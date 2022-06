Hướng dẫn dùng Telegram cơ bản cho người mới

Vì Telegram còn mới nên nhiều người dùng vẫn cần hướng dẫn những thao tác cơ bản như đăng ký tài khoản, ẩn số điện thoại, hay cài tiếng Việt.

Telegram là một trong những nền tảng chat mới với nhiều tính năng chuyên biệt, được cộng đồng người dùng công nghệ ưa thích khám phá. Nhưng cũng vì Telegram còn mới nên nhiều người vẫn chưa thể làm quen. Nếu cần hãy tham khảo những hướng dẫn thủ thuật cơ bản trước.

Cách tải và đăng ký Telegram

Trước hết, người dùng cần tải về Telegram từ các kho ứng dụng điện thoại, hoặc truy cập vào trang web Telegram (web.telegram.org. Sau đó hãy chọn đầu số Việt Nam, nhập số điện thoại, và chọn "Next".

Khi có mã code gửi vào về số điện thoại vừa đăng ký, hãy nhập vào ứng dụng và chọn "Next" để hoàn tất đăng nhập.

Cách cài tiếng Việt cho Telegram

Phần cài đặt trên ứng dụng Telegram không có lựa chọn chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt. Thay vào đó, người dùng cần truy cập vào địa chỉ cài đặt tiếng Việt cho Telegram (t.me/setlanguage/abcxyz), và mở chuyển tiếp sang ứng dụng Telegram.

Lúc này, người dùng sẽ thấy hiện lên thông báo đổi ngôn ngữ, hãy nhấn vào nút "Change" để cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt cho Telegram.

Cách ẩn số điện thoại trên Telegram

Telegram được trang bị nhiều tính năng an toàn bảo mật, trong đó cơ bản nhất là lựa chọn ẩn số điện thoại. Để thực hiện, người dùng vào mục Settings => Privacy and Security => Phone Number.

Ở giao diện kế tiếp, tại phần "Who can see my phone number", người dùng có thể chọn "Nobody" (Không ai cả) để ẩn số điện thoại. Tại mục "Who can find me by my number", người dùng có thể chọn "My contacts" để chỉ những người trong danh bạ tìm được mình theo số điện thoại.

Cách xoá tài khoản Telegram

Nếu cần xóa tài khoản Telegram, người dùng có thể truy cập cổng My Telegram (my.telegram.org/auth), sau đó đăng nhập tài khoản theo số điện thoại. Trên các màn hình tiếp theo, hãy kích vào liên kết Delete Account, nhập lý do muốn xóa tài khoản, và bấm nút Delete My Account khi đã sẵn sàng, chọn "Yes, Delete My Account" để xác thực.

Anh Hào