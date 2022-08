Nhà đầu tư như 'ngồi trên lửa' khi Bitcoin rơi xuống dưới mốc 20.000 USD

Đồng tiền số phổ biến nhất thế giới vừa rơi khỏi tầm giá 20.000 USD, để lại những dấu hỏi cho tương lai thị trường.

Là đồng tiền mã hoá có tính dẫn dắt thị trường, Bitcoin (BTC) sáng nay 29/8 mất mốc 20.000 USD, khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại.

Cách đây vài giờ, BTC lao khỏi mốc quan trọng và hiện đang giao dịch ở mức giá 19.913 USD. Hôm qua, có vài thời điểm rất ngắn đồng tiền số này chao đảo, song sáng nay mạch giảm có vẻ kéo dài hơn. Vẫn chưa thể biết đồng tiền mã hoá có giá trị vốn hoá lớn nhất thị trường liệu có gắng gượng quay trở lại vùng giá ổn định hay không.

Chiếm xấp xỉ 40% tổng giá trị thị trường tiền số, cú rơi giá của BTC cũng ảnh hưởng mạnh lên thị trường. Từ tổng giá trị hơn 1 ngàn tỷ USD, quy mô thị trường tiền số hiện về mức 959 tỷ USD - theo số liệu của CoinMarketCap. Tất nhiên, điều này cũng kéo theo đà giảm giá của hàng loạt coin khác.

Ethereum giảm còn 1.456 USD, thấp hơn 10% so với giá của 7 ngày trước. BNB (Binance) cũng giảm 8%, còn 277,5 USD. SOL (Solana) giảm tới 15,74%, còn 30,85 USD. Các đồng khác như Dogecoin, Shiba Inu, Near, StepN... cũng đều giảm trên 10% giá trị so với cách đây 7 ngày.

Một logo của tiền điện tử Bitcoin tại quán cà phê ở Argentina. Ảnh: Reuters/Agustin Marcarian

Sự mất giá của các đồng coin lớn ảnh hưởng đến một số nhà đầu tư có xu hướng chơi dàn hạn, tập trung vào “top coin”. Anh Nguyên (TP.HCM), cho hay tài khoản bị ảnh hưởng khoảng 5% dù anh không giao dịch gì trong gần một tháng nay.

Theo phân tích trên Reuters, sự sụt giảm của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh cả phố Wall đều lao dốc, cả 3 sàn chứng khoán quan trọng của Mỹ đều giảm điểm hơn 3%.

Tiền số và các tài sản rủi ro khác dần suy yếu khi Jerome Powell, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang (FED), bày tỏ quan điểm tiếp tục kiềm chế lạm phát tại Mỹ. FED đã nâng lãi suất vay nhằm giảm đà lạm phát, khiến các nhà đầu tư ngần ngại trong việc bỏ tiền vào các tài sản không chắc chắn như tiền số hay chứng khoán.

Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho hay BTC rơi giá do các nhà đầu tư lo ngại về các động thái kiểm soát lạm phát tại Mỹ. Không những vậy, vị này còn cho rằng các ngân hàng trung ương tại châu Âu, châu Á có thể cũng bi quan tương tự, dẫn đến các tác động tiêu cực lên tâm lý các nhà đầu tư trên toàn cầu.

Trước những diễn biến mới của BTC, nhiều người chơi tiền số quyết định lắng nghe động tĩnh thị trường, không thực hiện giao dịch nào.

Hải Đăng