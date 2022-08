Bộ GD&ĐT phân tích dữ liệu số tìm lý do nhiều thí sinh không đăng ký xét tuyển

Bộ GD&ĐT vừa thông tin về kết quả phân tích trên cơ sở dữ liệu của 315.993 thí sinh ban đầu có dự kiến đăng ký xét tuyển vào đại học năm 2022 nhưng sau đó không nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển lên hệ thống.

Bộ GD&ĐT cho biết, số liệu thống kê cho thấy, năm 2020, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh là 642.270; năm 2021 số lượng là 794.739.

Theo số liệu trên, số thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2022 giảm so với năm 2021 khoảng 20% và chỉ giảm 3,4% so với năm 2020. Trong đó, cần lưu ý số lượng đăng ký xét tuyển tăng mạnh ở năm 2021 có lý do quan trọng là tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều thí sinh không thể du học và nhiều em học phổ thông, đại học ở nước ngoài cũng trở về Việt Nam.

Trong hơn 1 tháng qua, các thí sinh trên cả nước đăng ký xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2022 theo hình thức trực tuyến.

Điểm khác biệt căn bản trong việc đăng ký xét tuyển đại học năm 2022 là thí sinh đăng ký nguyện vọng lên Hệ thống sau khi đã biết kết quả thi tốt nghiệp THPT. Số liệu năm 2022 thể hiện con số thực chất của thí sinh có khả năng cạnh tranh xét tuyển vào đại học, mong muốn vào học đại học sau khi có đầy đủ thông tin về kết quả thi tốt nghiệp THPT, kể cả điểm sau phúc khảo. “Đây là tín hiệu tích cực thể hiện các định hướng và quyết định chủ động của thí sinh khi có đủ thông tin”, Bộ GD&ĐT nhận định.

Cũng trong nội dung mới phát ra chiều tối ngày 24/8, Bộ GD&ĐT cũng thông tin về một số kết quả phân tích trên cơ sở dữ liệu của 315.993 thí sinh ban đầu có dự kiến đăng ký xét tuyển vào đại học nhưng sau đó không nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển lên hệ thống.

Cụ thể, xét theo các miền trên cả nước, miền Bắc có tỷ lệ thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học năm nay cao hơn, với 38%. Tỷ lệ thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học của miền Trung và miền Nam lần lượt là 32% và 30%.

Còn xét theo các vùng trên cả nước, đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học lần lượt là 22% và 19%; tiếp đó là các vùng miền núi phía Bắc (16%), Bắc Trung Bộ (15%), Đông Nam Bộ (11%), Nam Trung Bộ (10%) và Tây Nguyên (7%).

20 địa phương có số thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học năm 2022 nhiều nhất.

Kết quả phân tích dữ liệu của Bộ GD&ĐT cho thấy, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học năm nay, với 22.187 thí sinh. Tiếp đó là Thanh Hóa, Nghệ An, TP.HCM, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bắc Giang, An Giang...

Tỷ lệ thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học năm 2022 theo các khu vực ưu tiên.

Đáng chú ý, thống kê điểm theo các tổ hợp xét tuyển chính của các thí sinh không đăng ký xét tuyển cho thấy điểm các tổ hợp của các thí sinh không đăng ký xét tuyển đều hầu hết ở mức thấp hơn mức điểm trung vị và điểm trung bình của phổ điểm thi tốt nghiệp THPT; nhất ở các khối A0, A1 và B0 thì các mức điểm đại đa số là rất thấp, thấp hơn mức điểm trung vị, điểm trung bình và thấp hơn 15 điểm/tổ hợp.

Thống kê điểm theo các tổ hợp xét tuyển chính của những thí sinh không đăng ký xét tuyển.

Riêng khối C0 điểm có khá hơn, song năm nay tổ hợp C0 có phổ điểm thí sinh đạt được rất cao trên cả nước, do vậy mức độ cạnh tranh xét tuyển sẽ cao hơn, điểm sàn mà các trường công bố cũng có xu hướng cao hơn.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ ngày 24/8 đến trước 17h ngày 31/8, các thí sinh hoàn thành việc thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển. Từ ngày 1/9 đến 17/9, các cơ sở đào tạo sẽ tải dữ liệu từ Hệ thống để xét tuyển và phối hợp xử lý nguyện vọng, lọc ảo. Trước 17h ngày 17/9, các cơ sở đào tạo sẽ công bố kết quả trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 đợt 1. Trước 17h ngày 30/9, các thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuvến đợt 1 trên Hệ thống.

Vân Anh