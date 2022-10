Công nghệ bảo vệ thực phẩm ‘chuẩn tươi ngon, vị nguyên bản’ ở tủ lạnh Samsung

Nông sản, thuỷ sản là “món quà” từ mẹ thiên nhiên dành tặng cho con người với đầy đủ vị tươi, ngon, nhiều khoáng chất. Nhưng để giữ trọn độ tươi - ngon - dinh dưỡng của thực phẩm để sử dụng trong thời gian dài luôn cần đến các công nghệ bảo quản tiên tiến và khắt khe nhất, được thiết kế riêng cho từng dòng thực phẩm.

Samsung trân trọng giá trị này và dày công nghiên cứu để đưa ra các công nghệ giữ thực phẩm tươi ngon tốt nhất cho dòng tủ lạnh của mình. Công nghệ lưu trữ thực phẩm trong dòng tủ lạnh Samsung đã đạt được một bước tiến mới với khả năng giữ thực phẩm luôn tươi, ngon, sạch, giữ trọn vị nguyên bản.

Ngăn đông mềm Optimal Fresh Zone chuẩn -1 độ C - giữ trọn dinh dưỡng cho thịt cá

Thực tế, khái niệm “ngăn đông mềm” trong các dòng tủ lạnh đã xuất hiện từ lâu trên thị trường. Vậy đâu mới là nhiệt độ đông mềm chuẩn cho tủ lạnh hiện đại?

Đạt chứng nhận từ Intertek - Tập đoàn kiểm định quốc tế Intertek hàng đầu những giải pháp về chất lượng, an toàn, kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm cho nhiều lĩnh vực khác nhau trên toàn thế giới, ngăn đông mềm Optimal Fresh Zone chuẩn -1 độ C của tủ lạnh Samsung được tối ưu công nghệ tiên tiến nhất, giúp lưu giữ trọn dinh dưỡng trong miếng thịt/ cá so với nhiệt độ đông mềm dưới -1 độ C.

Vì thực phẩm không bị đông đá nên vẫn giữ được độ đàn hồi, mềm mại, không bị phá vỡ cấu trúc, dinh dưỡng nhờ đó cũng được bảo toàn. Với ngăn đông mềm này, các chị em không cần chờ rã đông thực phẩm, dễ dàng cắt thái, giúp rút ngắn thời gian nấu ăn hơn. Những lợi ích mang lại từ các dòng tủ lạnh Samsung trở nên khác biệt và ghi điểm với chị em nội trợ.

2 dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus giữ rau củ tươi lâu

Với những thực phẩm tươi như rau, củ, trái cây, độ ẩm là yếu tố quyết định sự tươi ngon dài lâu. Tủ lạnh bình thường chỉ có 1 dàn lạnh, có thể khiến độ ẩm ở ngăn mát bị thất thoát khi qua ngăn đông, làm rau, củ, trái cây mất độ ẩm cần thiết, nhanh héo và hư hỏng hơn.

Tủ lạnh Samsung có cấu trúc khác biệt khi được tích hợp 2 dàn lạnh riêng biệt cho từng ngăn, điều này theo nhà sản xuất giúp bảo toàn lên đến 70% độ ẩm, giữ thực phẩm tươi ngon lâu hơn gấp 2 lần và hạn chế bị lẫn mùi. Nhờ đó, rau, củ và hoa quả có thể giữ trọn hương vị tươi ngon như mới.

Ngoài ra, các dòng tủ lạnh Samsung 2 dàn lạnh độc lập còn sở hữu tới 5 chế độ linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng của người dùng (gồm: chế độ thông thường, chế độ tắt ngăn đông - tiết kiệm điện, chế độ tắt ngăn mát, chế độ 2 ngăn mát, chế độ ngăn mát nhỏ).

Thực phẩm ngon - sạch được kết tinh từ công sức chăm bón, nuôi trồng của người nông dân, tủ lạnh Samsung sở hữu công nghệ bảo quản thực phẩm tươi ngon, tôn vinh vị ngon nguyên bản.

Tủ lạnh Samsung đang đứng top đầu về sản phẩm điện tử - gia dụng, tích hợp công nghệ hiện đại bậc nhất, được nhiều người tiêu dùng Việt tin tưởng lựa chọn.

Thu Hằng