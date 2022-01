Bán đồ chơi ô tô 'dỏm' cho nhiều người rồi xoá Facebook, cắt liên lạc

Một tài khoản Facebook đăng bán thiết bị Android Box cho ô tô nhưng thiết bị không hoạt động được, sau đó cắt liên lạc với người mua.

Anh Huỳnh Tấn T. (TP.HCM) phản ánh tới ICTnews cho hay bị lừa mua thiết bị Android Box cho ô tô với giá 899 ngàn đồng, tuy nhiên thiết bị không hoạt động được, người bán “biến mất”.

Thiết bị anh T. mua với giá 1 triệu đồng nhưng không hoạt động được. (Ảnh cắt từ clip)

Cụ thể, anh T. cho biết hôm 10/1 có đặt mua một thiết bị Android Box cho xe hơi của tài khoản Facebook có tên USB I-Carplay***. Thiết bị có kiểu dáng nhỏ gọn như một ổ nhớ USB, được quảng cáo là có thể cắm dễ dàng vào màn hình trên ô tô, biến màn hình này thành thiết bị chạy hệ điều hành Android.

Sản phẩm có giá 1,6 triệu đồng, nhưng giảm còn 899 ngàn đồng, và còn tặng thêm SIM 4G không giới hạn dung lượng trị giá 450 ngàn đồng. Nghĩ mua được sản phẩm giá hời, anh T. không ngần ngại bỏ tiền đặt hàng.

Trong đoạn video quảng cáo, chủ tài khoản Facebook nói trên cho thấy chỉ cần cắm thiết bị vào cổng USB của màn hình xe hơi, một lát sau màn hình xe hơi sẽ thay đổi giao diện tương tự như một thiết bị chạy hệ điều hành Android.

Tuy vậy, anh T. cho biết khi nhận hàng hôm 17/1 và thử cắm nhiều lần, thử cắm sang xe ô tô khác, song thiết bị hoàn toàn không hoạt động như quảng cáo.

“Rất nhiều bình luận trong bài quảng cáo cho thấy nhiều người không sử dụng được sản phẩm và tỏ thái độ bất bình”, anh T. nói. Anh T. đã chat với người bán để hỏi rõ tình hình. Ban đầu, người bán tỏ thái độ nhã nhặn, hướng dẫn tận tình, nhưng sau đó biến mất, không hồi âm những tin nhắn của anh T.

Người bán khoá tài khoản Facebook, cắt liên lạc với người mua. (Ảnh chụp màn hình)

Theo tìm hiểu của ICTnews, đoạn video quảng cáo tính năng sản phẩm đã bị xoá, đồng thời tài khoản nói trên không còn tìm thấy trên Facebook.

“Thấy thiết bị nhỏ gọn, dễ sử dụng, giá lại rẻ nên tôi đặt mua. Không ngờ bị lừa…”, anh T. bức xúc cho biết. Với giá 899 ngàn đồng, sản phẩm này dễ thu hút người bỏ tiền mua vì giá rẻ và tiện lợi.

Theo quan sát, thiết bị bán cho anh T. có kiểu dáng bên ngoài xấu, hoàn thiện không tốt. Ngoài ra, với một sản phẩm Android Box gói gọn trong kiểu dáng chỉ bằng ngón cái như vậy, giá bán sản phẩm phải cao hơn.

Thông thường, màn hình ô tô không được trang bị nhiều tính năng. Đặc biệt sẽ không hỗ trợ xem YouTube hay các ứng dụng khác tương tự vì lý do an toàn. Để có màn hình đủ tính năng, chủ xe buộc phải thay màn hình mới, tuy nhiên việc này sẽ phải can thiệp hệ thống điện bên trong xe. Do đó, nhiều người dùng thiết bị Android Box như một giải pháp thay thế, tiết kiệm.

Android Box cho ô tô biến màn hình xe hơi thành thiết bị Android, có đầy đủ một số tính năng cần thiết, và hỗ trợ cả Apple Carplay lẫn Android Auto – tức ghép nối được với điện thoại Android và iPhone để sử dụng các tính năng dẫn đường, rảnh tay.

Trên thị trường hiện nay, các thiết bị Android Box cho màn hình xe ô tô thường được bán với giá từ 3 triệu đồng trở lên.

Hải Đăng