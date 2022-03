Báo cáo về đào tạo kỹ năng số tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản

Amazon Web Services (AWS) đã làm việc với AlphaBeta, một công ty tư vấn chiến lược và kinh tế, để đánh giá nhu cầu về kỹ năng của các tổ chức tại Úc, Ấn độ, Indonesia, Nhật Bản, New Zealand, Singapore và Hàn Quốc.

Nghiên cứu này khảo sát 7.193 người lao động có kỹ năng số ở các vị trí công việc công nghệ, phi công nghệ và 2.166 người sử dụng lao động trong khu vực này, với đại diện từ các tổ chức có quy mô và ngành nghề khác nhau trong khu vực công, tư nhân và phi lợi nhuận.

Báo cáo mới của AlphaBeta với tiêu đề "Phát triển kỹ năng số cho lực lượng lao động đang thay đổi" vừa được công bố ngày hôm nay cho thấy người lao động cũng như người sử dụng lao động đang có nhu cầu rất lớn về nâng cao kiến thức về kỹ năng số cũng như khai thác tối đa các lợi ích của công nghệ. Báo cáo này cho thấy bảy quốc gia trong nghiên cứu sẽ phải đào tạo thêm tổng cộng khoảng 86 triệu nhân công trong năm tới về kỹ năng số để có thể bắt kịp sự phát triển công nghệ - con số tương đương với 14% lực lượng lao động của họ.

Dưới đây là những thông tin nghiên cứu chính từ báo cáo:

Điện toán đám mây và an ninh mạng được xếp trong nhóm 10 kỹ năng số có nhu cầu cấp thiết nhất

Báo cáo cho thấy mức độ cấp thiết của các kỹ năng mới, đồng thời chỉ ra những ngành nghề và lĩnh vực có nhu cầu cao nhất. Kỹ năng có nhu cầu cao nhất trong nhóm các kỹ năng là khả năng sử dụng các công cụ trên nền đám mây.

Khi ngày càng nhiều tổ chức chuyển dịch lên đám mây, nhu cầu duy trì lòng tin của các đối tượng thụ hưởng lợi ích của họ cũng sẽ tăng lên. Do đó các tổ chức cần bảo đảm mức độ an ninh bảo mật cao nhất, ngăn chặn mất mát dữ liệu và tuân thủ quy định về quyền riêng tư của dữ liệu. An ninh mạng là lĩnh vực kỹ năng có nhu cầu lớn thứ hai, với những yêu cầu cụ thể về kỹ năng phát triển và triển khai các giao thức và công cụ bảo đảm đạo đức số và an ninh bảo mật.

Nghiên cứu này cũng phát hiện ra nhu cầu mạnh mẽ về kỹ năng điện toán đám mây, thể hiện quá trình ứng dụng đám mây nhanh chóng trong khu vực này. 10 kỹ năng có nhu cầu cao nhất bao gồm các năng lực cấp cao về điện toán đám mây như thiết kế kiến trúc và năng lực dịch chuyển cơ sở hạ tầng tại chỗ (on-premise) lên đám mây.

Nhu cầu về kỹ năng số ngày càng trở nên rõ ràng đối với người sử dụng lao động và người lao động

88% những người tham gia khảo sát cho biết họ cần thêm kỹ năng số để xử lý các thay đổi do đại dịch làm phát sinh trong công việc, 64% người tham gia khảo sát cảm thấy họ cần được đào tạo về các kỹ năng liên quan đến điện toán đám mây trong thời gian từ nay tới năm 2025 để có thể được thăng tiến trong sự nghiệp. Báo cáo cũng chỉ ra những lợi ích của đào tạo kỹ năng số đối với người sử dụng lao động: 85% các tổ chức trong khu vực này cho rằng đào tạo kỹ thuật số giúp họ rút ngắn thời gian đạt được các mục tiêu số hóa, 90% các tổ chức nhận thấy sự hài lòng của người lao động được cải thiện và 88% cho biết việc đào tạo này đã nâng cao năng suất của người lao động.

97% các tổ chức tham gia khảo sát đã công nhận nhu cầu đào tạo nhân viên của mình về kỹ năng số, chỉ có 29% các tổ chức này đã triển khai các kế hoạch đào tạo. 93% các tổ chức và người lao động từng gặp phải rào cản trong quá trình tiếp cận các kỹ năng số cần thiết. Hai rào cản phổ biến nhất là nhận thức hạn chế về các lựa chọn đào tạo sẵn có và không có đủ thời gian cho đào tạo. Điều này cho thấy sự thiếu hụt về đào tạo có thể ngăn cản sự tăng trưởng của lực lượng lao động cũng như của cả nền kinh tế.

Các khu vực công và tư có thể giải quyết các thách thức về kỹ năng số như thế nào?

Theo AlphaBeta, nếu các quốc gia này muốn đạt được mục tiêu đào tạo đủ số người lao động có kỹ năng số mà các tổ chức cần thì chính phủ, các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo và người sử dụng lao động phải hợp tác với nhau. AWS cam kết chặt chẽ để giải quyết thách thức này.

Đối với các chính phủ, AlphaBeta khuyến nghị thúc đẩy các khóa đào tạo kỹ năng số có nhu cầu cao thông qua các cổng thông tin điện tử đào tạo trực tuyến, trong khi người sử dụng lao động có thể khai thác các khóa đào tạo miễn phí để nâng cao kỹ năng cho người lao động.

Đối với người sử dụng lao động, AWS giúp xây dựng kỹ năng số cho đội ngũ của họ thông qua các chương trình. Báo cáo khuyến nghị các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo hợp tác với các chuyên gia công nghệ, để phát triển các khóa học tuân thủ các tiêu chuẩn công nghệ. Một trong những chương trình này là Cloud Ready SG, một chương trình phát triển kỹ năng công nghệ số và công nghệ đám mây toàn diện, do chính phủ Singapore và AWS hợp tác phát triển, được thiết kế để thúc đẩy tăng trưởng bao trùm về đào tạo lực lượng lao động hiện nay và tương lai của Singapore.

Chính phủ các nước có thể hợp tác với các doanh nghiệp để phát triển các khóa đào tạo kỹ năng ngắn để giúp người lao động nhanh chóng nâng cao kỹ năng để tăng cường cơ hội tìm kiếm việc làm và xóa bỏ khoảng trống về kỹ năng. Hệ thống chứng chỉ vi mô do Cơ quan Chứng nhận New Zealand (New Zealand Qualification Authority - NZQA) phát triển, có nhiệm vụ cấp chứng chỉ kỹ năng ở quy mô nhỏ, là một thực hành quốc tế tốt nhất trong lĩnh vực này.

Phát triển kỹ năng số trong những cộng đồng yếu thế

Một trong những phát hiện chính của báo cáo là cần cung cấp đào tạo cho các cộng đồng yếu thế, bao gồm phụ nữ, người trẻ thuộc diện rủi ro, người thất nghiệp, cộng đồng nông thôn và lao động di cư kỹ năng thấp, vì đây là các nhóm đang phải đối mặt với những khó khăn thách thức lớn hơn trong quá trình tiếp cận cơ hội đào tạo về kỹ năng số.

AWS tin tưởng rằng mọi cá nhân có mong muốn học hỏi đều có thể tiếp cận các cơ hội sự nghiệp trong ngành kỹ thuật số và đã chi hàng trăm triệu USD để cung cấp các chương trình đào tạo miễn phí trên toàn thế giới với nỗ lực để giúp 29 triệu người dân thế giới phát triển kỹ năng kỹ thuật trong giai đoạn tới năm 2029. Bất cứ người nào có kết nối Internet và mong muốn học tập đều có thể truy cập AWS Skill Builder, để trải nghiệm hơn 500 khóa học theo yêu cầu, miễn phí được cung cấp bằng 16 thứ tiếng. AWS cũng phối hợp với các tổ chức giáo dục trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương để chuyển đổi việc thực hiện các khóa học, nâng cao trải nghiệm của sinh viên và cải thiện kết quả học tập.

Một sáng kiến đào tạo khác, AWS re/Start, là một khóa học miễn phí toàn thời gian trong 12 tuần, với các bài tập và kịch bản được xây dựng sát thực tế và các bài tập lớn để phát triển kỹ năng và cơ hội việc làm cho những người thất nghiệp hoặc thiếu việc làm đang mong muốn tìm kiếm sự nghiệp trong lĩnh vực đám mây. AWS re/Start hiện đang được cung cấp ở 39 quốc gia trên thế giới, bao gồm Úc, New Zealand, Ấn Độ và Malaysia.

Tại khu vực Đông Nam Á, bộ phận Giáo dục lực lượng lao động (E2W - Education to Workforce) của AWS tổ chức sự kiện hackathon Build On, một sự kiện hackathon hàng năm cho sinh viên và những người yêu thích điện toán đám mây có kỹ năng lập trình trong khu vực Đông Nam Á, hàng năm thu hút hàng nghìn người đăng ký. Tại các sự kiện hackathon này, những người tham dự sẽ tạo ra các sáng kiến và giải pháp công nghệ để giải quyết những khó khăn thách thức mà các nhà tài trợ sự kiện đang phải đối mặt. Sự kiện hackathon hàng năm toàn quốc được tổ chức tại Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Pakistan.

Xây dựng cộng đồng đa dạng, có kỹ năng cao cho tương lai số

Để xây dựng được lực lượng lao động đa dạng và sẵn sàng, chính phủ các nước, các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo và người sử dụng lao động cần hợp tác để có thể cung cấp các chương trình đào tạo kỹ năng có khả năng tiếp cận và định hướng tốt hơn. Mục tiêu của chúng tôi là giúp mọi người - từ những người mới bắt đầu cho tới các chuyên gia IT giàu kinh nghiệm, và chúng tôi cam kết cộng tác với các doanh nghiệp và chính phủ các nước để giải quyết sự thiếu hụt về kỹ năng bằng cách khuyến khích xây dựng văn hóa học tập suốt đời.

Hãy tìm hiểu thêm về cách tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng miễn phí của AWS.

Phương Dung