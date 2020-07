4 lần dành vị trí Quán quân Top 50 công ty niêm yết tốt nhất và bí quyết của Thế Giới Di Động

Thế Giới Di Động vừa kỷ niệm 16 năm thành lập. Là công ty chỉ có 16 năm đã trở thành doanh nghiệp tư nhân lớn thứ hai Việt Nam, là bán lẻ hàng đầu và là một trong 18 doanh nghiệp vốn hóa tỷ đô trên sàn chứng khoán.

Không ngại làm những điều mới mẻ

Thế Giới Di Động vừa kỷ niệm 16 năm thành lập vào ngày 14/7. Một công ty chỉ có tuổi đời 16 năm đã trở thành doanh nghiệp tư nhân lớn thứ hai Việt Nam, là bán lẻ hàng đầu và là một trong 18 doanh nghiệp vốn hóa tỷ đô trên sàn chứng khoán. Theo thống kê, trong 3 năm trở lại đây, mức tăng trưởng doanh thu kép của công ty đạt 31,8% với mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 40%, tỉ suất sinh lợi cổ phiếu 103%. Thành công của MWG đến từ việc công ty này không ngạilàm những điều mới mẻ, liên tục nâng cấp, cải tiến để cho kết quả tốt hơn.

Đây là lần thứ 4 liên tiếp Tập đoàn MWG giành ngôi quán quân của giải thưởng trong tổng số 8 năm giải được tổ chức.

Năm 2019, MWG được coi là đã rất thành công khi triển khai bán mặt hàng mới: đồng hồ. Với số bán tới hơn 400 ngàn sản phẩmcủa ngành hàng mới đã đóng góp thêm cho doanh thu công ty gần 800 tỷ đồng. Họ cũng không ngần ngại từ bỏ mô hình Điện máy Xanh mini cũ để thực hiện nâng cấp hơn 700 cửa hàng, nhờ đó diện tích của một cửa hàng được tối ưu, số lượng hàng trưng bày tăng lên gấp 3 lần và doanh thu trên mỗi cửa hàng tăng tới 30%.

Được biết, một mô hình Điện máy Xanh mới, tích hợp cả sản phẩm điện máy, gia dụng và điện thoại di động nhằm thâm nhập sâu vào các khu vực nông thôn cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Theo tính toán của ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO chuỗi thegioididong.com và Điện máy Xanh, mô hình này sẽ giúp MWG chiếm lĩnh tới 70% thị phần bán lẻ điện máy trong một vài năm tới.

Một dự án khác cũng nhận được sự quan tâm lớn là dự án trồng rau sạch 4KFarm với sứ mạng mang lại cho người tiêu dùng rau an toàn tuyệt đối 4 không (Không thuốc trừ sâu, không chất tăng trưởng, không chất bảo quản, không biến đổi gen). Đội ngũ chuyên gia về nông nghiệp của 4KFarm chuyển giao công nghệ và hỗ trợ nông dân trồng rau an toàn 4 không và thu mua 100% sản lượng rau an toàn này cung cấp độc quyền cho chuỗi Bách hóa Xanh. Với quy mô hệ thống bán lẻ ngày càng lớn của mình, dự án 4KFarm qua đó cũng giúp nông dân có thu nhập tốt hơn so với trồng rau thông thường.

Không so bì ngôi thứ

Thế Giới Di Động mới đây đã có năm thứ 4 giành vị trí quán quân trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất do tạp chí Nhịp cầu đầu tư bình chọn trong tổng số 6 năm công ty này lên sàn. Có lẽ chưa từng có một công ty nào được vinh danh ở vị trí cao nhất nhiều lần đến vậy trong tổng số lần tổ chức của giải này. Ở các bảng xếp hạng khác, MWG cũng liên tục 6 năm trong top 50 của Forbes Vietnam, thậm chí 2 năm liền có tên trong Top 50 của Forbes châu Á. Công ty cũng là nhà bán lẻ Việt Nam duy nhất có tên trong top 100 nhà bán lẻ lớn nhất châu Á Thái Bình Dương 2019.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em (hàng đầu, vị trí thứ 3, từ phải sang), CEO Thế Giới Di Động nhận giải thưởng Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2019.

Dù liên tục “phá đảo" ở các bảng xếp hạng, Thế Giới Di Động lại tỏ ra không mấy bận tâm tới thứ hạng hay việc so kè với đối thủ. “Nếu chỉ quan tâm tới đối thủ làm gì thì chúng tôi sẽ mãi chỉ là những người chạy theo mà thôi. Thế nên, tất cả những gì chúng tôi làm là vượt qua đối thủ lớn nhất là chính bản thân mình", ông Hiểu Em cho biết.Ở một phát biểu khác, ông Nguyễn Đức Tài cũng từng nói “Thế Giới Di Động không bận tâm đến doanh nghiệp bán lẻ của nước ngoài nào vào Việt Nam", qua đó cho thấy sự tập trung cao độ vào những gì họ làm với tinh thần làm những thứ mới mẻ, dám "thử và sai”, thậm chí không ngại đứng lên, rũ bỏ những gì thuộc về mình của ngày hôm qua để làm tốt hơn và để có những thành công lớn hơn.

Và như thế thứ hạng là điều tất yếu phải đến sau tất cả!

Phương Dung