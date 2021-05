100% công chức, viên chức, người lao động của Bộ TT&TT sử dụng thường xuyên Bluezone

Bộ TT&TT yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị của Bộ cài đặt và sử dụng thường xuyên Bluezone - ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19.

Yêu cầu nêu trên là một nội dung trong kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 tại Bộ TT&TT vừa được Bộ ban hành ngày 12/5.

Kế hoạch nhằm phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở cơ quan Bộ TT&TT và các trụ sở, toà nhà do các đơn vị thuộc Bộ TT&TT quản lý.

Kế hoạch được áp dụng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ TT&TT; khách đến làm việc, giao dịch tại các trụ sở, toà nhà do các đơn vị thuộc Bộ TT&TT quản lý.

Các trụ sở, tòa nhà do các đơn vị thuộc Bộ TT&TT quản lý gồm có: Văn phòng, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Viễn thông, Cục Bưu điện Trung ương, Cục Báo chí, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Trung tâm Internet Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - VNPost, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và trường Cao đẳng Công nghiệp In.

Theo kế hoạch, cùng với việc cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng Bluezone, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ TT&TT còn được yêu cầu phải chủ động khai báo y tế, cung cấp thông tin với cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi cư trú, nơi đến và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Tính đến trưa ngày 13/5, trên cả nước đã có hơn 32 triệu lượt cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

Đối với việc quản lý ra vào, kiểm tra thân nhiệt đối với khách đến làm việc tại các trụ sở, toà nhà do các đơn vị thuộc Bộ TT&TT quản lý, kế hoạch nêu rõ, hạn chế tối đa việc tiếp khách đến làm việc tại cơ quan, đơn vị trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19; chỉ tiếp khách đến làm việc tại cơ quan, đơn vị trong các trường hợp thực sự cần thiết, cấp bách.

Cùng với đó, yêu cầu toàn bộ khách đến làm việc phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và sử dụng dung dịch diệt khuẩn, diệt trùng tại các lối ra vào và bên trong các tòa nhà, sử dụng phần mềm Bluezone, khai tờ khai y tế (theo mẫu của Bộ Y tế) hoặc khai báo y tế trực tuyến.

Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 tại Bộ TT&TT còn hướng dẫn cụ thể các biện pháp cần triển khai để phòng chống dịch đối với việc tổ chức họp; công tác phun khử trùng, khử khuẩn; phương án cách ly tạm thời khi phát hiện có người nhiễm/nghi nhiễm Covid-19; và phương án duy trì làm việc trong trường hợp cách ly/giãn cách xã hội.

Ngoài ra, Bộ TT&TT cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch.

Là ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 do các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam phát triển, Bluezone đã được Bộ Y tế và Bộ TT&TT cho ra mắt từ ngày 18/4/2020 nhằm góp phần bảo vệ cộng đồng trước đại dịch, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tính đến ngày 13/5, cả nước đã có trên 32 triệu lượt cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone.

Thời gian qua, ứng dụng Bluezone đã được triển khai các chức năng khai báo y tế tự nguyện, quét mã QR khi vào các địa điểm công cộng, gửi phản ánh đến cơ quan y tế, thông báo tình hình dịch bệnh... Về cơ bản hiện Bluezone đã có đầy đủ các tính năng cần thiết hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Số người cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone càng nhiều thì hiệu quả truy vết các trường hợp nhiễm/nghi nhiễm Covid-19 càng cao. Nếu hầu hết người dân có điện thoại di động thông minh đều cài đặt và sử dụng Bluezone thì không chỉ giúp cơ quan chức năng khoanh vùng nhanh, cách ly sớm, chính xác, thu hẹp được phạm vi mà còn giúp cuộc sống của người dân, các hoạt động của xã hội diễn ra bình thường.

M.T

Cài đặt, sử dụng Bluezone để bảo vệ bản thân và cộng đồng:

Người dùng Bluezone có tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 sẽ được cảnh báo sớm về nguy cơ lây nhiễm, giúp họ có hành động kịp thời, không đi đến đám đông để tránh lây nhiễm, xét nghiệm và điều trị sớm nếu bị nhiễm bệnh. Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

