tử ứng dụng công nghệ eKYC (kết hợp Video Call) để định danh 100% người dùng trên hệ thống (khi lần đầu tiên đăng nhập), có kết nối với dữ liệu định danh của viễn thông lớn nhất Việt Nam, nhằm tăng độ chính xác của phương án định danh.

Không những vậy, vContract hỗ trợ đa dạng phương thức ký trên thị trường, đáp ứng mọi nhu cầu ký kết hợp đồng B2B, B2C, B2 với các phương thức ký như ký số (Usb Token, SimCA, MySign), ký OTP, ký eKYC-OTP.

Ngày 31/8/2022, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã được trao Giấy xác nhận đăng ký cung cấp dịch Chứng thực Hợp đồng điện tử vContract, đáp ứng đầy đủ các quy định về pháp lý.

Theo ông Phan Hoàng Việt - Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom, số hóa quy trình ký kết hợp đồng sẽ là nhu cầu thiết yếu trong tương lai gần. Đây chính là bước đệm để các doanh nghiệp bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số toàn cầu. Không dừng lại ở giải pháp chuyển đổi số, Viettel đang tiếp tục xây dựng lộ trình ứng dụng các công nghệ mới nhất AI, Blockchain hứa hẹn đem đến cho khách hàng giải pháp Chứng thực Hợp đồng điện tử đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp.

Với hệ sinh thái sản phẩm CNTT đa dạng, Viettel có khả năng cung cấp trọn bộ giải pháp từ thiết yếu đến nâng cao cho mọi khách hàng, giúp doanh nghiệp tiến tới thời kỳ “vận hành không giấy, ký số không chạm”. Đặc biệt trong đó là bộ giải pháp Chứng thực hợp đồng điện tử (vContract) - Chữ ký số Viettel CA - Hóa đơn điện tử, Viettel sẽ triển khai nhiều chương trình ưu đãi, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Viettel còn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng khắp mọi nơi với đội ngũ kênh bán rộng khắp 63 tỉnh thành và hỗ trợ khách hàng 24/7. Lựa chọn Giải pháp Chứng thực Hợp đồng điện tử vContract Viettel là cách để giúp doanh nghiệp “Chuyển mình thích ứng và đón đầu xu thế Chuyển đổi số”.