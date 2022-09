Mỗi người dùng smartphone dành 9,93 giờ/tháng để sử dụng các nền tảng số Việt Nam

Theo thống kê của Bộ TT&TT, trong tháng 8, mỗi người dùng smartphone dành khoảng 9,93 giờ để sử dụng các nền tảng số Việt Nam, tăng 4,67% so với tháng 1/2022 và tăng 11,44% so với tháng trước.

Bộ TT&TT, cơ quan thường trực Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, vừa có báo cáo chuyên đề về đo lường hoạt động của người dân trên các nền tảng số trong tháng 8/2022.

Bộ TT&TT cho biết, báo cáo về Chỉ số xã hội số của GSMA công bố tháng 8/2022 cho thấy Việt Nam xếp thứ 7 trong các quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương về xã hội số, xếp sau Úc, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Thái Lan và Malaysia. Trong đó, Việt Nam xếp thứ 5 về trụ cột thương mại số và xếp thứ 7 điểm số về phong cách sống số.

Xu hướng người dùng các nền tảng số trên thiết bị di động vẫn đang tiếp tục gia tăng với số lượng lượt tải ứng dụng mới trên các thiết bị di động từ 2 kho Google Play và Apple Store đạt khoảng 312 triệu lượt, tăng 19% so với tháng trước. Trong đó, chủ yếu là các tải về từ kho ứng dụng Google Play với tỷ lệ tải về là 78,22%, các thiết bị iOS chiếm gần 22% lượng tải mới. Với con số này, Việt Nam dự kiến tiếp tục xếp hạng thứ 7 toàn cầu về số lượng lượt tải mới ứng dụng trên các thiết bị di động, sau Ấn Độ, Hoa Kỳ, Brazil, Indonesia, Trung Quốc và Mexico.

Các nền tảng số lớn tại Việt Nam hiện nay là Zalo với hơn 75 triệu người dùng hằng tháng, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm trước và 1% so với thời điểm đầu năm nay; Facebook với hơn 65,7 triệu người dùng, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước; và Shopee có gần 44,5 triệu người dùng, tăng 25,69% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong báo cáo mới, Bộ TT&TT cũng thông tin về các số liệu thống kê từ các hệ thống đo lường của Bộ, phần nào cho thấy mức độ sử dụng của người dân với các nền tảng số tại Việt Nam.

Cụ thể, theo thống kê, tháng 8/2022, tổng số người dùng trên các nền tảng số Việt Nam đạt mức trên 494 triệu, tăng 23,56% so với cùng kỳ năm trước, tăng 12,64% so với tháng 1/2022 và tăng 18,45% so với tháng trước.

Về thời gian sử dụng, cũng trong tháng 8, tổng thời gian người dùng sử dụng các nền tảng số của Việt Nam và nước ngoài đạt hơn 6,78 tỷ giờ, tăng 2,67% so với tháng 1/2022 và tăng 2,25% so với tháng trước.

Trong tháng 8/2022, tỷ lệ người dùng các nền tảng số Việt Nam chiếm khoảng 20,33% tổng số người dùng các nền tảng số trên thiết bị di động (Ảnh minh họa: H.Đăng)

Thống kê cũng chỉ ra rằng, thời gian sử dụng nền tảng số của Việt Nam là hơn 934 triệu giờ, chiếm 13,77% so với tổng thời gian sử dụng trên toàn bộ các nền tảng, tăng 1,2% so với tháng trước. Mỗi người dùng smartphone dành khoảng 9,93 giờ/tháng sử dụng các nền tảng số Việt Nam, tăng 4,67% so với tháng 1/2022 và tăng 11,44% so với tháng trước.

Tỷ lệ người dùng các nền tảng số của Việt Nam tháng 8/2022 chiếm khoảng 20,33% tổng số người dùng các nền tảng số trên thiết bị di động, tăng nhẹ so với tháng trước.

Trong đó, các nền tảng số Việt Nam chủ yếu tập trung ở nhóm nền tảng có từ 1 đến 5 triệu người dùng. Tính đến nay, đã có 5 nền tảng góp mặt trong nhóm nền tảng có trên 10 triệu người dùng hằng tháng là Zalo (75 triệu), Zing Mp3 (23,6 triệu), Ví Momo (19,6 triệu), Báo Mới (15,5 triệu), Vietcombank (12 triệu).

Để tiếp tục thúc đẩy hoạt động của người dân trên môi trường số, Bộ TT&TT đề nghị các bộ, ngành nhanh chóng hoàn thiện việc xây dựng các nền tảng số quốc gia, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, toàn xã hội tham gia đóng góp dữ liệu và sử dụng các dịch vụ, tiện ích của các nền tảng số quốc gia.

Các địa phương được đề nghị lựa chọn các nền tảng số quốc gia để ưu tiên thúc đẩy trên địa bàn tỉnh, thành phố mình. Đồng thời, tích cực triển khai các Tổ công nghệ số cộng đồng với thanh niên là hạt nhân để “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng số Việt Nam, tích cực tham gia thúc đẩy việc phát triển kỹ năng số, văn hóa số của người dân trên môi trường mạng.

Vân Anh