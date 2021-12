Aruba Instant On AP 11 – Giải pháp phủ sóng Wi-Fi cho không gian rộng

Nếu đang tìm một giải pháp phủ sóng Wi-Fi ổn định trong không gian lớn tại cửa hàng, quán café…thậm chí là nhà ở, Aruba Instant On sẽ là thiết bị hỗ trợ đắc lực tối ưu đáng thử cho bạn.

Thiết kế

Là “đứa con cả” trong dòng sản phẩm Instant On nhưng không có nghĩa là AP11 sẽ chịu lép vế hoàn toàn trước các dòng Instant On AP ra mắt sau. Thiết bị hoàn toàn có lợi thế về giá và có khả năng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về Wi-Fi cho 1 văn phòng, cửa hàng nhỏ hoặc quán cafe nhỏ.

Thiết bị Aruba AP11.

Thiết bị chính và phụ kiện của AP11

Bộ sản phẩm Aruba Instant On AP11 bao gồm một thiết bị chính, sách hướng dẫn sử dụng, hai đế lắp và một dây cáp kết nối dạng dẹt.

Thiết bị AP11 có màu sắc chủ đạo là màu trắng, thiết kế vuông vắn và được bo tròn ở bốn góc. Điều này giúp cho thiết bị có tính thẩm mỹ, hoàn toàn phù hợp khi lắp đặt ở văn phòng, các ngôi nhà hiện đại cũng như những quán cà phê, quán ăn đã được thiết kế nội thất trước đó. Sản phẩm cũng có kích thước nhỏ gọn nên khi lắp đặt sẽ không chiếm nhiều không gian.

Ở hầu hết các sản phẩm của Aruba, logo của hãng đều được in chìm, thiết kế tỉ mỉ với mục đích muốn gửi gắm tới các khách hàng sự trau chuốt và chân thành trên thương hiệu. Phía dưới logo của thiết bị là dòng chữ Instant On được in mờ. Ở cạnh bên là hai đèn LED, có tác dụng thông báo cũng như hiển thị tình trạng qua màu sắc, giúp cho việc cài đặt và theo dõi thiết bị được dễ dàng hơn.

Hình bên dưới bạn sẽ thấy, một đèn LED báo tín hiệu nguồn và trạng thái cấu hình của thiết bị. Khi thiết bị của bạn đã sẵn sàng để kết nối thì đèn sẽ chuyển liên tục giữa hai màu là màu xanh và màu hổ phách. Nếu đèn hiển thị màu xanh liên tục mà không tắt nghĩa là bạn đã kết nối thành công và ngược lại nếu đèn chuyển sang trạng thái màu hổ phách thì thiết bị của bạn đang có vấn đề về cài đặt. Bạn nên kiểm tra lại dây mạng hoặc các vấn đề liên quan đến đường truyền Internet. Đèn LED còn lại sẽ thể hiện tình trạng Wi-Fi của bạn, nếu đèn xanh sáng thì bạn hoàn toàn có thể kết nối đến thiết bị để truy cập Internet.

Thông số thiết bị của AP11.

Một số thông số cơ bản mà người dùng nên quan tâm khi sử dụng sản phẩm Aruba Instant On AP11: Hỗ trợ kết nối Wi-Fi trên 2 băng tần 2.4GHz (WiFi 4) và 5GHz (Wi-Fi 5) cho tổng tốc độ dữ liệu lên tới 1167Mbps; Anten MIMO 2x2 cho cả 2 băng tần; Chịu tải được 50 thiết bị cùng lúc; Hỗ trợ kết nối qua nguồn DC 12V (phụ kiện không bao gồm) hoặc cấp nguồn qua Ethernet (PoE) chuẩn 802.3af; Chuẩn bảo mật WPA2, WPA3 và OWE (Enhanced Open); Quản lý và cài đặt thông qua ứng dụng di động Instant On (IOS & Android) hoặc thông qua Cloud Portal: https://portal.arubainstanton.com

Cấu hình và cài đặt

Việc cấu hình và cài đặt cho Aruba Instant On AP11 là vô cùng đơn giản và dễ dàng. Ngay từ đầu, dòng Instant On đã được hãng định hướng đến các đối tượng là văn phòng nhỏ, nhà hàng, quán cafe... những nơi không có IT quản lý. Thiết bị sẽ trở nên đắc lực, bạn không cần phải trả thêm chi phí nào để cài đặt và cấu hình vì đơn giản là bạn có thể tự làm được một cách dễ dàng.

“Plug and play” chính là những gì mà hãng muốn đề cập. Thực tế sau khi cắm, chỉ cần điều chỉnh một chút ở phần tên Wi-Fi và mật khẩu, sau đó lưu lại là bạn hoàn toàn có thể sử dụng bình thường. Hãy cùng nhìn giao diện cấu hình của thiết bị khi bạn cài đặt qua App và Web Portal.

Giao diện của màn hình chính khi cài đặt qua App.

Giao diện của màn hình chính khi cài đặt qua Web Portal.

Cả hai hình thức cài đặt đều hướng đến sự tối giản, giúp cho bạn thuận tiện trong quá trình theo dõi cũng như thay đổi cấu hình theo nhu cầu sử dụng riêng.

Aruba Instant On thực sự đã hiểu được tâm lý người dùng khi mang đến một trải nghiệm khá đơn giản và mới mẻ. Web Portal hay App đều đã làm rất tốt việc hiển thị cài đặt cơ bản mà người dùng cần. Và đây cũng là một bước tiến so với những gì mà thiết bị mạng thông thường cung cấp.

Một trong những tính năng mà chủ doanh nghiệp hoặc gia đình có trẻ nhỏ nên quan tâm đó là khả năng chặn và lọc nội dung khi truy cập qua Wi-Fi. Tính năng này hoàn toàn phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của nhân viên bằng việc hạn chế truy cập Internet trên các nền tảng mạng xã hội, các trang web mua sắm trong giờ hành chính hoặc đôi khi là những nội dung người lớn, nội dung độc hại mà những người làm cha mẹ không muốn con cái của mình tiếp cận đến. Vậy chính xác thì đối tượng mà Aruba Instant On AP11 hướng đến là ai?

Đối tượng hướng đến

Khu vực văn phòng với lượng người dùng khoảng 25-30 user, thường sử dụng các thiết bị smartphone hoặc các thiết bị VoIP cầm tay. Lưu lượng truyền nhận dữ liệu không quá lớn; Nhà hàng, quán ăn nhỏ phục vụ cho nhu cầu sử dụng Internet của khách hàng; Phòng chờ của các khu vực sửa chữa, khu vực làm đẹp, nha khoa hoặc các công ty luật nhỏ; Văn phòng hành chính hoặc các tổ chức phi lợi nhuận có quy mô nhỏ; Nhà riêng.

Việc sử dụng sản phẩm Aruba Instant On phần nào giúp cho người sử dụng tiết kiệm được tối đa chi phí, bao gồm việc miễn phí đăng ký, miễn phí license, cũng như tính ứng dụng trong mỗi môi trường khác nhau.

AP11 là Access Point hỗ trợ chuẩn 802.11ac Wave 2, sử dụng công nghệ MIMO anten 2x2. Điều này khiến AP11 trở nên thông dụng, tiết kiệm chi phí và linh hoạt. Các AP có thể được gắn trên tường hoặc trần và đi kèm với hai loại giá đỡ - một để lắp trên bề mặt phẳng và một để gắn vào ray thả trần. Thiết bị có thể được cấp nguồn qua cáp Ethernet (PoE) hoặc bằng bộ chuyển đổi nguồn A/C tùy chọn.

Ở góc độ là người đã trải nghiệm sản phẩm, mình cũng nêu một vài đánh giá về giải pháp Aruba Instant On mà cụ thể là sản phẩm AP11: Đơn giản trong việc xây dựng; Đơn giản trong việc quản lý và cấu hình thiết bị; Thiết bị có hiệu suất ổn định; Phần cứng mạnh mẽ so với giá thành, thiết kế tối giản, sang trọng; Chỉ cần mua thiết bị mà không mất thêm bất cứ một khoản chi phí nào khác đi kèm.

Việc sử dụng Aruba Instant On AP11 sẽ giúp bạn trải nghiệm cuộc sống trên nền tảng Internet đơn giản đi rất nhiều, đó cũng là điều mà Aruba HPE luôn hướng đến cho khách hàng.

Phương Dung