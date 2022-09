Bitcoin rủi ro nhưng có người rót tiền gấp đôi

Có người xem giao dịch Bitcoin như đánh bạc không dám nhảy vào, nhưng người khác lại tăng gấp đôi khoản đầu tư ban đầu.

Bitcoin biến động liên tục tạo tâm lý trái ngược trong cộng đồng tiền số. Những nhà đầu tư lâu năm khá thoải mái và có xu hướng rót tiền vào thêm, trong khi những người mới cực kỳ dè dặt.

Chỉ trong vòng một tháng, Bitcoin thay đổi giá từ 18.400 USD lên 22.400 USD rồi xuống trở lại, tương đương mức chênh lệch hơn 21%. Những người bỏ 1.000 USD mua BTC 10 ngày trước thì nay tài khoản chỉ còn khoảng 800 USD. Sự lên xuống thất thường trên bảng giá tạo xao động nhất định trong tâm lý những người quan sát.

Bảng thông báo cho thấy có máy rút tiền Bitcoin đặt trước một quán bar tại Las Vegas (Mỹ) vào năm 2017. (Ảnh: Hải Đăng)

Anh Lam Bùi, một người theo dõi thị trường crypto trong nhiều năm qua, hiện nay gần như án binh bất động, không còn giao dịch thường xuyên như trước. Anh thi thoảng vào một số lệnh nhất thời để lướt sóng, chủ yếu nhằm giữ thói quen theo dõi thị trường.

Những người bước vào thị trường tiền số lâu năm dường như đã quen với việc lên xuống của Bitcoin và các đồng coin khác. Hầu hết đã xác định được khẩu vị đầu tư của bản thân và khá bình tĩnh trước sự trồi sụt của giá cả.

Anh Sơn Phạm, một người Việt sống tại châu Âu, dường như nằm trong số ít người đổ tiền thêm vào thị trường. Trước đây mỗi ngày anh dành ra 10 euro để chỉ mua vào Bitcoin, nhưng gần đây anh nâng số tiền đầu tư lên gấp đôi.

“Tôi mất niềm tin vào đồng euro nên tìm nguồn đầu tư khác”, anh lý giải với ICTnews. Tới thời điểm hiện tại, một euro chỉ đổi được 0,97 USD. Ở những giai đoạn cực thịnh hơn 10 năm trước, đồng tiền chung châu Âu có giá trị gấp rưỡi so với đô la Mỹ.

Tất cả những người đổ tiền vào Bitcoin đều giữ niềm tin vào đồng tiền số này. Trong số đó, nhiều người thậm chí đoán rằng BTC sẽ tiếp tục giảm giá nhưng vẫn mua vào.

“Tôi nghĩ đồng tiền số giá trị nhất thế giới có thể về xuống 12.000-14.000 USD”, Nguyễn Sơn - trưởng bộ phận một công ty blockchain tại Việt Nam nhận định.

Thị trường đang trong kỳ ngủ đông, không ai biết chính xác Bitcoin sẽ đi về đâu nên phần lớn những người đã tham gia thị trường vẫn giữ các khoản đầu tư cũ, lặng lẽ quan sát biến động. Trong khi đó, những người mới lại dè dặt khi bước chân vào.

Chị Ngọc Mai, một nhân viên văn phòng có kinh nghiệm ở thị trường chứng khoán nhiều năm nhưng vẫn chưa chính thức tạo tài khoản giao dịch tiền kỹ thuật số, dù chị đã nhiều lần bị thu hút bởi làn sóng mới mẻ này. Ở rất nhiều thời điểm khi Bitcoin rơi xuống vùng giá 21.000 USD hay 18.000 USD, chị đã định nhảy vào nhưng vẫn lo sợ thị trường sẽ tiếp tục lao dốc.

“Đầu tư tiền số với tôi như chơi bạc nên vẫn chưa dám bỏ tiền”, người từng giao dịch chứng khoán từ năm 2010 cho hay.

Thị trường tiền số tăng mạnh vào giai đoạn 2021, một phần do người dân toàn cầu phải ở nhà do đại dịch, các khoản tiền nhàn rỗi vì thế rót vào các kênh tiền số, chứng khoán, bất động sản. Kể từ tháng 4 năm nay, Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác rơi giá mạnh, chủ yếu do chính sách siết chặt lãi suất tại Mỹ và tình trạng bất ổn địa chính trị nhiều nơi trên thế giới.

Các chuyên gia nhận định Bitcoin sẽ chỉ hồi phục trong hai năm tới. Trong thời gian từ nay tới 2024, người chơi nên giữ thái độ bình tĩnh cả trong việc bán ra lẫn mua vào để tránh rủi ro.

Hải Đăng