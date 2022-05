Một trường CNTT học phí top đầu Việt Nam giới hạn dung lượng Google của sinh viên còn 500MB, ít hơn cả thời kỳ sơ khai của Gmail cách đây gần 20 năm

Mức dung lượng này được đánh giá là không đủ với sinh viên ngành IT.

Hồi tháng 2/2021, Google đã công bố chính sách mới dành cho các tài khoản Google dành cho giáo dục (hay còn được gọi là G Suite for Education). Cụ thể, thay vì được lưu trữ không giới hạn như trước đây, Google sẽ giới hạn dung lượng lưu trữ là 100TB/trường để chia sẻ cho toàn bộ sinh viên.

Điều này đã khiến nhiều trường đại học tại Việt Nam, vốn chủ yếu sử dụng G Suite for Education để làm nền tảng email cho sinh viên, buộc phải đưa ra các biện pháp hạn chế dung lượng lưu trữ.

Mới đây nhất, Trường Đại học FPT đã gửi email tới sinh viên, thông báo về việc sẽ hạn chế dung lượng lưu trữ của sinh viên còn 500MB, đồng thời vô hiệu hóa dịch vụ Google Photo và Google Drive. Sinh viên được khuyến cáo chuyển dữ liệu cá nhân tới dịch vụ lưu trữ khác hoặc tải về máy tính.

"Từ ngày 2.5.2022 Phòng CNTT đã nhận được thông báo của Google về việc thay đổi chính sách cung cấp miễn phí Email cho các tổ chức giáo dục trên toàn cầu, trong đó có tổ chức Giáo dục FPT.

Chính sách được áp dụng bắt đầu từ tháng 7.2022 sẽ không còn miễn phí về dung lượng lưu trữ cho toàn bộ các tổ chức giáo dục trên toàn cầu.

Phòng CNTT xin thông báo tới toàn thể HSSV của trường kể từ tháng 7.2022 trở đi dự định sẽ thực hiện chính sách cung cấp cho mỗi email account@fpt.edu.vn một dung lượng lưu trữ 500MB và ngừng cung cấp 2 dịch vụ Google Photo và Google Drive.", Email được Đại học FPT gửi tới toàn bộ sinh viên viết.

Email được Phòng CNTT của Đại học FPT gửi tới sinh viên

Trên mạng xã hội, một số người dùng, trong đó bao gồm các sinh viên đang theo học Đại học FPT, cho rằng việc bị cắt giảm còn 500MB là quá ít, đặc biệt với tính chất của sinh viên CNTT thường xuyên phải sử dụng email để gửi bài tập, mã nguồn phần mềm, giáo trình...

Một so sánh vui: vào thời điểm Google ra mắt Gmail vào năm 2004, dịch vụ này từng cung cấp cho người dùng tới 1GB dung lượng lưu trữ miễn phí. Như vậy, mức 500MB mà Trường Đại học FPT cung cấp chỉ bằng một nửa so với thời điểm cách đây gần 20 năm, chưa kể kích thước tệp tin ở năm 2022 cũng lớn hơn rất nhiều so với 2004.

Gói dịch vụ G Suite for Education (nay là Google Workspace for Education Fundamentals) với dung lượng lưu trữ 100TB là hoàn toàn miễn phí đối với các cơ sở giáo dục đủ điều kiện. Các trường hoàn toàn có thể nâng cấp lên gói Google Workspace for Education Plus để có được thêm nhiều quyền lợi hơn, trong đó bao gồm nâng cấp dung lượng lưu trữ lên 20GB/sinh viên, bên cạnh 100TB dùng chung. Tuy nhiên, Google không công khai công bố mức giá của gói này, mà chỉ "báo giá kín" với đại diện của trường.

Các gói dịch vụ dành cho giáo dục của Google

Được biết, một số trường đại học tại Việt Nam đã dần chuyển dịch sang các dịch vụ lưu trữ đám mây khác. Một trong số đó là Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, hiện đang sử dụng dịch vụ email và lưu trữ OneDrive của Microsoft với dung lượng 1TB, kèm theo gói Office 365.

Theo thống kê của Tiến sĩ Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT Đại học FPT được đăng tải hồi giữa năm 2021, Đại học FPT có mức học phí cao thứ 13 tại Việt Nam với mức học phí 25.3 triệu đồng/kỳ. Đứng đầu BXH này là Trường Đại học VinUni với học phí 406 triệu đồng/kỳ.

(Theo Tổ Quốc)