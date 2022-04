Người nước ngoài được xuất, nhập cảnh bằng thị thực điện tử qua cảng hàng không Vân Đồn

Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vừa được Chính phủ bổ sung vào danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an, thị thực Việt Nam là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Thị thực điện tử là một loại thị thực do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài qua hệ thống giao dịch điện tử. Thị thực điện tử Việt Nam có giá trị một lần, thời hạn không quá 30 ngày. Người nước ngoài đang ở nước ngoài, có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam có thể trực tiếp đề nghị cấp thị thực điện tử hoặc thông qua cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh.

Hiện nay, có 9 cửa khẩu cảng hàng không quốc tế cho phép người nước ngoài xuất nhập cảnh bằng thị thực điện tử (Ảnh minh họa: Internet)

Tại Nghị quyết 79 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, cùng với việc công bố danh sách 80 nước có công dân được cấp thị thực điện tử, Chính phủ cũng đã công bố danh sách 37 cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Trong danh sách này, có 8 cửa khẩu đường hàng không, 16 cửa khẩu đường bộ và 13 cửa khẩu đường biển. Cụ thể, 8 cửa khẩu đường hàng không cho phép người nước ngoài nhập, xuất cảnh bằng thị thực điện tử gồm các cửa khẩu cảng hàng không quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Đà Nẵng, Cát Bi, Cần Thơ, Phú Quốc và Phú Bài.

Mười sáu cửa khẩu đường bộ là các cửa khẩu quốc tế: Tây Trang (Điện Biên); Móng Cái (Quảng Ninh); Hữu Nghị (Lạng Sơn); Lào Cai (Lào Cai); Na Mèo (Thanh Hóa); Nậm Cắn (Nghệ An); Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo (Quảng Bình); La Lay, Lao Bảo (Quảng Trị); Bờ Y (Kon Tum); Mộc Bài, Xa Mát (Tây Ninh); Tịnh Biên, Sông Tiền (An Giang); Hà Tiên (Kiên Giang).

Mười ba cửa khẩu đường biển cho phép người nước ngoài nhập, xuất cảnh bằng thị thực điện tử gồm các cửa khẩu cảng: Hòn Gai, Cẩm Phả (Quảng Ninh); Hải Phòng (Hải Phòng); Nghi Sơn (Thanh Hóa); Vũng Áng (Hà Tĩnh); Chân Mây (Thừa Thiên Huế); Đà Nẵng (Đà Nẵng); Nha Trang (Khánh Hòa); Quy Nhơn (Bình Định); Dung Quất (Quảng Ngãi); Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu); TP.HCM (TP.HCM); Dương Đông (Kiên Giang).

Với Nghị quyết 60 có hiệu lực từ ngày 27/4, Chính phủ đã bổ sung cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) vào danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Như vậy, hiện số cửa khẩu hàng không quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử đã là 9 cảng hàng không.

Khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã quy định rõ: Việc cấp thị thực điện tử áp dụng với công dân của nước có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này; Chính phủ quyết định danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Vân Anh