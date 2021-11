25 mắt camera an ninh tại xã Gia Đông bắt đầu phát huy tác dụng

Sau gần một tháng triển khai, lắp đặt, 25 mắt camera tại xã Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh đã bước đầu phát huy kết quả tích cực.

Hệ thống camera an ninh phát huy kết quả tích cực tại xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)

Từ đầu tháng 11 tới nay, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đã lắp đặt 25 mắt camera tại 11 điểm trọng yếu, bao quát các hướng ra, vào địa bàn xã. Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, sau gần 1 tháng triển khai, hệ thống camera giám sát an ninh đã bước đầu phát huy kết quả tích cực.

Camera an ninh là một trong số các biện pháp kỹ thuật trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, cũng là một hợp phần quan trọng của đô thị thông minh. Dưới sự hướng dẫn của đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Thuận Thành đã chỉ đạo Công an xã Gia Đông tham mưu Đảng ủy xã ban hành nghị quyết, triển khai thực hiện mô hình camera giám sát an ninh trên địa bàn dân cư.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh phụ trách rà soát, lắp đặt hệ thống thiết bị, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ, bảo đảm yêu cầu chất lượng hình ảnh, kỹ thuật và biện pháp nghiệp vụ. Đơn vị cũng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ, đảm bảo thiết bị hoạt động tốt trong mọi tình huống, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh.

Thời gian tới, Phòng kỹ thuật hình sự tiếp tục rà soát và thực hiện đề án lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tại một số xã, phường, thị trấn trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai hệ thống camera giám sát tại Bắc Ninh được kỳ vọng sẽ cung cấp cho chính quyền nguồn dữ liệu video phong phú hơn. Nguồn dữ liệu này cùng với khả năng tiếp nhận dữ liệu video từ quần chúng nhân dân và việc ứng dụng các công nghệ hiện đại trong phân tích dữ liệu sẽ giúp các cơ quan chức năng tỉnh ứng phó hiệu quả, kịp thời với các tình huống về an ninh trật tự trên quy mô toàn tỉnh.

Ngày 12/7/2021, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đã ký ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một trong tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung xây dựng thành phố là đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ, thông tin truyền thông, tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng, hiệu quả chính quyền điện tử, thành phố thông minh.

Hải Lam