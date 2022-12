Cơ hội tích điểm đổi quà trên ứng dụng My MobiFone

Các hình thức tích điểm trên ứng dụng My MobiFone: Cách 1: Khách hàng truy cập ứng dụng My MobiFone và đăng ký điểm danh (tối đa 1 lần/ thuê bao/ ngày). Số điểm tích lũy tương đương 10 điểm. Cách 2: Khách hàng truy cập ứng dụng My MobiFone và chia sẻ tới các khách hàng MobiFone chưa từng tải ứng dụng bằng cách sử dụng tính năng “Giới thiệu bạn bè” trên ứng dụng. Tương ứng với mỗi lần chia sẻ thành công, thuê bao sẽ nhận được số điểm tích lũy tương đương 20 điểm. Điều kiện tính là chia sẻ thành công khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau: - Thuê bao được mời là khách hàng thường xuyên của MobiFone (Điện thoại của khách hàng thường xuyên mở máy và phát sinh cuộc gọi đi trong 3 tháng gần nhất). - Thuê bao được mời chưa từng đăng nhập ứng dụng My MobiFone trước đó. - Thuê bao được mời phải đăng nhập ứng dụng trong thời gian triển khai của chương trình và nhập mã xác nhận người giới thiệu để hoàn thành hành động chia sẻ. Cách 3: Khách hàng truy cập ứng dụng My MobiFone và thực hiện Thanh toán trực tuyến cho chính chủ thuê bao. Tương ứng với mỗi giao dịch thành công, thuê bao sẽ nhận được số điểm bằng kết quả của phép tính sau: [Số tiền giao dịch] / [3.000đ] Cách 4: Khách hàng thực hiện đăng ký gói cước dài kỳ trên ứng dụng My MobiFone. Tương ứng với mỗi giao dịch thành công, thuê bao sẽ nhận được số điểm bằng kết quả của phép tính sau: [Số tiền gói cước] / [3.000đ] Mỗi thuê bao tích đủ 100 điểm sẽ được đổi điểm để nhận ưu đãi (1 lần nhận ưu đãi = 100 điểm). Mỗi thuê bao sẽ nhận tối đa 2 ưu đãi của chương trình, thuê bao có quyền lựa chọn đổi điểm lấy ưu đãi (chọn nút “Đổi quà”) khi đã tích đủ điểm (tổng điểm tích lũy ≥ 100 điểm). Hotline: 9090