Bitcoin giảm mạnh, có nên cắt lỗ?

Bitcoin và thị trường tiền điện tử đang vào kỳ ngủ đông, nhiều nhà đầu tư phân vân không biết nên tiếp tục giữ (hold) hay bán để cắt lỗ.

Sáng 22/6, Bitcoin đang giao dịch ở giá 20.697 USD, tăng nhẹ so với một ngày trước. Dù đã hồi lại so với mức dưới 18.000 USD cách đây vài ngày, song đồng tiền số lâu đời này vẫn đang mất hơn 30% so với mốc 30.000 USD cách đây nửa tháng. BTC thậm chí mất một nửa giá trị so với đầu tháng 5.

Sự rớt giá của Bitcoin khiến hàng loạt đồng tiền số khác không thoát khỏi đà giảm mạnh. Toàn thị trường đỏ lửa. Hầu như không có nhà đầu tư nào đang giao dịch trên thị trường giữ được tài khoản không bị thua lỗ.

Bitcoin mất 1/3 giá trị so với tháng trước. (Ảnh chụp màn hình Google Search)

Nói với ICTnews, ông Eric Tran, đồng sáng lập quỹ Maxx Capital Ventures, nhận định thị trường tiền số đang trong giai đoạn mùa đông, và sẽ còn tiếp tục đóng băng trong 12-18 tháng nữa.

“Khi đến sát sự kiện Bitcoin Halving 2024, Bitcoin mới có sự tăng trưởng đột biến về giá”, ông Eric dự báo.

Những người lạc quan về thị trường tiền số đang chờ đợt sự kiện Bitcoin Halving sẽ diễn ra trong vòng hai năm nữa, với kỳ vọng đồng tiền giá trị nhất thế giới có thể thiết lập kỷ lục giá mới.

Bitcoin Halving là thuật ngữ nói về sự kiện tiền thưởng cho thợ đào Bitcoin sẽ bị giảm đi một nửa sau mỗi chu kỳ 4 năm. Như đã biết, Bitcoin là tiền số sinh ra dùng để thưởng cho các thợ đào mỗi khi họ xác nhận một giao dịch trên chuỗi Blockchain Bitcoin. Cứ sau 4 năm, tương đương 210.000 block đưa vào mạng lưới, số tiền thưởng cho mỗi đợt đào sẽ giảm đi một nửa. Việc này nhằm bảo đảm lượng cung Bitcoin vẫn đủ duy trì đến năm 2140, với số lượng giới hạn 21 triệu Bitcoin. Việc chia đôi tiền thưởng cũng nhằm tránh lạm phát đồng tiền này.

Ở các sự kiện Bitcoin Halving trước đây, diễn ra vào các năm 2020, 2016, 2012, đồng tiền số do người có tên Satoshi Nakamoto tạo ra đã có các đợt tăng giá mạnh mẽ ngay sau những đợt giảm sâu.

Trong thời gian từ nay đến năm 2024, thị trường cũng có thể có những sóng hồi nhẹ và đi ngang, người đại diện quỹ Maxx Capital Ventures nhận định.

Ý kiến này phù hợp với đánh giá trước đó của ông Quốc Anh, một người theo dõi thị trường tiền điện tử lâu năm. Người này cho rằng mốc 20.000 USD có thể sẽ trồi sụt trong một quãng thời gian, sẽ có những nhịp "hồi ảo" hay thường gọi là Bull Trap (bẫy tăng giá). Khi nhà đầu tư thấy thị trường hồi nhanh thì sẽ nghĩ rằng đã đảo chiều và lao vào mua, khi đó có thể sẽ “dính bẫy”.

Ở giai đoạn này, ông Eric cho rằng những người đã vào tiền và đang bị chia tài khoản thì nên kiên nhẫn chờ đợi, không nên cắt lỗ. Ngược lại, những người có vốn thì đây cũng chính là thời điểm có thể bắt đáy với khoảng 30% tài sản và chờ để DCA (trung bình giá) - tức chia nhỏ khoản tiền để mua vào từ từ khi thị trường đi xuống.

Trong khi thị trường đang kỳ ngủ đông, chuyên gia này cho rằng nhà đầu tư nên tìm kiếm các công việc để tạo ra dòng tiền.

“Giai đoạn ảm đạm là thời điểm vàng để bạn chú tâm hơn vào việc học tập và nâng cao hiểu biết của mình. Nếu bạn muốn tồn tại ở thị trường thì việc nắm kiến thức vững chắc là yếu tố bắt buộc”, vị này đưa lời khuyên.

