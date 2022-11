CMC Telecom phủ sóng internet tại EDU4.0

Trước bài toán cấp thiết về an toàn thông tin (ATTT), các chuyên gia cấp cao FPT IS chỉ ra nhiều góc nhìn chuyên sâu cùng các giải pháp then chốt, mở hướng áp dụng công nghệ vào thực tiễn cho tổ chức, doanh nghiệp.