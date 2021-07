Apple, Microsoft, Google làm ăn ra sao trong mùa dịch?

Apple, Microsoft và Google vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý II thành công bất chấp đại dịch Covid-19.

Hôm 27/7, ba ông lớn công nghệ thế giới là Apple, Microsoft và Google đồng loạt công bố kết quả kinh doanh quý II. Cả ba hãng đều ghi nhận doanh thu, lợi nhuận ròng tăng mạnh bất chấp dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

Apple

Apple tiếp tục có một quý kỷ lục nhờ iPhone 12. Trong ba tháng, từ tháng 4 tới tháng 6, công ty ghi nhận doanh thu 81,4 tỷ USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận ròng 21,7 tỷ USD, tăng từ 11,2 tỷ USD so với một năm trước đó.

Thông thường, sức mua iPhone trong quý II chững lại vì mọi người chờ đợi iPhone mới, ra mắt trong quý III. Tuy nhiên, quý III năm nay chứng kiến doanh số ấn tượng, tăng gần 50%. Cụ thể, doanh số iPhone đạt 39,57 tỷ USD, Mac đạt 8,235 tỷ USD, iPad đạt 7,368 tỷ USD, thiết bị đeo và phụ kiện 8,775 tỷ USD, dịch vụ 17,486 tỷ USD.

CEO Tim Cook cho biết, Mac có một quý tốt nhất từ trước tới nay, trong khi iPad cũng đạt thành tích tốt nhất trong gần một thập kỷ. Mảng dịch vụ tiếp tục chứng minh tầm quan trọng của mình với Apple, trong khi iPhone vẫn là “gà đẻ trứng vàng” cho hãng.

Microsoft

Kết quả kinh doanh của Microsoft vượt kỳ vọng của nhà đầu tư. Doanh thu quý II của hãng phần mềm đạt 46,15 tỷ USD, tăng 21% so với một năm trước đó, thu nhập ròng tăng 47%.

Cụ thể, doanh thu từ bộ phận Intelligent Cloud, bao gồm đám mây Azure, Windows Servers, SQL Server và GitHub, đạt 17,38 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ 2020. Doanh thu từ Azure tăng 51%. Bộ phận Productivity and Business Processes, bao gồm phần mềm Office và LinkedIn, Dynamics, đóng góp 14,69 tỷ USD doanh thu, tăng 25%. Thuê bao Office 365 tăng 17%. Ứng dụng Teams và gọi điện trong Office 365 đã có 250 triệu người dùng hàng tháng. Bộ phận More Personal Computing, bao gồm Windows, thiết bị, game và quảng cáo tìm kiếm, ghi nhận doanh thu 14,09 tỷ USD, tăng 9%.

Dịch Covid-19 tác động cả tích cực lẫn tiêu cực đến Microsoft. Chẳng hạn, doanh thu từ nội dung và dịch vụ Xbox, bao gồm doanh số video game, giảm 4%, doanh thu Surface giảm 20%, trong khi doanh thu mảng sản phẩm máy chủ lại tăng 16%, doanh thu quảng cáo tìm kiếm tăng 53%.

Google

Alphabet, công ty mẹ Google, cũng công bố kết quả kinh doanh cùng ngày với hai đối thủ. Theo đó, doanh thu quý II đạt 61,88 tỷ USD, doanh thu quảng cáo YouTube đạt 7 tỷ USD, doanh thu Google Cloud đạt 4,63 tỷ USD, tất cả đều cao hơn mong đợi của nhà đầu tư.

Tổng doanh thu quảng cáo Google tăng lên 50,44 tỷ USD, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Bán lẻ là lĩnh vực đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng quảng cáo của công ty.Theo Giám đốc Google Philipp Schindler, có hơn 120 triệu người xem YouTube trên tivi mỗi tháng. Mảng đám mây của Google có mức lỗ hoạt động 591 triệu USD, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 1,43 tỷ USD năm ngoái.

CEO Alphabet Sundar Pichai mở đầu cuộc họp báo cáo kinh doanh bằng lời kêu gọi mọi người tiêm vắc xin Covid-19, trong khi Giám đốc Tài chính Ruth Porat cho biết, công ty sẽ triển khai kế hoạch làm việc hậu Covid như dự kiến vào tháng 9.

Du Lam