Alibaba rót 400 triệu USD vào một tập đoàn bán lẻ Việt Nam

Alibaba và đối tác sẽ đầu tư 400 triệu USD vào một tập đoàn bán lẻ lớn của Việt Nam nhằm mở rộng kinh doanh tạp hóa trực tuyến tại Đông Nam Á.

Theo thông báo đưa ra hôm 18/5, Alibaba và Baring Private Equity Asia dẫn đầu liên minh mua cổ phần phát hành mới của The CrownX với tổng giá trị tiền mặt 400 triệu USD, tương đương 5,5% tỉ lệ sở hữu sau phát hành. Thương vụ nâng định giá của The CrownX lên 6,9 tỷ USD. The CrownX thành lập năm 2020, là nền tảng tiêu dùng bán lẻ tích hợp, nắm giữ lợi ích của Masan tại MasanConsumerHoldings (MCH) và VinCommerce (VCM).

Theo Masan, công ty đang đàm phán với các nhà đầu tư khác cho khoản đầu tư từ 300 tới 400 triệu USD vào The CrownX, dự kiến khép lại trong năm nay.

Như một phần trong giao dịch, Masan sẽ hợp tác với Lazada – công ty con của Alibaba - để mở rộng kinh doanh điện tử tại Việt Nam. Alibaba đang tìm cách tăng cường hiện diện tại Đông Nam Á, quê hương của hơn 650 triệu người khi cạnh tranh và giám sát tại Trung Quốc ngày một căng thẳng. Báo cáo của Bain & Co, Google và Temasek chỉ ra nền kinh tế số Việt Nam có thể đạt 52 tỷ USD vào năm 2025.

Theo thông cáo, VinCommerce sẽ cung cấp hàng hóa cho sàn thương mại điện tử Lazada tại Việt Nam, biến các cửa hàng bán lẻ thành điểm nhận hàng đặt qua mạng. Hàng tạp hóa chiếm khoảng một nửa thị trường bán lẻ trong nước và 1/4 chi tiêu tiêu dùng song tỉ lệ lên mạng còn khá thấp.

Ông Danny Le, CEO Masan Group, cho biết ưu tiên trước mắt của tập đoàn là hiện đại hóa thị trường tạp hóa Việt Nam, phát triển xu hướng tiêu dùng chưa từng có, từ phân loại tới trải nghiệm mua sắm. The Crownx X đặt mục tiêu tổng giá trị giao dịch hàng hóa trực tuyến chiếm tối thiểu 5% tổng doanh số trong các năm tới.

Du Lam (Theo Bloomberg)