Bạo lực bùng phát ở nhà máy sản xuất iPhone tại Ấn Độ

Hơn 2000 nhân viên của Wistron cơ sở Ấn Độ đã tham gia một cuộc bạo loạn đập phá nhà máy do bức xúc về vấn đề lương thưởng.

Nhà máy sản xuất iPhone của Wistron (Đài Loan) đóng tại Narsapura (cách Bengaluru, Karnataka khoảng 60 km ) đã bị tấn công vào hôm thứ bảy, từ các nhân viên do những bất đồng liên quan đến vấn đề lương thưởng.

Bạo loạn diễn ra tại nhà máy sản xuất iPhone của Wistron cơ sở Ấn Độ (Ảnh chụp màn hình)

Phần lớn trong số gần 2000 nhân viên, những người đã rời khỏi nhà máy sau khi hoàn thành ca trực đêm, đã nổi cơn thịnh nộ phá hủy đồ đạc của công ty, các máy móc lắp ráp và thậm chí cố gắng phóng hỏa xe cộ. Lực lượng chức năng từ quận Kolar đã nhanh chóng đến hiện trường.

Trong các đoạn video được quay bởi một vài nhân viên trong cuộc bạo loạn, những người dẫn đầu đám đông được nhìn thấy đã đập vỡ kính và cửa, lật xe ô tô và tấn công văn phòng của các giám đốc điều hành.

Mặc dù Wistron vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ bạo lực, nhưng các nguồn tin nói với The Times of India rằng, tình trạng bất ổn ở đây diễn ra do các vấn đề về lương thưởng không như thỏa thuận ban đầu.

Các nguồn tin cho biết, Wistron đã “lật kèo” khi “lương kỹ sư hàng tháng theo hợp đồng ban đầu là 21 ngàn Rs (khoảng 6,6 triệu đồng) nhưng đã bị giảm xuống 16 ngàn Rs (5 triệu đồng) và sau đó là 12 ngàn Rs (3,8 triệu đồng) trong những tháng gần đây. Còn với những nhân viên không tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật, mức lương chỉ còn 8 ngàn Rs (2,5 triệu đồng)”, một nhân viên cáo buộc.

Vào tối thứ Sáu, các nhân viên bắt đầu thảo luận về mức lương của họ trên các nhóm nội bộ và một số người cho biết, họ chỉ nhận được khoản tiền lương khoảng 500 Rs (150 ngàn đồng) trong tài khoản ngân hàng.

Wistron đã nhận được 43 mẫu Anh (17 ha) tại khu công nghiệp Narasapura từ chính quyền bang sau khi họ đề xuất đầu tư khoảng 2.900 Rs crore (900 tỷ đồng) và tạo việc làm cho hơn 10.000 người. Cơ sở Narasapura đang được sử dụng để sản xuất điện thoại thông minh iPhoneSE của Apple, các sản phẩm Internet of Things (IOT) và các thiết bị công nghệ sinh học.

Phong Vũ