Binance mở lại giao dịch LUNA và stablecoin UST

Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới mở lại giao dịch LUNA và stablecoin UST sau cuộc họp kéo dài 2 giờ với dự án Terra.

Trình xác thực của Terra hoạt động trở lại, sàn giao dịch Binance phát thông báo mở cặp giao dịch giao ngay (spot) LUNA/ BUSD và UST/BUSD vào 21h ngày 13/5 (giờ Việt Nam). Bên cạnh đó, tính năng rút và gửi của hai loại tiền số LUNA và UST sẽ được kích hoạt cùng thời điểm.

Thông báo niêm yết trở lại hai đồng tiền số LUNA và UST từ Binance. Ảnh: Binance.

Thông báo từ Terra cho biết các trình xác thực (validator) của chuỗi khối Terra đã hoạt động trở lại. Các validator quyết định vô hiệu hóa tính năng hoán đổi trên blockchain này và đóng các IBC (Inter Blockchain Communication).

Về mặt kỹ thuật, IBC là một giao thức giúp kết nối xuyên chuỗi khối trên mạng lưới Cosmos, làm tăng tốc độ giao dịch. Thông báo của Binance được phát đi kèm lời cảnh báo nguồn cung của đồng LUNA đã tăng cao, hiện quanh mốc 6.500 tỷ token. Người dùng cần giao dịch thận trọng và Binance miễn trừ trách nhiệm nếu nhà đầu tư thua lỗ.

Trước đó, Changpeng Zhao (CZ), Giám đốc điều hành Binance đã chia sẻ quan điểm trên Twitter rằng sàn hủy niêm yết đồng LUNA do muốn bảo vệ người dùng khỏi các biến động giá lớn, do nguồn cung được in liên tục. Đồng thời, CZ tỏ ra không hài lòng với cách xử lý thiệt hại của đội ngũ dự án Terra.

“Phía Binance đã yêu cầu Terra khôi phục mạng lưới, đốt bớt LUNA và khôi phục mức neo giá 1 USD của stablecoin UST. Tuy nhiên, sàn giao dịch này không nhận được phản hồi từ dự án”, Changpeng Zhao, CEO Binance cho biết trên Twitter.

Đến 22h50 ngày 13/5 (giờ Việt Nam), CZ cập nhật rằng ông đã tham gia cuộc họp kéo dài 2 giờ với đội ngũ phát triển Terra. Đồng thời, chủ sàn tiền số Binance cho biết mọi việc đã có tiến triển và chuỗi khối của dự án đã hoạt động trở lại.

CEO Binance xác nhận cuộc họp với đội ngũ dự án Terra có tiến triển tốt.

Sáng 13/5, sàn giao dịch Binance đã xóa các cặp giao dịch giao ngay (spot) LUNA với các đồng USDT, BTC, ETH, BNB. Giao dịch ký quỹ cũng bị ngừng với các cặp BUSD, USDT, BTC, ETH, UST.

Hợp đồng vĩnh cửu LUNA/USDT cũng bị sàn Binance xóa và ngừng giao dịch lúc 8h30 ngày 13/5 (giờ Việt Nam). Bên cạnh đó, các cặp giao ngay gồm BTC/UST, LUNA/UST, ETH/UST, BNB/UST, UST/USDT không còn xuất hiện trên Binance sau thông báo hủy niêm yết sáng ngày 13/5.

Trước đó, đêm 12/5, blockchain Terra đã bị tạm dừng tới 2 lần sau khi những người kiểm định (validator) đồng thuận.

“Người được phép kiểm định (validator) của Terra đã quyết định tạm dừng để ngăn chặn các cuộc tấn công vào hệ thống sau khi đồng LUNA bị sụt giảm nghiêm trọng. Ngoài ra, hành động này nhằm mục đích giảm thiểu thiệt hại nếu trường hợp xấu xảy ra”, tài khoản chính thức của Terra cho biết trên Twitter vào 23h ngày 12/5. Mạng blockchain trở lại hoạt động sau đó 1 giờ.

Lần ngừng blockchain gần nhất của Terra diễn ra vào lúc 9h sáng tại khối số 7607789. Những người kiểm định của Terra nói rằng hành động này nhằm mục đích đưa ra kế hoạch khôi phục và sẽ sớm tung ra nhiều bản cập nhật mới.

Sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra được xem như "thảm họa" của thị trường tiền mã hóa. Cuối năm 2021, Terraform Labs ra mắt đồng tiền ổn định giá (stablecoin) UST. Thay vì dùng tài sản đảm bảo như USD pháp định, UST sử dụng thuật toán và đồng LUNA để điều chỉnh cơ chế cung-cầu, nhằm neo giá ở mức 1 USD .

Tuy nhiên, thị trường biến động vào đầu tháng 5 khiến giá LUNA giảm sâu. Ngày 7/5, giá UST giảm qua mức neo (de-peg) khiến thị trường hoảng loạn. Do sự chênh lệch lên đến hàng tỷ USD giữa tổng giá trị vốn hóa của LUNA và UST, cơ chế cân bằng không còn được duy trì. Cả hai đồng tiền mã hóa này đều rơi tự do.

Chiều 11/5, Do Kwon, CEO Terraform Labs đề xuất đúc (mint) thêm LUNA để tạo thanh khoản, cứu đồng UST. Chỉ sau hơn 2 ngày, hàng nghìn tỷ đồng LUNA được đúc, khiến giá giảm hàng triệu lần. Đồng UST cũng không thể trở lại mức neo, tới đêm 13/5 được giao dịch ở mốc 0,16 USD .

Thông tin về loại tiền số trong bài viết không phải là lời khuyên đầu tư từ Zing News. Hoạt động đầu tư tiền mã hóa chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Các loại tiền số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.

