Ứng dụng hẹn hò đang ‘bào tiền’ của đàn ông Việt như thế nào?

Cùng với dịch Covid-19 làm hạn chế tiếp xúc xã hội, hàng triệu đàn ông Việt có nguy cơ ế vợ đang tạo ra nhu cầu hẹn hò trực tuyến tăng cao chưa từng thấy.

Năm 2019, Tổng cục Dân số từng đưa ra dự báo đến năm 2050, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 4,3 triệu nữ giới, dẫn tới số lượng đàn ông tương đương ế vợ.

Tại Trung Quốc và Ấn Độ, con số được chính phủ các nước này đưa ra dự báo còn khủng khiếp hơn thế, tương ứng 30 triệu và 63 triệu đàn ông ế vợ. Các nước có tỷ lệ sinh nam/nữ mất cân bằng giới tính chính là thị trường béo bở dành cho ứng dụng hẹn hò trực tuyến, vốn có mức tăng trưởng từ hai đến ba chữ số theo một số báo cáo gần đây.

Trên quy mô toàn cầu, giãn cách xã hội do bùng phát đại dịch Covid-19 từ đầu năm đã tạo ra một làn sóng bùng nổ sử dụng các app hẹn hò. Thống kê doanh thu trong 3 tháng gần nhất, ứng dụng hẹn hò Tinder luôn nằm trong nhóm có doanh thu cao nhất thế giới chỉ sau YouTube và TikTok, theo Sensor Tower.

Thị trường hẹn hò trực tuyến béo bở đến nỗi lôi cuốn cả Facebook nhảy vào cuộc chơi.

Thị trường ứng dụng hẹn hò được dự báo đạt doanh thu 2,7 tỷ USD trong năm 2020, trong đó Tinder đã chiếm tới 1,2 tỷ USD doanh thu vào năm 2019, tăng trưởng 43% so với cùng kỳ năm trước. Theo Statista, dự báo cho cả năm nay, thị trường Việt Nam sẽ đạt doanh thu khoảng 18 triệu USD, tăng trưởng kỳ vọng đạt 34 triệu USD vào năm 2024 (16,9% mỗi năm). Con số này là cao nhất Đông Nam Á, qua mặt các nước như Singapore (7,1 triệu USD) hay Indonesia và Malaysia (5,8 triệu USD), theo App Annie.

Tinder là một trong những app hẹn hò du nhập sớm nhất vào Việt Nam. Theo sau là một loạt ứng dụng tên tuổi lẫn vô danh đến từ các nhà phát triển trong và ngoài nước, tham vọng chiếm lĩnh miếng bánh béo bở ở thị trường có tới 45% dân số sử dụng smartphone này.

Điểm chung của các ứng dụng kiểu này là giới hạn đủ thứ, mời mọc người dùng nạp tiền để được kết bạn với nữ giới có dung mạo xinh xắn. Trên thực tế, không ít ứng dụng sử dụng chatbot và hình giả làm mồi nhử để lừa người dùng.

Các ứng dụng hẹn hò cho phép nam nữ kết đôi không giới hạn với người khác, miễn là người dùng có đủ thời gian và nạp tiền lên VIP.

Miếng bánh để kích thích người dùng nạp tiền ở các app dating này là cơ hội để match (kết đôi) được với những cô gái nóng bỏng, ăn mặc sexy với bio (thông tin cá nhân) mời gọi. Các ứng dụng hẹn hò có một ma lực rất lớn với đàn ông Việt thừa thời gian và tiền bạc, trong lúc kiếm tìm một mối quan hệ không ràng buộc như FWB (friend with benefits), 419 (for one night) hay ONS (one night stand), sugar daddy - sugar baby (bố nuôi - con nuôi)...

“App không xấu, khi kinh doanh thì phải nghĩ cách thu tiền nhưng người tham gia làm nó xấu, ấn tượng ban đầu về Tinder đối với mình như cái chợ tình online, cũng là trải nghiệm nhưng chủ yếu thấy shock và shock, đến giờ vẫn chưa cảm thấy thực sự muốn nói chuyện với em nào”, bạn Võ Hoàng D. (làm quản lý ngân hàng ở Hà Nội) chia sẻ sau khi nạp 550.000 đồng để lên tài khoản VIP trong 6 tháng.

Không chỉ D., nhiều người dùng khác cảm giác như bị lừa sau một thời gian dài tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc (gọi là real love). Cuối cùng, các thành viên này lại tập hợp thành hội nhóm lên tới cả chục nghìn người trên Facebook, cùng chia sẻ những câu chuyện dở khóc dở cười khi dùng Tinder.

Với sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, Tinder có thể xem như cứu cánh để tìm được một nửa kia nơi xứ người. Chẳng thế mà khi "lý lịch" của một thần đồng nổi tiếng Việt Nam từ năm 9 tuổi bị chia sẻ tràn lan trên mạng, cộng đồng mạng mới té ngửa thốt lên: ai rồi cũng phải lớn.

Nhiều ứng dụng hẹn hò tràn lan trên Google Play Store bị đánh giá không an toàn và có trải nghiệm người dùng rất kém.

Nhưng Tinder vẫn còn thuộc nhóm các ứng dụng hẹn hò tử tế và tồn tại nhiều hồ sơ thật. Do cơ chế kiểm soát lỏng lẻo của Google, nhiều ứng dụng hẹn hò thiếu tin cậy khác đang tràn lan trên Play Store để chực chờ tìm cơ hội lừa người dùng.

Chẳng hạn, một ứng dụng có tên ‘Chat với người lạ’ yêu cầu người dùng nhập tên và mật khẩu tài khoản Facebook. Nhiều ứng dụng khác cũng bị người dùng vạch trần là yêu cầu gửi thông tin nhạy cảm như ảnh thẻ tín dụng, bằng lái xe trong khi tự động trừ tiền và gửi tin nhắn cho người lạ mà người dùng không hề hay biết.

Cuối cùng, hẹn hò trực tuyến cũng chỉ là một loại hình dịch vụ thuận mua vừa bán. Người dùng không cảnh giác rất dễ mất tiền oan mà không dám kêu ai. Thậm chí, nguy cơ bị lừa đảo, tống tiền luôn ẩn hiện trong thế giới online này.

Phương Nguyễn