Bộ Quốc phòng Mỹ không thay đổi hợp đồng 10 tỷ USD với Microsoft

Long An bổ sung nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo xây Chính quyền điện tử tỉnh

Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Long An vừa được bổ sung thêm các nhiệm vụ về chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh. Ban chỉ đạo này do Chủ tịch UBND tỉnh Long An làm Trưởng ban.