Facebook cảnh báo các nội dung tuyên bố thắng cử T.T. Mỹ trước khi kết thúc kiểm phiếu

Facebook sẵn sàng dán nhãn các nội dung từ bất kỳ ứng viên hay chiến dịch tranh cử nào tuyên bố thắng cử trước khi thời hạn kiểm phiếu kết thúc.

Facebook đang dồn toàn lực cho ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 3/11. Trong số các biện pháp đã chuẩn bị, mạng xã hội sẽ dán nhãn nếu có bất kỳ người nào tuyên bố thắng cử trước khi hết thời gian kiểm phiếu.

Các nhãn cảnh báo ngoài việc thông báo số phiếu bầu đang được kiểm và người thắng cử Tổng thống Mỹ 2020 chưa được quyết định, còn đưa người dùng đến trang kết quả chính thức của Reuters và National Election Pool. Biện pháp áp dụng cho cả Instagram và Facebook.

Trước đó, trang Axios dẫn lời nguồn tin giấu tên cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ tuyên bố chiến thắng vào đêm 3/11 nếu ông có vẻ dẫn trước đối thủ Joe Biden. Song Trump bác bỏ thông tin của Axios. Ông xác nhận sẽ cố tìm cách chấm dứt việc kiểm phiếu ngay khi cuộc bầu cử kết thúc. Năm nay, do dịch Covid-19, tỉ lệ bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư đạt mức kỷ lục. Do đó, thời gian kiểm phiếu có thể lâu hơn so với những năm trước.

Ngoài ra, Facebook còn thiết lập trung tâm thông tin bầu cử, mang đến thông tin chính xác về cuộc bầu cử và công ty sẽ dán nhãn bất kỳ nội dung nào tìm cách phủ nhận kết quả bầu cử. Twitter cũng nói dán nhãn tweet tuyên bố thắng cử trước khi có kết quả chính thức.

Du Lam (Theo CNBC)