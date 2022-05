Bill Gates đang dùng điện thoại gì?

Phiên hỏi đáp của Bill Gates trên Reddit tiết lộ về chiếc điện thoại ông đang sử dụng, mối quan hệ với tỷ phú Jeffrey Epstein, hay góc nhìn của Gates về tiền mã hóa.

Trong chuyên mục Ask Me Anything trên diễn đàn Reddit ngày 19/5, người dùng @bwagnon713 đã hỏi Bill Gates về mẫu điện thoại ông đang sử dụng. Trả lời bên dưới, đồng sáng lập Microsoft tiết lộ đó là Galaxy Z Fold3 của Samsung.

"Tôi có một chiếc Android Galaxy Z Fold3. Tôi thử qua nhiều thiết bị khác nhau. Với màn hình của thiết bị, tôi có thể sử dụng như một chiếc PC di động và điện thoại", Gates cho biết.

Câu hỏi về chiếc điện thoại của Gates thu hút nhiều quan tâm với hơn 2.600 lượt thích (upvote). Nhiều người dùng khác cũng đặt câu hỏi liên quan đến di động như lý do Microsoft ngừng phát triển Windows Phone, tiêu chí lựa chọn điện thoại của Gates nhưng không được phản hồi.

Bill Gates tiết lộ ông đang sử dụng Galaxy Z Fold3 của Samsung. Ảnh: The Verge.

Một số thành viên còn để ý chi tiết Gates không nhắc đến chữ Samsung mà chỉ dùng "Android Galaxy Z Fold3" để trả lời. Trong khi đó, thành viên @tryinreddit hỏi tại sao Gates chọn sử dụng Z Fold3 thay vì Surface Duo, mẫu smartphone gập của Microsoft.

So với Galaxy Z Fold3 với một màn hình uốn dẻo, Surface Duo trang bị 2 màn hình độc lập, bản lề xoay 360 độ để sử dụng ở nhiều tư thế khác nhau. Galaxy Z Fold3 được bán tại nhiều quốc gia, còn smartphone gập của Microsoft chỉ lên kệ ở một số thị trường.

Theo Android Authority, Samsung và Microsoft đã có quan hệ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực di động. Điện thoại Galaxy được cài sẵn nhiều dịch vụ của Microsoft, trong khi ứng dụng Your Phone trên Windows hỗ trợ một số tính năng độc quyền cho smartphone Samsung như chuyển nội dung, chạy ứng dụng trong cửa sổ bình thường...

Tháng 8/2021, Samsung và Microsoft tiếp tục hợp tác để tối ưu phần mềm Office, Outlook và Teams cho màn hình gập của Galaxy Z Fold3 và Z Flip3.

Nhiều câu hỏi thú vị cũng xuất hiện trong chuyên mục Ask Me Anything của Bill Gates. Cụ thể, thành viên @Zestyclose-Result-87 hỏi về công việc của Gates khi đến một hòn đảo của Jeffrey Epstein, kẻ bị kết án vào năm 2019 do lạm dụng tình dục. Trả lời bên dưới, đồng sáng lập Microsoft khẳng định chưa từng đến đảo của Epsteins.

Bill Gates tham gia mục Ask Me Anything để trả lời câu hỏi từ người dùng Reddit. Ảnh: GatesNotes.

"Tôi chưa từng đến bất cứ hòn đảo nào của ông ấy. Tôi từng gặp (Epstein) tại một hội nghị tài trợ cho y tế toàn cầu. Nhìn lại quá khứ, tôi hối hận vì đã gặp ông ta", Gates trả lời.

Trong một câu hỏi về Bitcoin và tiền mã hóa, Gates tiết lộ ông không sở hữu loại tiền nào. "Tôi thích đầu tư vào những thứ có giá trị thực sự. Giá trị một công ty dựa trên chất lượng sản phẩm mà họ tạo ra. Giá trị tiền số chỉ là thứ do ai đó nghĩ rằng người khác sẽ trả bao nhiêu tiền cho chúng, vậy nên không tạo ra giá trị xã hội như những khoản đầu tư khác".

"Tôi chưa bao giờ mua cổ phiếu GameStop trong ngắn hoặc dài hạn", đồng sáng lập Microsoft trả lời câu hỏi về "cơn điên" cổ phiếu GameStop năm ngoái. Các câu hỏi khác dành cho Gates chủ yếu liên quan đến biến đổi khí hậu, dịch Covid-19 và quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates.

