Các nhà bán lẻ công nghệ hồi phục sau dịch Covid-19

Vẫn bị ảnh hưởng bỏi dịch bệnh nhưng hai nhà bán lẻ lớn Thế Giới Di Động và FPT Retail đang có dấu hiệu hồi phục trở lai.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp niêm yết ghi nhận lỗ trong quý III/2020, các doanh nghiệp giảm doanh thu so với cùng kỳ. Thế Giới Di Động và FPT Shop, hai doanh nghiệp bán lẻ công nghệ lớn nhất Việt Nam, cũng chịu ảnh hưởng bởi sức mua kém. Tuy vậy, Thế Giới Di Động có dấu hiệu hồi phục rõ rệt, FPT Shop đã giảm lỗ so với quý trước.

Khách xếp hàng chờ mua một smartphone mới tại siêu thị di động. (Ảnh: Hải Đăng)

Báo cáo kết quả kinh doanh quý III của FPT Retail (công ty mẹ của FPT Shop) cho thấy công ty giảm doanh thu so với quý cùng kỳ, kết quả kinh doanh thua lỗ.

Cụ thể, doanh thu thuần quý III của FRT đạt 3.432 tỷ đồng, giảm 22% so với quý cùng kỳ. Lợi nhuận gộp 476,2 tỷ, giảm 14%.

Do doanh thu giảm, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty lỗ 13,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 6,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức lỗ này đã cải thiện so với Quý II - lần lượt âm 22,6 tỷ và âm 19,7 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty giảm 14% doanh thu thuần, 96% lợi nhuận sau thuế so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Lý giải lý do doanh thu giảm, FRT cho biết dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng đến công ty, đồng thời sức mua thị trường giảm đáng kể đối với mặt hàng thiết bị điện tử và hàng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, việc đầu tư mở rộng chuỗi nhà thuốc Long Châu dẫn đến chi phí đầu tư tăng, làm tăng chi phí bán hàng trên báo cáo tài chính hợp nhất khiến công ty lỗ trong Quý III. FRT đã mở thêm 126 cửa hàng Long Châu so với cuối quý III năm ngoái, lên tổng cộng 176 cửa hàng hiện tại.

Dù tăng trưởng âm so với cùng kỳ, quý III này lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng của FRT tăng so với quý trước, được giải thích do lệnh đóng cửa các cửa hàng được dỡ bỏ, tình hình kinh doanh lạc quan.

Mảng kinh doanh điện thoại, điện máy của Thế Giới Di Động (MWG) cũng chịu tình cảnh giảm tương tự FRT. Chín tháng đầu năm, doanh thu riêng chuỗi Thế Giới Di Động giảm 14% so với cùng kỳ, chuỗi Điện máy Xanh tăng trưởng 1%.

Tuy vậy, chuỗi Bách hoá Xanh lại tăng lên đến 112% so với 9 tháng đầu năm ngoái, góp phần vào đà hồi phục của Thế Giới Di Động.

Kết thúc tháng 9, lợi nhuận sau thuế luỹ kế 9 tháng của MWG tăng trưởng 0,05% so với cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3, MWG ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương khi so với năm ngoái. Chứng tỏ các biện pháp dỡ bỏ lệnh hạn chế của Chính phủ đã tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh, trong đó có bán lẻ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, MWG đạt doanh thu thuần hợp nhất là 81.352 tỷ đồng (tăng 6%), lợi nhuận sau thuế là 2.978 tỷ đồng (tăng 0,05%). Với kết quả này, MWG hoàn thành 74% kế hoạch doanh thu và 86% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2020.

Trong bối cảnh việc kinh doanh các sản phẩm điện tử tiêu dùng vẫn đang chịu tác động của dịch Covid-19, lợi nhuận sau thuế riêng quý III của MWG đã có sự hồi phục và là động lực giúp lợi nhuận lũy kế của công ty quay lai mức tăng trưởng dương. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý III/2020 đạt hơn 950 tỷ đồng, tăng 6% so với quý II và tăng 11% so với cùng kỳ 2019.

Ngay trước dịch do chủng nCov gây ra, thị trường điện thoại di động được dự báo giảm, do đó cả hai nhà bán lẻ lớn đều tìm hướng kinh doanh mới cho chuỗi của họ. FPT Shop theo đuổi hướng kinh doanh bán lẻ dược phẩm bằng chuỗi Long Châu, mở thêm ngành hàng đồng hồ, mắt kính. Trong khi đó, Thế Giới Di Động có thêm chuỗi Bách hoá Xanh, và đang mở rộng thêm chuỗi nhà thuốc An Khang.

Hải Đăng