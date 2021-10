Biển Bạc & LifeTek: Hợp tác phát triển công nghệ an ninh Việt

Ngày 01/10/2021, tại Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ Biển Bạc diễn ra lễ ký kết chiến lược giữa Công ty Cổ phần Biển Bạc và Công ty Cổ phần Công Nghệ LifeTek.

Theo đó, Biển Bạc và LifeTek khẳng định mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên hướng tới mục tiêu trở thành đối tác chiến lược toàn diện của nhau trong quá trình hoạt động và phát triển công nghệ an ninh Việt.

Đại diện Công ty Biển Bạc và Công ty LifeTek tại Lễ ký kết hợp tác

Hợp tác giữa Biển Bạc và LifeTek được thiết lập dựa trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng hiện có, phát huy lợi thế của mỗi bên và tăng cường sức mạnh cộng hưởng cho sự hợp tác chung trên các lĩnh vực hoạt động kinh doanh. Sự kiện là cầu nối giúp Biển Bạc và LifeTek đẩy mạnh phát triển công nghệ an ninh, an toàn vì mục tiêu chung “Hợp tác phát triển công nghệ Việt”.

Biển Bạc là đơn vị hơn 20 năm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, thiết bị an ninh của các hãng hàng đầu thế giới vào thị trường Việt Nam, đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo AI để thiết kế các phần mềm ứng dụng trí tuệ Việt, thương hiệu Việt, làm chủ công nghệ an ninh, vươn tầm quốc tế.

Chia sẻ tại buổi lễ ký kết, ông Trần Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Biển Bạc cho biết: “Biển Bạc hiện là đối tác tin cậy, hợp tác, và cung cấp các giải pháp an ninh giám sát hiện đại cho hàng nghìn khách hàng trên toàn quốc, tiêu biểu như giải pháp quản lý camera tập trung tích hợp cảnh báo thông minh, giải pháp giao thông thông minh, giải pháp thành phố thông minh… sử dụng phần mềm tích hợp được nghiên cứu và sáng tạo bởi chính đội ngũ R&D của Biển Bạc. Chúng tôi hoàn toàn chủ động về công nghệ, đủ năng lực để giải quyết các bài toán khó nhất từ khách hàng, nhà đầu tư trên tinh thần: Công nghệ hiện đại, giải pháp tối ưu, thiết bị chất lượng, dịch vụ hoàn hảo. Hợp tác với LifeTek, chúng tôi tin rằng sẽ cùng nhau thúc đẩy phát triển công nghệ an ninh Việt, góp phần tăng cường năng lực bảo vệ an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội”.

Ông Nguyễn Mạnh Trường - Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công Nghệ LifeTek, cho biết: “Từ hơn 3 năm trước chúng tôi xác định công nghệ trí tuệ nhân tạo và tích hợp thiết bị là một xu hướng tất yếu trong tương lai, Công ty LifeTek đã đầu tư nghiên cứu phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo LifeAI với các giải pháp về định danh điện tử sinh trắc học, về An ninh An toàn được training tự động đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng và hệ thống LifeOne trợ lý giọng nói ảo, với 64 giọng nói vùng miền, chuyển đổi giọng nói sang văn bản, tìm kiếm đa dữ liệu trên các định dạng pdf một lớp, pdf hai lớp, docx, powerpoint, video, audio, …Chúng tôi mong muốn tích hợp các công nghệ này với các giải pháp an ninh giám sát do Biển Bạc cung cấp nhằm tăng cường tối đa năng lực, tiện ích của hệ thống, đem lại hiệu quả thiết thực nhất cho người sử dụng, tạo thành một sản phẩm của người Việt đáp ứng được nhu cầu về an ninh, an toàn cho xã hội, cho quốc gia”.

Về Biển Bạc: Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh giám sát, Công ty Cổ phần Biển Bạc đã khẳng định được vị thế dẫn đầu của mình trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ an ninh hiện đại của thế giới vào thị trường Việt Nam. Với đội ngũ cán bộ nghiên cứu chuyên nghiệp và hợp tác sâu rộng cùng các đơn vị trong và ngoài nước, Biển Bạc đã sáng tạo ra các sản phẩm phần mềm chuyên dụng đạt nhiều giải thưởng có giá trị như Sao Khuê, VIFOTEC, Thành phố thông minh được ứng dụng rộng rãi trên toàn quốc, phần mềm cho phép kết nối tất cả các chủng loại camera, ứng dụng AI để chủ động phân tích phù hợp với yêu cầu thực tế.



Về LifeTek: Với 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phần mềm LifeCRM, LifeOffice, LifeHRM, LifeMRP nền tảng của người Việt có khả năng tự sửa đổi theo nhu cầu người sử dụng duy nhất trên thị trường, triển khai ứng dụng cho các tổng công ty tập đoàn, và giờ đây là nền tảng LifeAI và LifeOne chúng tôi sẵn sàng trên mọi ứng dụng cung cấp cho doanh nghiệp và chính phủ, với công nghệ và giải pháp tốt nhất.

Phương Dung