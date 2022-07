Nhà đầu tư dài hạn vẫn tin vào Bitcoin

Những nhà đầu tư dài hạn thường mất ít hơn khi thị trường tiền số giảm sốc, đồng thời họ vẫn giữ chiến lược mua vào Bitcoin khi giá giảm.

Kể cả khi thị trường tiền số lao dốc, nhiều người hoài nghi và đóng băng gần như toàn bộ hoạt động giao dịch, thì anh S.V - một kỹ sư Việt sống tại châu Âu - vẫn đều đặn bỏ ra 10 euro mỗi ngày để mua vào Bitcoin. Tham gia thị trường này đã hơn 4 năm, chứng kiến đà lên xuống của tiền mã hoá nhiều lần, anh vẫn tin rằng đồng mã hoá phổ biến nhất thế giới sẽ hồi phục trở lại như những lần trước.

Tính tới hiện tại, tài khoản của anh đã bị chia đôi, chia ba so với năm ngoái, song anh vẫn kỳ vọng ví tiền số của mình sẽ tăng trở lại vào giữa năm 2024 như một số dự báo.

“Tôi khá tiếc nuối khi không rút khoản lãi thời điểm Bitcoin đạt đỉnh vào năm ngoái. Nhưng ai mà đoán trước được thị trường cơ chứ”, anh kỹ sư cho hay.

Bitcoin nói riêng và thị trường tiền số nói chung đang rơi vào kỳ ngủ đông sau một quãng thời gian tăng trưởng. Tính tới tối 3/7, giá Bitcoin giao dịch ở mốc 19.102 USD, giảm 10,89% so với 7 ngày trước. Việc rơi giá của đồng mã hoá giá trị nhất khiến cả thị trường lao dốc. Nhiều coin khác thậm chí giảm hơn Bitcoin nhiều lần.

3 vùng giá khá rõ ràng của Bitcoin chỉ trong vòng 2 tháng: vùng giá 40.000 USD, 30.000 USD, và 20.000 USD. (Ảnh chụp màn hình Coinmarketcap)

Đồng tiền số phổ biến nhất thế giới đang ở vùng giá 20.000 USD đã được hơn hai tuần nay, có thời điểm rơi xuống dưới 18.000 USD đúng như các dự báo khó tin trước đó. Trong khi chỉ mới cách đây một tháng, đồng coin này ở mốc 30.000 USD. Hai tháng trước, BTC còn duy trì mức trên dưới 40.000 USD. Như vậy, chỉ trong vòng 60 ngày, các nhà đầu tư đổ tiền vào Bitcoin đã mất một nửa số tiền trong ví.

Đối với những đồng coin khác, mức giảm có khi đến 3-5 lần. Những coin rác thậm chí mất nhiều hơn. Có người chơi nói với ICTnews cho hay tài khoản của anh đã bị mất 90% số vốn.

Dù mất gần hết khoản đầu tư, song người chơi này vẫn tiếc vì không còn tiền để đổ vào Bitcoin trong bối cảnh đồng tiền này đang hạ giá.

“Đây là thời điểm DCA (trung bình giá) rất tốt”, anh nói. DCA, là phương pháp chia nhỏ khoản tiền để mua vào dần dần khi thị trường đang xuống. Việc này giúp hạn chế rủi ro, không bị mua quá nhiều ở đỉnh mà vẫn còn tiền để “bắt đáy”.

Trên thực tế, những nhà đầu tư dài hạn, nhắm vào những đồng coin có tên tuổi, thường vẫn trụ cho tới thời điểm hiện tại.

Anh Nguyên, người đã kịp chuyển gần như toàn bộ các khoản đầu tư sang Bitcoin thời điểm đồng này ở mốc 30.000 USD, hiện vẫn duy trì mua vào khi đồng tiền này giảm giá.

“Khi BTC xuống dưới 29.000 USD, rồi 25.000 USD, và cả lúc 18.000 USD, tôi đều mua một số lượng tương đối”, anh Nguyên cho hay.

Do đà giảm chậm của BTC nên tài khoản của anh Nguyên hiện chỉ bị chia đôi. Riêng các đồng GMT, SOL, NEAR mà anh nắm giữ đều đã giảm 4-5 lần so với trước.

“Nếu không chuyển kịp thời một số coin khác sang BTC, có lẽ tài khoản của tôi hiện chỉ còn 20% so với ban đầu”, nhà đầu tư chia sẻ.

Một người chơi tiền số khác cho hay, anh đang giữ BTC, ETH, Alice, Fatom. Tuy vậy, anh đã tạm ngưng giao dịch từ tháng 1/2022.

“Bản thân tôi chỉ xem tiền số như một kênh phụ nên không dành quá nhiều thời gian để lướt sóng”, anh nói. Với khoản đầu tư vẫn giữ trong ví, người này kỳ vọng BTC có thể lên mức 80.000 USD, thậm chí vượt hơn con số này.

Quan sát thị trường hiện nay, các chuyên gia cho rằng, Bitcoin đang vào chu kỳ giảm giá sau khi tăng mạnh hồi năm ngoái. Phải chờ đến năm 2024 mới có đợt hồi phục, và nhiều người kỳ vọng Bitcoin sẽ lập đỉnh mới giai đoạn này.

Hải Đăng