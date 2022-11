CMC tăng 29% lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm

"Trong 6 tháng đầu năm tài chính 2022, các lĩnh vực kinh doanh của CMC đều có những bước tiến vững chắc mặc dù thị trường trong nước khó khăn. Chúng tôi vẫn đạt mức tăng trưởng cao, nhiều sản phẩm dịch vụ số dẫn đầu thị trường, được khách hàng trong nước, quốc tế đánh giá cao và được vinh danh các giải thưởng danh giá. Đến nay, CMC có trên 5.400 nhân sự chất lượng cao và số lượng nhân sự tiếp tục tăng trưởng mạnh", ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành CMC khẳng định.

Các khối kinh doanh đều tăng trưởng

Theo đại diện CMC, khối Kinh doanh Quốc tế (CMC Global, CMC Japan, CMC APAC) là khối có sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận lớn nhất. Doanh thu 6 tháng đầu năm của CMC Global là 641 tỷ đồng, tăng trưởng 85% so với cùng kỳ và đạt 129% kế hoạch. Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của CMC Global tăng trưởng 90% so với cùng kỳ. Các thị trường chiến lược như Hàn Quốc, APAC đang duy trì mức tăng trưởng tốt.

Khối Công nghệ & Giải pháp (CMC TS, CMC Consulting) tăng trưởng doanh thu ổn định ở mức 37%, tăng trưởng lợi nhuận ở mức cao là 61%. Các hoạt động tư vấn chuyển đổi số có hiệu quả rõ rệt, từng bước vững chắc trở thành nhà cung cấp dịch vụ quản lý Cloud hàng đầu Việt Nam. Các dịch vụ có hàm lượng kỹ thuật cao duy trì mức tăng trưởng tốt.

Tại khối Hạ tầng số (CMC Telecom, CMC Cyber Security), riêng dịch vụ cốt lõi CMC Telecom tăng trưởng 22% trong 6 tháng, hoàn thành kế hoạch Big Moves đã đề ra. Với sự ra mắt của DC Tân Thuận và mở rộng DC tại CMC Tower 11 Duy Tân, CMC Telecom đã ký được nhiều hợp đồng bán DC toàn quốc. Đặc biệt, sự tham gia của CMC Cyber Security vào khối Hạ tầng số đã đưa dịch vụ Security vào thị trường khách hàng hiện hữu và bước đầu ký được nhiều đơn hàng bảo mật. Với những thành tích ấn tượng, khối Hạ tầng số có doanh thu tăng trưởng ở mức 21% trong 6 tháng.

“Thành tích 6 tháng đầu năm khẳng định kết quả bước đầu của chiến lược dịch chuyển từ hạ tầng viễn thông sang hạ tầng số với 5 mũi nhọn dịch vụ: Data Center, Cloud, Kết nối (Connectivity), An toàn an ninh thông tin (Cyber Security) và Managed Services. CMC Telecom sẽ tiếp tục đầu tư đội ngũ nhân lực chất lượng cao và hạ tầng số an toàn hiện đại để mang lại những giá trị và trải nghiệm tốt đến với khách hàng”, ông Đặng Tùng Sơn, DCEO/CMO của CMC Telecom nhấn mạnh.

Khối giáo dục hoạt động ổn định

Hiện tại, khối Nghiên cứu và Giáo dục (Trường Đại học CMC và Viện nghiên cứu ứng dụng CMC ATI) hoạt động khả quan. Trong 6 tháng đầu năm, trường Đại học CMC đã tuyển sinh thành công khóa đầu tiên với 345 sinh viên. Đây là kết quả vượt trội ở một trường đại học tư thục xét trên cả số lượng sinh viên được tuyển lẫn chất lượng đầu vào (điểm chuẩn).

Trong khối Nghiên cứu và Giáo dục, Viện nghiên cứu ứng dụng CMC ATI cũng có những bước chuyển mình. Viện đã nghiệm thu các hợp đồng lớn như Vinmec giai đoạn 1 và tiếp tục thương thảo các hợp đồng lớn cho dự án Vinmec giai đoạn 2, TP Bank, TH Group, Nova Group, Coca Cola. Đặc biệt, Viện CMC ATI đã phối hợp cùng CMC Global đưa sản phẩm CIVAMS.FACE tiếp cận thị trường châu Á - Thái Bình Dương (APAC) tại hội thảo Expo Cloud ở Singapore. Tại đây, CIVAMS.FACE nhận được sự quan tâm của các đối tác không chỉ tại Singapore mà cả ở thị trường Philippines.

Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc sáng tạo CMC Telecom nhận giải thưởng Thương hiệu quốc gia Việt Nam cho sản phẩm CMC Cloud

Đại diện tập đoàn cho biết, CMC đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp toàn cầu, đẳng cấp quốc tế với doanh thu tỷ USD và quy mô hơn 10.000 nhân sự trong giai đoạn 2021 - 2025. CMC sẽ kiên định với hướng đi là nhà tư vấn, cung cấp dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu Việt Nam, giúp doanh nghiệp và tổ chức trong nước số hóa thành công, góp phần định hình thị trường dịch vụ điện toán đám mây (Cloud) và SaaS (phần mềm dịch vụ) mới để nằm trong top đầu thị trường an ninh mạng.

Thúy Ngà