Đồng AXS của Axie Infinity bất ngờ tăng mạnh

Cả thị trường tiền mã hoá đều xanh trở lại, song đồng AXS của tựa game do người Việt phát triển tăng mạnh nhất.

Vào ngày cuối cùng của tháng 5, thị trường tiền số hồi phục lại so với tuần trước. Hầu hết các đồng coin đều tăng giá. Trong đó, đồng coin của game Việt phổ biến nhất hiện nay tăng mạnh nhất.

Sáng nay, Bitcoin giao dịch ở mốc 31.723 USD, tăng 7,75% so với 24 giờ trước. Nhịp tăng gần đây kéo theo giá BTC cao nhất trong vòng hai tuần trở lại.

Chỉ mới hôm qua, giá đồng coin phổ biến nhất thế giới còn ở mức 29.303 USD. Nếu nhà đầu tư nào mua BTC ở mức giá này thì hiện đang lãi 2.400 USD trên mỗi coin.

Các tín hiệu lạc quan của thị trường khiến tổng giao dịch Bitcoin tăng mạnh lên hơn 39 tỷ USD trong vòng một ngày, tương ứng mức tăng 117,93%.

“Sau nhiều ngày tài khoản bị trừ liên tục thì hôm qua và hôm nay các số đã nhảy lên trở lại”, anh H. một nhà đầu tư đang nắm BTC, GMT, Solana, Near cho biết. So với hôm qua, tài khoản của anh sáng nay tăng 6,66%.

Không chỉ Bitcoin, rất nhiều đồng tiền số khác cũng đang chứng kiến sắc xanh phủ lên. Chỉ mới hôm qua, các đồng tiền số tăng nhẹ nhưng vẫn âm so với 7 ngày trước. Nhưng hôm nay, hầu hết chúng đều đã lấy lại được mức giá cũ cách đây 7 ngày.

Ethereum đã lên mốc 2.000 USD. Dù vẫn còn một khoảng cách khá xa so với mốc 3.000 USD hồi đầu tháng, song đồng coin giá trị chỉ thua BTC cũng kịp tăng 10,7% so với hôm trước, và quay lại mốc cách đây 7 ngày. Lượng giao dịch đồng ETH cũng khả quan khi tăng 87% so với hôm trước.

Đặc biệt, AXS - đồng coin của game nổi tiếng Axie Infinity có cú bứt phá ngoạn mục khi lên 27,17 USD sáng nay, tăng tới 47,5% so với hôm qua - mức tăng cao nhất trong số các đồng tiền kỹ thuật số phổ biến. So với tuần trước, đồng coin của dự án game do người Việt phát triển tăng tới 26,92%.

Hơn 500 triệu USD đã được giao dịch với đồng AXS trong vòng 24 giờ qua, tăng tới 328%.

Trước đó, tiền số trong tựa game được phát triển bởi studio người Việt Sky Mavis - cũng đi xuống theo xu hướng chung của thị trường, và vẫn chưa về lại được mức giá hồi đầu tháng.

Đồng AXS của Axie Infinity bất ngờ tăng mạnh. (Ảnh chụp màn hình CoinMartketCap)

Dogecoin, đồng mã hoá được tỷ phú Elon Musk ủng hộ, tăng 6,65%, lên 0,0879 USD. Dù gắn với tên tuổi của ông chủ Tesla, và từng tăng mạnh sau khi Elon quyết định mua Twitter, nhưng Doge chưa bao giờ vượt mốc 0,16 USD thiết lập được hồi tháng 4 năm nay. GMT, một đồng coin phổ biến khác của trào lưu game move to earn cũng tăng cao, 17,17%, lên 1,25 USD. Song mức giá này còn thấp hơn 9,13% so với cách đây 7 ngày.

Các đồng tiềm năng như Near, Solana tăng nhẹ theo đà thị trường, song vẫn chưa về được mức giá của 7 ngày trước, hiện đang giao dịch lần lượt với giá 5,86 USD và 47,49 USD.

Thị trường tiền số hồi phục được cho là do chỉ số giá tiêu dùng cá nhân tại Mỹ vừa công bố giảm so với các tháng trước. Điều này có thể tác động lên các chính sách của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) lên lãi suất. Với tâm lý này, nhà đầu tư dễ nhảy vào thị trường tiền mã hoá hơn, tạo đà cho các đồng coin tăng lên.

Hải Đăng