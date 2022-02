Bắc Giang thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hội thảo bồi dưỡng kiến thức và trải nghiệm trực tiếp “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp” vừa được Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp, Sở KH&ĐT Bắc Giang tổ chức, với sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, với quy mô chủ yếu từ 50 - 200 nhân sự.

Tại hội thảo, ông Đồng Anh Quân, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đã bày tỏ mong muốn tháo gỡ những khúc mắc còn tồn tại trong doanh nghiệp, nhấn mạnh mục tiêu của hội thảo là hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với các thông tin thực tế, có tính ứng dụng cao về chuyển đổi số thay vì những thông tin chỉ mang tính lý thuyết.

Đồng thời, ông Đồng Anh Quân cũng chỉ ra ba thách thức chính đối với doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để chuyển đổi số, đó là chi phí, thay đổi tư duy và công nghệ..

Trước đó, hiểu được những thách thức và cả cơ hội mà cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải đối mặt trong thời đại mới, ngày 18/2/2022, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định 180 về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước và giao chi tiết kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tỉnh được giao một phần kinh phí và “trọng trách” hỗ trợ doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi số. “Sự quan tâm này của Ban lãnh đạo tỉnh đã trở thành một lợi thế giúp doanh nghiệp trên địa bàn số hóa nhanh chóng và dễ dàng hơn”, ông Đồng Anh Quân nhận định.

Đồng tình với quan điểm của ông Đồng Anh Quân về những khó khăn mà doanh nghiệp tỉnh phải đối mặt, đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh cũng bày tỏ nhiều băn khoăn trong quá trình lựa chọn và áp dụng công nghệ, về vấn đề bảo mật, dịch vụ triển khai, chính sách hỗ trợ, đồng hành, cũng như khả năng tích hợp và mở rộng của các nền tảng quản trị hiện nay.

Trước những trăn trở ấy, bà Bùi Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Dự án Phát triển kinh doanh khu vực phía Bắc của Base.vn, đã giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp, đồng thời trình bày chính sách hỗ trợ của đơn vị này dành riêng cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Các tài liệu được soạn thảo và công bố bởi Base chỉ rõ rằng đơn vị này sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp theo hai hướng: Tặng ưu đãi để giảm áp lực tài chính khi doanh nghiệp quyết định chuyển đổi số, đặc biệt khuyến khích doanh nghiệp đồng hành và cam kết dài hạn; và thiết kế lộ trình tư vấn, đồng hành cùng doanh nghiệp để doanh nghiệp tự tin trong quá trình chuyển đổi số.

Cũng theo đánh giá của đại diện Base, Bắc Giang là một trong những địa phương có tốc độ chuyển đổi số ấn tượng nhất. Sự quan tâm và chủ động từ phía lãnh đạo tỉnh là một trong những chiến lược quan trọng giúp địa phương này đạt mục tiêu tối thiểu 800 doanh nghiệp số năm 2025.

Đồng thời, Base cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp trên suốt chặng đường chuyển đổi số tối thiểu 3 năm, nghiêm túc thực hiện lộ trình tư vấn chuyển đổi chuyên sâu, bao gồm: Hỗ trợ đào tạo nhân sự, chuyển giao công nghệ và hệ thống; Phân công nhân sự triển khai và tham vấn phù hợp với quy mô và lộ trình đồng hành; Xử lý các phản hồi, yêu cầu đề xuất trong giờ hành chính; và Phối hợp với Ban Chuyên trách tư vấn tối ưu hệ thống quản trị vận hành nội bộ.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án hợp tác chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện giữa FPT và Bắc Giang, trong đó Base phụ trách các hạng mục chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp tại địa bàn. Dự án nhằm giúp tỉnh đạt được những mục tiêu chiến lược, cải thiện các chỉ số kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Về phía địa phương, đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết sẽ tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp công nghệ số uy tín và phù hợp, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp ngân sách chuyển đổi số theo quy định.

Để đẩy nhanh chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc sử dụng nền tảng số do chương trình lựa chọn, giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động, từ ngày 29/1/2021, Bộ TT&TT đã phối hợp cùng Bộ KH&ĐT, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khởi động chương trình SMEdx . Chương trình đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể như tối thiểu 50.000 người/năm được tiếp cận, cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tối thiểu 30.000 doanh nghiệp/năm được trải nghiệm các nền tảng số...Theo số liệu của Bộ TT&TT, đến tháng 12/2021, đã có 23 nền tảng số Make in Vietnam của 22 doanh nghiệp được lựa chọn tham gia chương trình. Các nền tảng được tập hợp, đánh giá trước khi giới thiệu để cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ dùng thử và vận dụng vào những nghiệp vụ cụ thể. Cũng đến tháng cuối của năm 2021, đã có hơn 110.000 lượt truy cập website Smedx.vn, đặc biệt là có hơn 16.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận và trải nghiệm các nền tảng số Make in Vietnam xuất sắc do chương trình tuyển chọn.