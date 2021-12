Từ hôm nay, hành khách đi xe buýt điện mua vé bằng thẻ ngân hàng

Từ ngày 2/12/2021 tuyến xe buýt điện đầu tiên do Vinbus vận hành, hành khách có thể sử dụng thẻ chip nội địa không tiếp xúc của các ngân hàng để mua vé hướng đến đô thị thông minh.

Hành khách đi xe buýt điện mua vé bằng thẻ chip của ngân hàng.

Ngày 2/12/2021, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái Vinbus triển khai dịch vụ thanh toán không tiếp xúc trên buýt điện bằng thẻ NAPAS do các ngân hàng Việt Nam phát hành. Như vậy, tuyến xe buýt điện đầu tiên do Vinbus vận hành chính thức phục vụ người dân Hà Nội. Hành khách có thể sử dụng thẻ chip nội địa không tiếp xúc do các ngân hàng TPBank, BIDV, Agribank, SHB, Ngân hàng Bản Việt, Viet Bank và SeABank để mua vé.

Với giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong giao thông do NAPAS cung cấp, khách hàng có thể thực hiện phương thức thanh toán không tiếp xúc chỉ bằng thao tác đưa thẻ chạm nhẹ lên thiết bị chấp nhận thẻ được lắp đặt trên xe buýt để nhận vé.

Với sự sẵn sàng về công nghệ và hạ tầng kỹ thuật, trong thời gian tới NAPAS sẽ mở rộng giải pháp thanh toán đa ứng dụng với tất cả các Ngân hàng thành viên trọng hệ thống cũng như phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải mở rộng mạng lưới thanh toán giao thông công cộng góp phần khuyến khích người dân trải nghiệm các dịch vụ di chuyển mới, thân thiện và bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của NAPAS cho biết: “Thẻ chip nội địa không chỉ dừng ở các chức năng cơ bản rút tiền tại ATM và và thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán POS mà còn được tích hợp sử dụng trong các lĩnh vực khác như: Giao thông , y tế, giáo dục… Việc phát triển các sản phẩm thanh toán đa tính năng ứng dụng công nghệ chip trong nhiều lĩnh vực là hướng đi lâu dài của NAPAS nhằm đem lại nhiều tiện ích, gia tăng trải nghiệm cho người dùng, từ đó thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt của người dân cũng như nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh tế.”

Thẻ chip nội địa do các ngân hàng Việt Nam phát hành ra mắt thị trường từ tháng 5/2019 sử dụng chung thương hiệu NAPAS với công nghệ tiếp xúc và không tiếp xúc đáp ứng Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) về thẻ chip do Ngân hàng Nhà nước ban hành và Tiêu chuẩn quốc tế EMV; mang lại sự tiện lợi, an toàn cho khách hàng và hạn chế các giao dịch gian lận, giả mạo. Đến nay, NAPAS đã cùng 43 Tổ chức thành viên hoàn thành công tác triển khai TCCS về thẻ chip nội địa theo yêu cầu của NHNN.

Là xe buýt điện thông minh, VinBus mang đến trải nghiệm tiện nghi và an toàn vượt trội cho hành khách. Xe có hệ thống tự động kiểm soát hành vi của người lái, cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn; chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống phù hợp với người già, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai...; bảng điện tử thông báo điểm dừng sắp tới; WiFi miễn phí, cổng sạc USB, màn hình giải trí và hệ thống camera an ninh và kiểm soát hành trình, cảnh báo lùi, quan sát khi dừng đỗ... Những phương tiện thông minh là mảnh ghép quan trọng để tiến tới đô thị thông minh tại Việt Nam.

Hiện nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang áp dụng các công nghệ tiên tiến như dịch vụ xe buýt theo yêu cầu qua ứng dụng trên điện thoại di động, hay xe buýt không người lái nhằm giúp tiết kiệm chi phí cũng như giảm ách tắc giao thông. trên cơ sở các ứng dụng công nghệ đó, cần thiết lập trung tâm điều hành đảm bảo tính tích hợp, khai thác các dữ liệu từ trên phương tiện, trên hạ tầng để có thể theo dõi, giám sát và xử lý một cách linh hoạt, thông minh, trực tiếp, chính xác, minh bạch.

Các tuyến của VinBus đều nằm trong hệ thống giao thông công cộng chung của thành phố, kết nối các khu vực đông dân cư và các điểm thu hút như trường học, bến xe, khu đô thị, khu vui chơi giải trí và các điểm trung chuyển xe buýt lớn cũng như tuyến đường sắt đô thị 2A. Tần suất hoạt động của các tuyến từ 15 – 20 phút/chuyến, hoạt động xuyên suốt từ 5h sáng đến 21h đêm hàng ngày.

Trong tháng 12, VinBus sẽ triển khai thêm tuyến E05 với lộ trình Long Biên – Yên Phụ - Thanh Niên – Thụy Khuê – Đào Tấn – Cầu Giấy – Xuân Thủy – Phạm Hùng – Đại Lộ Thăng Long – KĐT Smart City; tuyến E01 với lộ trình: Bến xe Mỹ Đình – Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi – Trường Chinh – Đại La – Minh Khai – Cầu Vĩnh Tuy - Aeon Mall Long Biên – Cổ Linh – KĐT Ocean Park.

VinBus áp dụng chính sách giá vé chung của các tuyến xe buýt thành phố, giá vé lượt từ 7.000 -9.000 đồng, vé tháng từ 55.000 - 200.000 đồng; miễn phí người cao tuổi, người có công, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo… Đối với hành khách sử dụng vé tháng có thể mua vé tháng, nạp tiền vào thẻ VinBus theo hình thức trực tuyến thông qua cổng thanh toán điện tử NAPAS.

Nguyễn Thái