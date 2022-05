Bitcoin cứu nhà đầu tư dài hạn

Thị trường tiền số lao dốc, nhiều đồng coin mất hơn nửa giá, song một số nhà đầu tư ăn chắc mặc bền vẫn 'gồng' được nhờ Bitcoin níu lại tài khoản.

Thị trường tiền số đang vào mùa ảm đạm kéo dài nhất trong vòng một năm trở lại đây. Nhiều nhà đầu tư bị chia đôi, chia ba tài khoản chỉ so với cách đây chưa tới một tháng. Tuy vậy, một số khác vẫn không bị ảnh hưởng tiêu cực nhờ đặt niềm tin vào Bitcoin.

Anh H., một người chơi tiền mã hoá nhỏ lẻ ở TP.HCM, cho biết tài khoản của anh đang lưu giữ các đồng Bitcoin, GMT, Dogecoin, Solana, Near. Dù thị trường tiền số rớt thảm hại nhưng tài khoản của anh vẫn chỉ mất khoảng 25% so với mức đỉnh, không bị chia đôi, chia ba như một số bạn bè.

“Tất cả là nhờ đồng Bitcoin níu lại đà giảm tài khoản”, anh H. nói.

Hầu hết các đồng coin khác đều lao dốc không kiểm soát, song Bitcoin mất giá chỉ khoảng 25% so với thời điểm 40.000 USD nên những nhà đầu tư dài hạn nắm giữ phần lớn BTC vẫn đang “gồng” được.

Dù bước vào kỳ giảm giá kéo dài song Bitcoin chưa mất giá quá 25%. (Ảnh chụp màn hình CoinMarketCap)

Cách đây hơn một tháng, danh mục đầu tư của anh H. có khoảng 30% dành cho Bitcoin, một phần tương tự cho đồng GMT đang nổi, phần còn lại cho một số dự án tiềm năng như Near, Solana.

Khi GMT cán mốc 2,8 USD, nhà đầu tư này nhanh chóng chốt lời, bán hơn 3/4 khoản đầu tư. “Tôi vẫn tiếc hùi hụi vì vài ngày sau đó GMT nhảy lên 3,5 USD, có thời điểm lên 4 USD”, anh H. nói.

Dù thiên về đầu tư dài hạn, song nhà đầu tư này không thoát khỏi tâm lý FOMO (Fear of Missing Out - Sợ bỏ lỡ) khi nhảy vào mua Dogecoin ở thời điểm tỷ phú Elon Musk chốt mua Twitter. Kỳ vọng Doge có thể lên 0,16 USD song đồng coin được ông chủ Tesla ủng hộ sau đó tụt dốc không phanh cùng thị trường chung.

Ở thời điểm hiện tại, Doge chỉ bằng một nửa giá kỳ vọng, GMT mất 1/3 giá, Solana cũng bị chia đôi, nhưng tài khoản anh H. vẫn được níu lại bởi phân nửa đã đầu tư vào Bitcoin.

Bởi trước đó, khoản lãi từ GMT được anh H. bỏ hết vào Bitcoin ở thời điểm đồng coin phổ biến nhất thế giới ở mốc 29.000 USD. Tính đến sáng nay, Bitcoin tăng nhẹ lên mốc 30.312 USD, tài khoản anh H. “xanh” lên được một chút.

Tương tự, chị U. (Quận 1, TP.HCM) dành hơn nửa tiền đầu tư cho Bitcoin, 25% cho Ethereum, số còn lại dùng để “lướt sóng”. Khi thị trường vào kỳ ngủ đông như hiện tại, hầu hết khoản lướt sóng và cả ETH của chị U. đều bị chia đôi hoặc chia ba song riêng khoản rót vào BTC vẫn chưa bị ảnh hưởng tới mức phải lo lắng.

Trên thực tế, các khoản lỗ hiện tại của chị U. chỉ mới ảnh hưởng khoảng vài phần trăm số vốn ban đầu bỏ ra. Khoản tiền bị mất khi thị trường đi xuống chủ yếu nằm ở tiền lời chị đã có được thời gian trước.

Đến trưa nay 30/5, Bitcoin và các đồng tiền số tăng nhẹ so với 24 giờ trước. Vượt qua mốc 30.000 USD, BTC đang tăng 4,77% so với hôm qua, các đồng phổ biến như Ethereum, BNB, Solana, ADA, Dogecoin, Near, GMT. Trong đó, duy nhất BTC tăng 0,44% so với 7 ngày trước - một chỉ dấu phục hồi, các đồng còn lại vẫn âm. Trong các đồng tăng mạnh trong 24 giờ qua, GMT tích cực nhất - đạt 32,15%.

Hải Đăng