3,7 triệu tài khoản thu phí không dừng có thể nâng cấp thành ví điện tử

Bộ GTVT cho phép các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng nâng cấp tài khoản giao thông ETC thành ví điện tử. Hiện cả nước có khoảng 3,7 triệu tài khoản giao thông.

Bộ GTVT vừa có hướng dẫn Công ty thu phí tự động (VETC) thủ tục cần thiết để nâng cấp Tài khoản giao thông (tài khoản ETC) thành ví điện tử.

Theo ông Nguyễn Danh Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị VETC: “Ứng dụng thanh toán số vào giao thông thông minh là xu hướng mạnh mẽ trên toàn cầu vì đặc tính hoạt động giao thông cần an toàn, nhanh chóng và chính xác”. Đại diện VETC cho biết, đơn vị này nỗ lực nâng cấp và bổ sung tính năng trung gian thanh toán cho tài khoản giao thông và phát triển ví điện tử để mang lại nhiều lợi ích đến khách hàng.

VETC sẽ tích cực làm việc với cơ quan quản lý nhà nước để sớm hoàn thành và đưa trung gian thanh toán, ví điện tử vào hoạt động. Theo lộ trình, thời gian để hoàn tất quá trình này dự kiến là 6 - 9 tháng.

Trước đó, VETC đã đề xuất Bộ GTVT cho phép nâng cấp tài khoản giao thông thành trung gian thanh toán. Theo đó, việc nâng cấp này đảm bảo lợi ích thiết thực và gia tăng tiện ích cho chủ tài khoản ETC khi mỗi cá nhân có thể sở hữu 1 ví điện tử trực tiếp của riêng mình. Bên cạnh chi trả phí giao thông, tài khoản ETC được dùng thanh toán bãi đỗ xe, phí cảng biển, cảng hàng không, giao thông thông minh, dịch vụ trung gian thanh toán cho tiêu dùng khác. Đồng thời, tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với giao dịch, số dư tài khoản ETC.

Việc bổ sung tính năng trung gian thanh toán cho tài khoản giao thông được Bộ GTVT phản hồi là phù hợp quy định tại Quyết định 19/2020/QĐ-TTG cũng như xu thế phát triển hệ thống giao thông minh. Đồng thời, Bộ GTVT cũng hướng dẫn VETC trình tự và thủ tục cần hoàn thiện nhằm đáp ứng các quy định chuyên ngành của Bộ GTVT cũng như quy định liên quan đến trung gian thanh toán.

Hiện cả nước có 3,7 triệu xe đã được dán thẻ ETC và kích thoạt tài khoản giao thông, chiếm khoảng 82% trên tổng số 4,5 triệu xe. Phương án nâng cấp tài khoản giao thông thành ví điện tử được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dùng.

