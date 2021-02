Vietnam Airlines thông báo 7 hình thức làm thủ tục check-in đa dạng, tiện ích, khuyến khích hành khách sử dụng để hạn chế xếp hàng, tránh tập trung đông người tại sân bay, phòng chống dịch COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các hãng hàng không tại các sân bay đã triển khai đo thân nhiệt tất cả hành khách và người thân tại cửa vào các nhà ga và cửa an ninh soi chiếu bằng máy quét hoặc dụng cụ đo thân nhiệt cầm tay. Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho hành khách, các hãng hàng không sẽ thực hiện đo thân nhiệt của hành khách một lần nữa tại cửa ra máy bay.

Các hãng hàng không đề nghị hành khách tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế, hợp tác đo thân nhiệt khi có yêu cầu, hoàn thành khai báo y tế điện tử tại nhà trước khi đến sân bay qua website https://tokhaiyte.vn, lưu ý đeo khẩu trang trong suốt thời gian tại sân bay và trên máy bay.

Riêng Vietnam Airlines hướng dẫn hành khách 7 hình thức check in trước giờ bay, gồm:

Check-in tại sân bay: Hành khách mang giấy tờ tùy thân đến quầy làm thủ tục để được nhân viên trực tiếp làm thủ tục và ký gửi hành lý.

Check in bằng thiết bị di động (MPOS): Tại các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, trong trường hợp hành khách xếp hàng đông tại các quầy thủ tục, nhân viên của hãng sẽ chủ động sử dụng thiết bị cầm tay làm thủ tục cho hành khách để giảm thời gian chờ đợi và xếp hàng. Khách không có hành lý ký gửi sẽ đi thẳng ra cửa kiểm tra an ninh để ra máy bay, khách có hành lý ký gửi vào quầy ký gửi hành lý được bố trí riêng (quầy Drop bag) trước khi vào cửa kiểm tra an ninh.

7 cách 'check in' giúp hành khách thuận tiện bay dịp Tết.

Kiosk check-in: Các quầy tự làm thủ tục đặt ở sân bay nội địa bao gồm: Nội Bài, Đã Nẵng, Nha Trang và Tân Sơn Nhất (các sân bay nội địa khác đang được tiếp tục mở rộng trong tương lai) và quốc tế. Tại quầy tự làm thủ tục, hành khách tự chọn ghế ngồi, cân hành lý, buộc thẻ hành lý được in ra từ máy Kiosk và tự in thẻ lên máy bay. Các thao tác này có thể được hoàn thành trong khoảng 2 phút. Hành khách không có hành lý ký gửi có thể sử dụng thẻ lên máy bay in từ kiosk để đi thẳng đến cửa kiểm tra an ninh và cửa ra máy bay. Các khách có hành lý ký gửi nếu chưa tự in thẻ tại kiosk có thể làm thủ tục gửi hành lý tại các quầy Drop bag đã được bố trí. Thời gian check in từ là 24 tiếng đến 45 phút trước giờ khởi hành đối với bay nội địa, và 24 tiếng đến 60 phút đối với bay quốc tế.

