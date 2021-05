10 hãng công nghệ Trung Quốc lớn ‘bay’ 800 tỷ USD từ đầu năm

Các hãng công nghệ nổi tiếng của Trung Quốc đang dần mất đi “hào quang” khi giá cổ phiếu của họ biến động mạnh trong vài tháng qua.

Vốn hóa của 10 công ty công nghệ thông tin và công nghệ cao hàng đầu Trung Quốc, bao gồm Alibaba và Tencent, đã giảm hơn 800 tỷ USD, tương đương 30%, kể từ tháng 2. Tencent, chủ sở hữu ứng dụng WeChat, là một trong những doanh nghiệp chịu thiệt hại nặng sau khi cổ phiếu giảm 20% trong cùng kỳ.

Mới đây, Tencent công bố kết quả kinh doanh quý đầu năm với lợi nhuận ròng 47,7 tỷ NDT (7,44 tỷ USD), tăng 65% so với một năm trước đó. Ngược lại, Alibaba báo lỗ, chủ yếu do án phạt chống độc quyền kỷ lục từ nhà chức trách Trung Quốc. Song cổ phiếu Tencent vẫn chưa phục hồi do chính phủ siết quản lý.

Đầu tháng 5, chính quyền yêu cầu Tencent dừng hành vi thu phập thông tin người dùng từ ứng dụng bất hợp pháp. Alibaba và công ty con Ant Group cũng chịu sự giám sát chặt chẽ, dẫn đến vụ đình chỉ IPO chấn động hồi cuối năm ngoái.

Ngoài ra, Tencent, sàn thương mại điện tử JD.com, nền tảng giao đồ ăn Meituan và 10 công ty Internet khác đều bị ngân hàng trung ương triệu tập hồi cuối tháng 4 và phải đồng ý để nhà quản lý giám sát.

Theo các ngân hàng đầu tư, cổ phiếu Tencent hay các hãng khác đều đang được định giá thấp, song rủi ro pháp lý lại cản trở tăng trưởng. Giá trị vốn hóa của Alibaba, Tencent, Meituan, JD.com, Kuaishou trên sàn giao dịch Hong Kong giảm từ 20% đến 40% từ ngày 17/2. Vốn hóa gộp đạt 13,5 nghìn tỷ HKD (17,4 tỷ USD), giảm hơn 5,1 nghìn tỷ HKD.

Trong khi đó, tổng giá trị vốn hóa của Pinduoduo, Baidu, Lufax, Bilibili, NetEase trên sàn chứng khoán Mỹ giảm khoảng 150 tỷ USD trong cùng kỳ. Như vậy, 10 công ty chứng kiến vốn hóa giảm tổng cộng 801 tỷ USD. Ngược lại, cổ phiếu Apple và các công ty công nghệ Mỹ tương đối ổn định.

Để tránh lâm vào tình trạng này, công ty mẹ TikTok – ByteDance – cho biết đã đóng băng kế hoạch niêm yết một số bộ phận. Công ty ra quyết định sau khi xem xét các rủi ro pháp lý tài chính.

Du Lam (Theo Nikkei)