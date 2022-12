Công an Hà Nội ra mắt trang mạng xã hội Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính

Giao diện trang zalo Công an Thành phố Hà Nội



Công an Thành phố Hà Nội vừa triển khai thiết lập trang mạng xã hội Zalo để tuyên truyền đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến theo chủ trương của Bộ Công an.

Cụ thể, khi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ, tra cứu hồ sơ trực tuyến cũng như liên hệ để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, chỉ cần truy cập vào tài khoản Zalo của Công an thành phố Hà Nội (tại địa chỉ https://zalo.me/3433189616524026163) sẽ được giải đáp, hướng dẫn kịp thời trong giờ hành chính và qua Hotline 24/24.

Theo hướng dẫn Công an Hà Nội, cơ quan, tổ chức, cá nhân vào Zalo (gõ tìm kiếm: công an thành phố Hà Nội) được liên kết tới Cổng dịch vụ công Bộ Công an, giúp người dân dễ dàng truy cập, tìm hiểu các thủ tục hành chính và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

Đồng thời, trang mạng xã hội Zalo của Công an Thành phố sẽ cung cấp các thông tin hữu ích hỗ trợ người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính cũng như tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác của nhân dân trước những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm...

Bên cạnh đó, thông qua trang mạng xã hội Zalo, người dân sẽ tiếp cận được thông tin được Công an Thành phố cung cấp trên Cổng thông tin điện tử, trang Facebook Công an Thành phố. Trang mạng xã hội Zalo của Công an Thành phố cũng cung cấp cho người dân số điện thoại của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH để người dân có thể liên hệ, được hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Thông qua việc triển khai nhiều kênh cung cấp thông tin như Cổng thông tin điện tử, trang facebook, trang Zalo của Công an Thành phố; lực lượng Công an Thủ đô sẽ góp phần thúc đẩy hiệu quả công tác cải cách hành chính, phục vụ tối đa nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của Nhân dân.

Công an thành phố Hà Nội trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.