Chuyên gia chia sẻ chiến lược Cloud linh hoạt cho doanh nghiệp Việt

Ông Lưu Danh Anh Vũ - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Giải pháp của CMC Telecom chia sẻ về xu hướng điện toán đám mây cũng như giải pháp điện toán đa đám mây (Multi-Cloud) và đám mây lai (Hybrid-Cloud).

- Ông có nhận định gì về xu hướng điện toán đám mây của các doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam?

Những năm gần đây, điện toán đám mây được thúc đẩy mạnh để hỗ trợ nhiều dịch vụ triển khai nhanh và hiệu quả trên toàn thế giới, đặc biệt ở Việt Nam. Đại dịch Covid-19 gây tê liệt chuỗi cung ứng toàn cầu nên việc mua sắm thiết bị cho hệ thống lưu trữ tại chỗ bị đình trệ, doanh nghiệp (DN) phải đợi rất lâu với chi phí bị đội lên đắt đỏ. Thêm vào đó, nhu cầu thanh toán không tiền mặt, thói quen sử dụng dịch vụ trực tuyến ngày càng phổ biến với người dùng.

Để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng và tăng sức cạnh tranh trên thị trường, từ sàn thương mại điện tử đến dịch vụ Tài chính - Ngân hàng, logistics… DN đều nỗ lực làm mới phương thức giao tiếp và phục vụ khách hàng, chuyển dịch App (ứng dụng) thành Super App (siêu ứng dụng) nhằm cung cấp nhiều tiện ích trong một app. Việc áp dụng các kiến trúc mới về ứng dụng, sự linh hoạt trong việc nâng cấp, mở rộng tính năng và độ sâu rộng các sản phẩm dịch vụ của Cloud đã giúp “time to market” (thời gian đưa dịch vụ ra thị trường) cho sản phẩm, dịch vụ của DN được rút ngắn mà vẫn đảm bảo tính kinh tế, thậm chí giảm sâu chi phí mà vẫn đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ cần thiết.

- Thực trạng chuyển đổi lên Cloud của DN Việt đang diễn ra như thế nào, thưa ông?

Trong thời gian qua, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn của chuyên viên, kỹ sư về Cloud như kiến trúc sư hệ thống, người vận hành Cloud đến kiến thức tổng quát về Cloud của người điều hành DN được mở rộng, đầu tư và nâng tầm hơn. Điều này đã và đang thúc đẩy nhu cầu của DN tìm kiếm, thử nghiệm chiến lược hiện đại hóa hệ thống CNTT với tốc độ nhanh, linh hoạt hơn, khả năng chống rủi ro hay độ sẵn sàng hệ thống cao hơn. Bởi vậy, nhiều tập đoàn, DN đã và đang hợp tác với các công ty tư vấn quản trị hàng đầu như McKinsey hay trong nhóm Big Four (Deloitte, PwC, KPMG, E&Y) tư vấn chiến lược Cloud rõ ràng, cụ thể hơn.

Là Advanced Tier Services Partner của AWS, Premier Partner của Google Cloud và Gold Partner của Microsoft, chúng tôi ghi nhận nhu cầu Cloud rất lớn của các DN. Đặc biệt, nhu cầu kết nối tới các trung tâm Cloud quốc tế thông qua dịch vụ Cloud Express của CMC Telecom trong 2 quý đầu năm 2022 tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. CMC Telecom cũng phát triển nền tảng điện toán đám mây CMC Cloud với tốc độ tăng trưởng gần 200%.

- Là nhà cung cấp dịch vụ Multi Cloud, chiến lược mà CMC Telecom theo đuổi có gì khác biệt?

CMC Cloud được xây dựng và vận hành tại hệ sinh thái trung tâm dữ liệu thiết kế theo tiêu chuẩn Tier III quốc tế có cơ chế HA (High Availability - Độ sẵn sàng cao), DR (Disaster Recovery - phục hồi sau thảm họa), bảo mật ở mức cao nhất. Chúng tôi có thể cung cấp kết nối trực tiếp đến Regions (AZs) của các nhà cung cấp cloud lớn trên thế giới như: AWS thông qua AWS Direct Connect, Google Cloud thông qua Google Cloud Interconnect, Microsoft Azure thông qua Microsoft Azure ExpressRoute với băng thông lên đến 10Gbps.

Chúng tôi đã xây dựng đội ngũ vận hành Cloud hơn 300 nhân sự với đội ngũ kỹ sư, chuyên gia tích hợp thành chuỗi liên hoàn từ tư vấn giải pháp, kỹ thuật đến tư vấn triển khai - hậu triển khai theo từng nền tảng: CMC Cloud và các nền tảng Cloud quốc tế: AWS, GCP, Microsoft Azure.

Đội ngũ vận hành hệ thống Cloud của CMC Telecom

Theo nghị định 53/2022/NĐ-CP của luật An ninh mạng: Thông tin cá nhân người dùng dịch vụ; Dữ liệu về mối quan hệ của người dùng dịch vụ; Dữ liệu do người dùng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải được lưu trữ trong nước. Vì vậy, Hybrid Cloud hay Multi Cloud có kết hợp nền tảng điện toán đám mây Make in Vietnam sẽ là giải pháp an toàn cho DN.

CMC Cloud là lựa chọn phù hợp cho nhiều đối tượng, đặc biệt là DN vừa và nhỏ cần một Cloud linh hoạt về giá, mô hình hay hệ thống có workload phổ biến nhưng không đòi hỏi số lượng và mức độ services phức tạp. Chúng tôi cũng chuẩn bị ra mắt CMC Cloud phiên bản nâng cấp với nhiều tính năng mới đáp ứng nhu cầu cao hơn của DN, thu ngắn khoảng cách về quy mô và tính năng với Cloud quốc tế.

- Theo ông, DN Việt nên lựa chọn Cloud của nhà cung cấp nào?

Điện toán đám mây có thể coi là “xương sống” của việc phân phối hầu hết mọi dịch vụ số. Tuy nhiên, không có sự lựa chọn rõ ràng ngay từ đầu và chắc chắn một hãng Cloud nào cho DN.

Và với sự chọn lựa nào của DN thì CMC Telecom cũng có đội ngũ tư vấn, triển khai, vận hành, đánh giá chuyên biệt theo từng hãng Cloud quốc tế cũng như trong nước theo quy trình chặt chẽ để hỗ trợ, tư vấn giải pháp phù hợp cho DN.

Thúy Ngà