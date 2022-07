Ám ảnh sinh nhiều con của Elon Musk

Tỷ phú Mark Cuban chia sẻ, Elon Musk từng nói đùa về chuyện sinh con để cư trú trên Sao Hỏa.

Tỷ phú Mark Cuban tham gia một podcast vào tuần trước và kể lại câu chuyện liên quan đến CEO Tesla Elon Musk. “Cậu ấy lại có thêm một đứa con phải không? Trước đó là 3 đứa hay đại loại thế”, ông Cuban muốn nhắc đến 3 đứa trẻ mà Musk có với nữ nghệ sỹ Grimes và một nhân viên tại Neuralink.

Elon Musk (Ảnh: Getty Images)

Cuban đã nhắn tin chúc mừng Musk và không quên châm chọc: “Cậu định có thêm bao nhiêu con thế”? Musk đáp lại: “Sao Hỏa cần con người”.

Cuban nói ông đã cười to trước tin nhắn của bạn và nhắn thêm một tin nữa song Musk không trả lời. “Tôi không nghĩ cậu ấy thích tôi”, tỷ phú nói.

Musk hiện có 9 người con và thường chia sẻ lo lắng của mình về tình trạng suy giảm dân số trong tương lai. Ông từng phát biểu trong một hội thảo của Thời báo Phố Wall rằng tỉ lệ sinh đẻ giảm nhanh là một trong những nguy cơ lớn nhất đối với nền văn minh. Tuần trước, Musk đăng tweet có nội dung, “nếu không có đủ người trên Trái đất, chắc chắn không đủ người cho Sao Hỏa”.

Tư tưởng của Musk khá giống với cha của mình, ông Errol Musk. Ông Errol vừa sinh con thứ hai với con gái riêng của vợ. Trả lời trên tờ New York Post, ông ủng hộ quan điểm của con trai về tăng dân số: “Lý do duy nhất chúng ta tồn tại trên Trái đất là sinh sản. Nếu tôi có thể sinh thêm con, tôi sẽ làm. Tôi không thấy lý do gì để không làm cả”.

Trong khi đó, Musk được cho là đã có hai con song sinh với một trong các nhân viên Neuralink. Một ngày sau khi báo chí đưa tin, ông đăng tweet: “Đang cố gắng hết sức để giúp cho khủng hoảng thiếu dân số. Tỷ lệ sinh suy giảm là mối nguy hiểm lớn nhất mà nền văn minh phải đối mặt cho đến nay”.

Theo các chuyên gia, đây không phải vấn đề nếu chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện các bước đi đúng đắn để điều chỉnh một thế giới với dân số ít hơn.

Du Lam (Theo BI)