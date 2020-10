Aruba ESP – Quản lý kết nối thông minh thúc đẩy chuyển đổi số

Aruba ESP - Nền tảng dịch vụ biên điện toán cloud, ứng dụng AI là nền tảng đầu tiên giúp tự động hóa quản lý hạ tầng mạng doanh nghiệp, hỗ trợ cho tiến trình chuyển đổi số.

Aruba – nhà cung cấp giải pháp hệ thống mạng trực thuộc Hewlett Packard Enterprise, cho biết AI đã mang đến các sáng tạo trong quản lý hạ tầng mạng, mà trong đó, Aruba AirMatch là một trong những sáng chế công nghệ độc đáo. Dựa trên mô hình phân tích 1,5 tỉ điểm dữ liệu mỗi ngày từ hơn một triệu thiết bị mạng tạo ra, Aruba ESP (Edge Service Platform) cho khả năng dự đoán và giải quyết vấn đề nhanh chóng ngay tại biên mạng (edge), nhờ đó, hệ thống có thể xác định được các dấu hiệu bất thường mà ngay cả IT admin kỳ cựu khó phát hiện nhất, tìm ra nguyên nhân từ gốc để đưa ra khuyến nghị. Cơ chế khắc phục sự cố tự động là nền tảng cho mạng lưới vận hành ổn định và tối ưu hóa các hoạt động.

Cho đến nay, Aruba ESP là nền tảng dịch vụ biên đầu tiên vận hành trên nền điện toán cloud với sự hỗ trợ của AI. Sự ra đời của Aruba ESP đánh dấu một nền tảng kết nối mới, linh hoạt, giúp hệ thống vận hành liền mạch đồng thời cho khả năng mở rộng ở mọi quy mô khi việc kết nối thiết bị trong các tổ chức đang gia tăng theo cấp số nhân.

Dữ liệu bùng nổ từ các thiết bị di động.

Gartner ước tính con số thiết bị kết nối IoT toàn cầu vượt 20 tỉ vào năm 2020 này và tăng theo cấp nhân, lên 75 tỉ vào năm 2025. Phần lớn trong số đó sẽ chạy trên các thuật toán thông minh như AI, kết nối tự động các hệ thống IT/các giải pháp quản lý sản xuất và mô hình kinh doanh mới. Sự bùng nổ của các loại thiết bị khác nhau và không thể đoán trước này là thách thức lớn cho tiến trình số hóa và tự động hóa trong các tổ chức.

Thông qua việc phân tích tự động và liên tục các thông tin chuyên sâu về mạng, về người dùng và về hệ thống thiết bị, Aruba ESP biến thông tin thành kiến ​​thức, giúp các tổ chức tăng tốc chuyển đổi và duy trì tính liên tục trong kinh doanh. Các nhà phân tích đánh giá, nhờ AI, Aruba ESP trở thành nền tảng lập trình hoàn chỉnh đầu tiên tạo ra dữ liệu thể hiện bối cảnh, định danh thông tin, vị trí, tình trạng bảo mật cũng như các ứng dụng thực thi theo thời gian thực, để trợ lực cho việc đưa ra quyết định và hỗ trợ nhà quản trị vận hành mạng hiệu quả hơn.

Các tổ chức cần tăng tốc chuyển đổi và duy trì tính liên tục trong kinh doanh.

Khi các doanh nghiệp đẩy mạnh thiết bị chuyển đổi số, phần lớn sự thay đổi phụ thuộc vào việc có các công cụ quản lý mạng an toàn, có thể mở rộng, có nguồn gốc và vận hành linh hoạt hay không. Để thành công, các thách thức được Aruba ESP giải quyết dựa trên ba thành phần cốt lõi sau: AIOps, Hợp nhất các thiết bị phần cứng IT, IoT và OT, Chính sách bảo mật Zero Trust.

AIOps - Nền tảng kết hợp AI hỗ trợ vận hành cho hệ thống IT - Sử dụng AI phân tích để xác định nguyên nhân của các vấn đề, chủ động theo dõi trải nghiệm người dùng, sau đó phân tích nguyên nhân và tự động xử lý hầu hết tác vụ trước khi sự cố có thể xảy ra. AIOps chính là các hệ thống phần mềm có khả năng kết hợp dữ liệu lớn và AI/học máy để tăng cường và thay thế các quy trình của bộ phận công nghệ thông tin.

Các nhà phân tích ước tính, trong triển khai thực tế, việc sử dụng AIOps giúp tăng 15% công suất lưu lượng và giảm thời gian giải quyết sự cố đến 90%, chủ động theo dõi trải nghiệm người dùng để điều chỉnh tối ưu và bảo mật, điều này giúp trải nghiệm người dùng cuối được cải thiện theo thời gian.

Cách tiếp cận cơ sở hạ tầng thống nhất của Aruba cung cấp cho khách hàng lựa chọn giữa các dịch vụ điều khiển tại chỗ hoặc trên cloud, mang lại sự linh hoạt tối đa ở quy mô doanh nghiệp. Cloud AI của Aruba sở hữu dữ liệu từ xa của hơn 65.000 khách hàng cùng một triệu thiết bị, nhờ đó có thể khởi tạo các thông tin chi tiết có độ chính xác hơn 95% để tự động cải thiện khả năng giao tiếp giữa các hệ thống IoT, IT và OT.

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng nền tảng của Aruba, Ron Gardner - kỹ sư cao cấp phụ trách mảng cơ sở hạ tầng tại đại học James Cook cho biết mạng lưới quy mô lớn của họ trải rộng tại nhiều cơ sở và trung tâm đào tạo, chạy các ứng dụng nghiêm ngặt và luôn kết nối. Họ chọn cách tiếp cận trên nền tảng cloud để vận hành hạ tầng. “ArubaOS cho khả năng hiển thị và hiểu biết để đơn giản hóa các hoạt động, giảm số thiết bị và quản lý an toàn các khuôn viên lớn và phân tán, cho phép chúng tôi chủ động xác định và giải quyết các vấn đề trước khi có sự số xảy ra, gây gián đoạn,” ông cho biết.

Giao diện trực quan của ClearPass giúp phân quyền và kiểm soát các thiết bị kết nối

Mặt khác, khi hoạch định chiến lược IoT, các tổ chức không chỉ đối mặt với sự tương thích thiết bị mà còn là những thách thức về bảo mật. An ninh mạng Zero Trust kết hợp công nghệ truy cập trên nền tảng Aruba ESP giúp phát hiện xâm nhập thông qua việc định danh người dùng hoặc thiết bị để xác thực, ủy quyền và kiểm soát các kết nối, nhờ đó phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ tấn công, tác động đến việc kinh doanh.

Nhìn từ góc độ quản lý, Aruba ESP giúp các nhà quản lý IT nắm bắt hoạt động hệ thống mạng một cách đơn giản và theo thời gian thực. Aruba ESP là nền tảng mở, được xây dựng để tích hợp với các thiết bị và ứng dựng từ các đối tác công nghệ, nhà quản trị mạng nhờ đó nhận biết tường tận môi trường vận hành để có giải pháp riêng dành cho từng ngành công nghiệp và từng quy mô doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ đặc thù hiệu quả hơn.

Tìm hiểu thêm về nền tảng Aruba ESP, hoặc liên hệ Nhà phân phối Aruba - Công ty CP Công nghệ Elite: (028) 3512 3959.

Phương Dung