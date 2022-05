4 tình huống thí sinh cần lưu ý khi đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT 2022

Bộ GD&ĐT khuyến nghị thí sinh khi đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cần bình tĩnh để xử lý các tình huống phát sinh như thông tin đăng ký hoặc kế thừa từ cơ sở dữ liệu ngành chưa đúng, nghẽn mạng...

Từ hôm nay, ngày 4/5, cho đến 17h ngày 13/5, trên hệ thống quản lý thi tại địa chỉ thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn, các thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021 - 2022 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến chính thức.

Trước đó, các trường phổ thông đã cấp cho thí sinh tài khoản và mật khẩu để truy cập hệ thống quản lý thi. Tài khoản được cấp là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của thí sinh, trường hợp thí sinh chưa có căn cước công dân/chứng minh nhân dân thì sử dụng mã số định danh được cơ quan công an cấp.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Bộ GD&ĐT lần đầu tiên thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến.

Cùng với việc hướng dẫn cụ thể về cách thức đăng ký dự thi trực tuyến, Bộ GD&ĐT cũng đưa ra một số lưu ý, khuyến nghị với thí sinh khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo hình thức trực tuyến.

Cụ thể, theo Bộ GD&ĐT, phần mềm đăng ký dự thi chạy trên môi trường web nên các thiết bị khác nhau như máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh…, sử dụng các hệ điều hành khác nhau (Windows, Linux, iOS, Android…) có trình duyệt web đều có thể truy cập.

Tuy vậy, khi truy cập bằng thiết bị di động (màn hình nhỏ) sẽ khó thực hiện các thao tác hơn. Do đó, các thí sinh nếu có điều kiện nên truy cập bằng máy tính cá nhân hoặc máy tính bảng có màn hình đủ lớn, với độ phân giải full HD 1920x1080. Thí sinh cũng nên sử dụng trình duyệt Google Chrome hoặc FireFox phiên bản mới nhất để việc thao tác được thuận lợi.

Để đăng ký dự thi trực tuyến thành công và chính xác, các thí sinh cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân và thông tin liên quan trong phiếu đăng ký như: Thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc số định danh; các thông tin cần kê khai theo mẫu phiếu dự thi; các tài liệu, minh chứng cần thiết (nếu có); số điện thoại hỗ trợ đăng ký.

Sau khi nhận tài khoản trên hệ thống quản lý thi, thí sinh cần kiểm tra thông tin cá nhân liên quan, kiểm tra tài khoản và đổi mật khẩu. Tiếp đó, đăng xuất và đăng nhập lại với mật khẩu mới; ghi lại thông tin tài khoản và mật khẩu để sử dụng trong trường hợp cần thiết.

Khi điền phiếu đăng ký dự thi trực tuyến, các thí sinh cần sử dụng thông tin đã chuẩn bị để khai, rà soát thông tin được kế thừa từ cơ sở dữ liệu giáo dục đào tạo (CSDL ngành). Kiểm tra bảo đảm đúng thông tin và xác nhận đăng ký.

Đăng ký xong, thí sinh cần xuất phiếu đăng ký dự thi sang định dạng file pdf, in 1 bản (nếu có máy in), lưu file trên máy tính và email hoặc lưu giữ bản in ở nơi dễ nhớ để đối sánh khi cần thiết.

Đáng chú ý, trong thông tin khuyến nghị với các thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến, Bộ GD&ĐT lưu ý 4 tình huống có thể phát sinh và giải pháp thí sinh có thể thực hiện để giải quyết, đó là: Mất/quên mật khẩu hoặc quên tài khoản; Chưa có căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân; Thông tin đăng ký hoặc kế thừa từ CSDL ngành chưa đúng; Đăng ký dự thi bị nghẽn mạng.

Theo đó, với tình huống mất/quên mật khẩu hoặc quên tài khoản, thí sinh cần kiểm tra lại thông tin tài khoản đã lưu và đăng nhập lại. Nếu không được, thí sinh cần báo cho thầy/cô phụ trách CNTT của nhà trường để được hỗ trợ.

Trường hợp chưa có căn cước công dân/chứng minh nhân dân, thí sinh cần liên hệ đơn vị dông an nơi thường trú để xin Thông báo số định danh cá nhân. Nếu thí sinh chưa xin được số định danh cá nhân thì liên hệ với thầy/cô phụ trách CNTT của nhà trường để được hỗ trợ.

Khi gặp tình huống thông tin đăng ký hoặc kế thừa từ CSDL ngành chưa đúng, thí sinh cần kiểm tra lại thông tin bị sai, chuẩn bị minh chứng (nếu có) và chỉnh sửa; nếu không được báo cho thầy/cô phụ trách CNTT của nhà trường để được hỗ trợ.

Trường hợp đăng ký dự thi bị nghẽn mạng, thí sinh không nên cố gắng truy cập lại ngay, mà chờ khoảng 15 - 30 phút sau truy cập lại; báo cho thầy/cô phụ trách CNTT của nhà trường hoặc gọi cho tổng đài hỗ trợ nếu vẫn không truy cập được.

Đồng thời, thí sinh rà soát lại dữ liệu, thông tin chuẩn bị để đăng ký lại trong thời gian còn được phép đăng ký; báo với thầy/cô phụ trách CNTT của nhà trường sau một số lần thử đăng ký lại nhưng vẫn không thành công.

Vân Anh