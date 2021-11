Cơ hội học trực tuyến chuyển nghề lập trình miễn phí cho công nhân

Với chương trình học nghề lập trình miễn phí dành cho công nhân, người lao động tham gia chương trình có 4 lựa chọn gồm học nghề Tester, học nghề Lập trình viên Java, học nghề Lập trình viên Full Stack và học nghề Lập trình viên Mobile.

Giải pháp góp phần tháo gỡ bài toán thiếu hụt nhân lực CNTT

Anh Lê Đình Văn - một công nhân may tại Quảng Nam với quyết tâm xây dựng cho mình một tương lai rõ ràng, có cơ hội phát triển đã chọn học CNTT trực tuyến ở FUNiX và chuyển nghề thành công, hiện là lập trình viên tại FPT Software. Vượt qua những bỡ ngỡ, sự phản đối và nghi ngờ của gia đình, người thân, Lê Đình Văn đã nỗ lực thực hiện mơ ước. “Mọi con đường đều rất gian nan nhưng chỉ cần cố gắng hết sức, nhất định một ngày nào đó bạn sẽ thu lại được kết quả”, anh Lê Đình Văn chia sẻ.

Khi Covid-19 nổ ra, Nguyễn Xuân An, ở Văn Giang, Hưng Yên, có hơn 10 năm làm nghề tài xế xe tải, cũng học online CNTT với mục tiêu chuyển nghề lập trình. Chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch do công việc đình trệ, thu nhập giảm sút, con nhỏ, anh Nguyễn Xuân An nỗ lực học tập để đổi nghề. Dành thời gian mỗi ngày để học Code, hiện anh đã hoàn thành một nửa số môn trong chương trình. Nam tài xế quyết định sẽ theo hướng trở thành lập trình viên Java, hoàn thành chương trình tại FUNiX để có thể tìm được một công việc ưng ý.

Dịch Covid-19 đã gây ra những hậu quả nặng nề về nhiều mặt, mà người lao động yếu thế, trong đó có nhóm công nhân tại các nhà máy phải hứng chịu nhiều thiệt thòi. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, đến tháng 9, cả nước có hơn 1,3 triệu người lao động thất nghiệp, 1,3 triệu lao động đã phải về quê do không có việc làm và cuộc sống khó khăn.

Riêng quý II năm 2021, có khoảng 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực, bao gồm mất việc làm, tạm nghỉ, làm việc luân phiên, giảm giờ làm hoặc giảm thu nhập. Đến ngày 1/8, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp giảm 5,3% so với cùng thời điểm tháng 7 và giảm 10,6% so với cùng thời điểm năm 2020.

Trong khi đó, ngành công nghiệp CNTT tại Việt Nam với đà tăng trưởng và đóng góp lớn cho GDP, đang tiếp tục có nhu cầu nhân lực với số lượng lớn.

40 doanh nghiệp CNTT đồng hành cùng FUNiX khởi động dự án Chuyển đổi số cho công nhân, mang cơ hội học lập trình cho người lao động muốn chuyển nghề sang lĩnh vực CNTT.

Với quyết định triển khai dự án Chuyển đổi số công nhân, 40 doanh nghiệp sẽ cùng FUNiX nhận trách nhiệm đào tạo và tuyển dụng trên quy mô cả nước. Dự án sẽ tổ chức chương trình học nghề dành cho công nhân, đặt mục tiêu mang đến cơ hội nghề nghiệp mới trong ngành CNTT cho người lao động bị ảnh hưởng, mất việc hoặc có mong muốn chuyển nghề trong đại dịch. Đây đồng thời là một giải pháp tốt cung cấp nguồn nhân lực cho ngành CNTT vốn đang thiếu hụt trầm trọng.

Cụ thể, 40 doanh nghiệp CNTT sẽ cùng FUNiX trực tiếp đào tạo công nhân trở thành nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của chính mình. Các doanh nghiệp tài trợ ủy quyền cho FUNiX tiếp nhận và đào tạo lực lượng công nhân có mong muốn nhận tài trợ từ chương trình để học nghề và gia nhập ngành CNTT.

Cơ hội chuyển nghề mới cho người lao động

Là tổ chức đào tạo CNTT trực tuyến nhiều kinh nghiệm, FUNiX sẽ là đơn vị thực hiện dự án, tiếp nhận tài trợ và tổ chức đào tạo. Chương trình áp dụng phương pháp học tập linh hoạt, với sự kết nối chặt chẽ giữa FUNiX với doanh nghiệp và cách thức vận hành cho phép doanh nghiệp có thể trực tiếp tham gia vào quá trình đào tạo từ xây dựng chương trình học, Mentor chuyên môn, định hướng nghề nghiệp...

Đơn vị triển khai dự án cho biết, người lao động là công nhân, nhân viên các ngành nghề chịu ảnh hưởng vì Covid, có mong muốn chuyển sang nghề CNTT… không phân biệt tuổi tác, giới tính đều có thể tham gia và được doanh nghiệp tài trợ toàn bộ học phí để hoàn thành chương trình đào tạo trở thành lập trình viên.

FUNiX hiện đã có nhiều học viên là công nhân, người lao động như tài xế xe tải, đầu bếp, các bạn trẻ kinh doanh tự do… theo học lập trình để chuyển hướng sang ngành CNTT.

Khóa học chuyển nghề CNTT có lộ trình 6 tháng. Học viên cần cam kết học tập trực tuyến ít nhất 3 giờ/ngày, 6 ngày/tuần, mỗi ngày đều chủ động trao đổi học tập với giảng viên và cam kết làm việc cho doanh nghiệp ít nhất một năm sau khi học xong. Để đảm bảo cam kết này học viên đặt cọc 50% chi phí khóa học (tương đương 15 triệu đồng) và sẽ nhận lại số tiền này sau khi hoàn thành khóa học và nhận việc tại doanh nghiệp.

“Dự án tạo cơ hội để công nhân có mong muốn và quyết tâm có thể học và gia nhập vào ngành CNTT, đón đầu những cơ hội hấp dẫn trong nghề. Với sự đồng hành của doanh nghiệp và phương thức học tập hiệu quả của FUNiX, người lao động hoàn toàn có thể hoàn thành kế hoạch học tập chuyển nghề”, bà Lê Minh Đức, Giám đốc FUNiX khẳng định.

Công nhân tham gia chương trình có 4 lựa chọn: Học nghề Tester, học nghề Lập trình viên Java, học nghề Lập trình viên Full Stack và học nghề Lập trình viên Mobile. Khóa học được thiết kế online, giúp học viên có thể học tập linh hoạt theo thời gian biểu của mình. Cùng với đó là sự hỗ trợ của các Hannah - đội ngũ chăm sóc học viên giàu kinh nghiệm và hàng nghìn mentor trong ngành IT - đội ngũ chuyên gia hướng dẫn kiến thức cho người học 24/7.

Đại diện FUNiX cho biết thêm, đơn vị đang có nhiều học viên là công nhân, người lao động như tài xế xe tải, đầu bếp, các bạn trẻ kinh doanh tự do… theo học lập trình để chuyển hướng sang ngành CNTT. Có những xuất phát điểm khác nhau, nhưng rất nhiều bạn trong số đó đã tìm được hướng đi và hiện thực hóa mục tiêu của mình sau quá trình học tập.

Vân Anh