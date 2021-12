Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ hệ thống giám sát bằng camera đô thị thông minh

Đây là một nội dung trong kế hoạch hành động của tỉnh Bắc giang nhằm thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

(Ảnh: Ảnh minh họa: BGP/Dương Thủy)

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu của tỉnh Bắc Giang là hằng năm giảm 5 – 10% số người chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn một cách bền vững.

Nhằm thực hiện Chiến lược, UBND tỉnh Bắc Giang đưa ra 5 trụ cột về an toàn giao thông đường bộ, trong đó có phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông hiện đại, an toàn, thông suốt, thân thiện. Tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn, nhằm đạt điều kiện an toàn cao cho tất cả các đối tượng tham gia giao thông. Phát triển đô thị có hệ thống giao thông thông minh, thân thiện với môi trường.

Cùng với đó, cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về an toàn giao thông đường bộ, tai nạn giao thông đường bộ; ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý hoạt động vận tải, thống kê tai nạn giao thông, kết nối chia sẻ dữ liệu dùng chung cho các cơ quan chức năng về thanh tra, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm… gắn với việc thực hiện Đề án Phát triển đô thị thông minh tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Về giải pháp về thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống giám sát bằng camera đô thị thông minh. Tăng cường triển khai các giải pháp công nghệ để giám sát hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng khi tuần tra, thanh tra xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Hải Lam