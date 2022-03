Bạn có biết: YouTube Vanced tốt đến độ Samsung cũng từng bị 'bắt quả tang' sử dụng?

Một điều khá bi hài khi Samsung là đối tác lớn của Google.

Youtube Vanced là phiên bản tùy biến của ứng dụng Youtube gốc tới từ Google, được phát triển bởi một bên thứ ba. Mới đây, đội ngũ phát triển Youtube Vanced cho biết sẽ ngừng tung ra các phiên bản mới, cũng như xóa đường link tải về khỏi website.

"Vanced đã bị ngưng hỗ trợ. Trong một vài ngày tới, đường link tải về trên website sẽ bị gỡ bỏ. Chúng tôi biết đây không phải là điều mà các bạn muốn nghe, nhưng đó là thứ mà chúng tôi phải làm. Cảm ơn vì đã hỗ trợ chúng tôi trong suốt những năm qua.", Twitter của Youtube Vanced viết.

Lý do khiến cho Youtube Vanced dừng hoạt động đến từ những áp lực về pháp lý từ Google. Chia sẻ với The Verge, một thành viên trong đội ngũ của Vanced cho biết Google đã yêu cầu Vanced gõ bỏ những mối liên hệ tới "Youtube", thay đổi logo, và gỡ bỏ toàn bộ các đường link tới các sản phẩm của Youtube. Trên trang Discord của mình, đội ngũ Vanced xác nhận lý do khiến cho dự án này buộc phải dừng lại là do vấn đề về pháp lý. "Cho những người hỏi lý do, nó liên quan đến vấn đề pháp lý ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi".

Với khả năng chặn quảng cáo và tải về video, Youtube Vanced mang đến miễn phí cho người dùng những tính năng vốn chỉ có trên thuê bao trả phí Youtube Premium. Vì vậy, không khó để thấy những người không đăng ký gói Youtube Premium sẽ là đối tượng cảm thấy không vui nhất sau tin tức mới này.

Thế nhưng, Youtube Vanced không chỉ được ưa chuộng bởi những người có hầu bao hạn chế. Bởi lẽ, người ta đã từng phát hiện ra rằng... Samsung cũng sử dụng nó. Cụ thể, trong một đoạn video nội bộ của Samsung nói về chiếc Galaxy Watch4 hồi tháng 8/2021, người ta đã phát hiện được rằng chiếc smartphone được sử dụng để trình diễn được cài đặt Youtube Vanced.

Một điều kỳ quặc hơn nữa là theo chương trình hợp tác giữa Google và Samsung, hầu hết các smartphone của Samsung trong năm 2021 như Galaxy S series, Z series hay thậm chí là cả dòng trung cấp và giá rẻ như A hay M series đều được hưởng ưu đãi sử dụng miễn phí gói Youtube Premium trong khoảng thời gian từ 2-4 tháng.

Dù vậy, Youtube Vanced không chỉ đơn thuần là chặn quảng cáo và tải video. Bởi lẽ, ứng dụng này còn mang đến nhiều tính năng mà ứng dụng Youtube gốc của Google không có, giải quyết nhiều phiền toái cho người dùng. Ví dụ, nó có thể bỏ qua các đoạn quảng cáo tới từ Youtuber ngay trong nội dung video, hiển thị trở lại số lượng Dislike, giao diện comment cũ hay ép video chơi ở độ phân giải video ở mức 4K cao nhất. Thực tế, không ít người dùng cho biết họ vẫn sử dụng Youtube Vanced kể cả khi đã đăng ký gói Youtube Premium.

Đội ngũ Youtube Vanced cho biết người dùng đã và đang sử dụng ứng dụng này sẽ có thể tiếp tục sử dụng trong khoảng 2 năm tới, cho đến khi nó trở nên lỗi thời. Dù vậy, không loại trừ khả năng Google sẽ có những động thái cứng rắn nhằm ngăn chặn các ứng dụng Youtube từ bên thứ ba hoạt động.

(Theo Pháp luật và Bạn đọc)