ABBank tối ưu trải nghiệm khách hàng và nhân viên trong đại dịch

Năm 2021, nhờ chiến lược đầu tư tập trung vào chuyển đổi số từ sớm, ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) kịp thời xây dựng nền tảng công nghệ linh hoạt để hỗ trợ bộ máy thích ứng với nhu cầu hoạt động mới dưới tác động của đại dịch.

Làm việc từ xa: Trăm ngàn nỗi lo!

Nguy cơ về tấn công mạng khi làm việc từ xa là nỗi lo thường trực của ngành ngân hàng không chỉ tại Việt Nam mà toàn thế giới. Việc hệ thống bị tấn công thông qua mã độc tống tiền, email lừa đảo hay các phần mềm độc hại… sẽ gây ngừng trệ hoạt động kinh doanh, thất thoát dữ liệu và làm ảnh hưởng đến lòng tin của khách hàng cũng như sức cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường.

Tối ưu trải nghiệm khách hàng và nhân viên nhờ công nghệ

Cuối năm 2020, ABBank đã chính thức thực hiện giao dịch tập trung cổ phiếu trên sàn UPCoM, đánh dấu bước tiến mới của ABBank trong việc phát triển như một công ty đại chúng minh bạch và bền vững. Ông Trần Việt Thắng - Giám đốc Khối Công nghệ Ngân hàng của ABBank, cho biết: “Ngoài việc hướng đến tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, ABBank cũng tăng mức độ đầu tư vào chiến dịch chuyển đổi số.”

Ông Trần Việt Thắng – Giám đốc Khối Công nghệ Ngân hàng của ABBank

Khi làn sóng Covid-19 lần thứ tư xuất hiện, ABBank đã nhanh chóng triển khai số hóa môi trường làm việc với trọn bộ giải pháp Microsoft 365 kết hợp luân phiên trực tại văn phòng nhằm tuân thủ an toàn phòng dịch và đảm bảo hoạt động kinh doanh, hỗ trợ khách hàng không bị gián đoạn. Bằng việc ứng dụng triệt để các công cụ của Microsoft 365, ABBank đã xây dựng được một môi trường cộng tác từ xa hiện đại, cho phép nhân viên chia sẻ và trao đổi thông tin một cách an toàn và linh hoạt, từ đó gia tăng đáng kể hiệu suất công việc. Đặc biệt, trong giai đoạn giãn cách, ABBank vẫn có thể triển khai các hoạt động đào tạo nâng cao kiến thức và nghiệp vụ định kỳ cho nhân viên mà không gặp bất kỳ khó khăn gì với ứng dụng cộng tác trực tuyến Microsoft Teams.

ABBank ứng dụng công nghệ để tuân thủ an toàn phòng dịch và đảm bảo hoạt động kinh doanh, hỗ trợ khách hàng không bị gián đoạn.

Để tăng cường sự an toàn an ninh mạng cho toàn bộ nhân viên của hệ thống, ABBank triển khai thêm giải pháp bảo mật Microsoft Office365 ATP, dịch vụ giúp ngân hàng chủ động bảo vệ hệ thống khỏi email lừa đảo (phishing) theo thời gian thực bằng cách cung cấp dịch vụ bảo mật chống lỗ hổng zero day. Đặc biệt, nhờ tận dụng hàng nghìn tỷ tín hiệu từ biểu đồ bảo mật thông minh của Microsoft, Office 365 ATP giúp phát hiện, ngăn chặn các tệp độc hại xâm nhập, sao chép hay chia sẻ các dữ liệu trênSharepoint, Teams vàOneDrive. Những tệp độc hại khi bị phát hiện sẽ được đưa vào danh sách “cách ly”, nhờ đó, đội ngũ bảo mật của ngân hàng sẽ dễ dàng báo cáo và xoá chúng khỏi hệ thống.

Việc áp dụng công nghệ trong làm việc từ xa đã tăng đáng kể tỷ lệ hài lòng với môi trường làm việc của nhân viên ABBank. Ông Nguyễn Hải Biên - Phó Giám đốc Khối Giải pháp dịch vụ Cloud, CMC TS, đơn vị tư vấn và triển khai các giải pháp Microsoft 365 cho ABBank, cho biết: “Ngay thời điểm ra mắt, giải pháp Microsoft Office 365 đã được ABBank áp dụng toàn diện. Sau 6 tháng triển khai, tỷ lệ người dùng tăng lên trên 90%, trong đó tỷ lệ sử dụng và hài lòng với ứng dụng Exchange đạt 96%, Microsoft Teams đạt 93%.”

Bên cạnh các giải pháp số hóa môi trường làm việc, ABBank cũng đang triển khai giải pháp quản lý dịch vụ khách hàng MicrosoftDynamics 365 Customer Services (CS) tại các Call Centers để nâng cao trải nghiệm cho tổng đài viên trên toàn bộ hệ thống. Dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo, Dynamics 365 CS cho phép tổng đài viên nhận yêu cầu của khách hàng từ bất kỳ kênh nào, xử lý nhiều phiên cùng một lúc, tương tác với nhiều ứng dụng mà không làm mất ngữ cảnh, từ đó nâng trải nghiệm cho khách hàng. Dynamics 365 CS còn hỗ trợ đắc lực cho ABBank trong việc đưa ra những quyết định kinh doanh quan trọng dựa trên những dữ liệu thu thập được.

Ông Trần Việt Thắng chia sẻ: “Chúng tôi nhận thấy các sản phẩm của Microsoft phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của ABBank. Đặc biệt với sự thay đổi công nghệ nhanh như hiện nay, các giải pháp đóng gói sẵn từ Microsoft giúp chúng tôi dễ dàng tiếp cận và ứng dụng công nghệ, để từ đó hỗ trợ cho việc chuyển đổi số của ngân hàng được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.”

Nhờ triển khai các dự án công nghệ nhằm tăng trải nghiệm khách hàng và tạo ra một môi trường làm việc từ xa an toàn, năm 2020, ABBANK vẫn đảm bảo sự tăng trưởng ở mức ổn định, lợi nhuận trước thuế đạt 1.368 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2019.

Năm 2021, ABBank sẽ tiếp tục triển khai chiến lược chuyển đổi số theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu nhằm mở rộng kênh phục vụ khách hàng và tinh gọn quy trình nội bộ, hướng đến mục tiêu lợi nhuận đạt trên 1.900 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng khoảng 45% so với 2020.

Phương Dung