Thêm một nền tảng “Make in Vietnam” giúp doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số

Bằng việc ứng dụng công nghệ chuỗi khối, nền tảng số “Make in Vietnam” akaChain vừa được Bộ TT&TT giới thiệu hướng tới cung cấp các bộ giải pháp giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng hiệu quả vận hành, đẩy mạnh tính bảo mật và minh bạch thông tin.

akaChain là nền tảng dựa trên công nghệ chuỗi khối đầu tiên được Bộ TT&TT chọn giới thiệu và bảo trợ truyền thông.

Nền tảng blockchain đầu tiên được Bộ TT&TT bảo trợ truyền thông

Lễ ra mắt nền tảng công nghệ chuỗi khối akaChain vừa được Bộ TT&TT tổ chức chiều ngày 13/8. Đây là lần đầu tiên Bộ TT&TT lựa chọn, giới thiệu một nền tảng dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain) tham gia Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Việc Bộ TT&TT ra mắt nền tảng chuỗi khối akaChain là một trong chuỗi sự kiện giới thiệu các nền tảng số “Make in Vietnam” nhằm thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồi tháng 6/2020. Tính đến nay, Bộ TT&TT đã đánh giá, lựa chọn hơn 20 nền tảng số tốt do doanh nghiệp Việt Nam phát triển để tham gia Chương trình chuyển đổi số quốc gia và bảo trợ về truyền thông các nền tảng “Make in Vietnam” này.

Nền tảng akaChain là một trong số những nền tảng, giải pháp chuyển đổi số “Make in Vietnam” do FPT phát triển giúp các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề tối ưu vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

Theo đại diện nhóm phát triển, điểm vượt trội của nền tảng akaChain là giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai các nghiệp vụ quan trọng, mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể như: Tự động hoá quá trình định danh khách hàng - giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng; Chấm điểm tín dụng - giúp doanh nghiệp đánh giá chính xác rủi ro tiềm ẩn trong hệ thống thanh toán, giảm nợ xấu đồng thời giúp người dân tăng cơ hội tiếp cận các chương trình tín dụng; Chương trình khách hàng thân thiết - giúp người dân được phục vụ chu đáo hơn và sử dụng hệ thống điểm thưởng một cách thuận lợi, minh bạch, giúp doanh nghiệp duy trì lượng khách hàng ổn định; Truy xuất nguồn gốc dữ liệu.

Tuy mới thành lập trong thời gian ngắn từ cuối năm 2018, với một ứng dụng công nghệ hoàn toàn xa lạ với thị trường Việt Nam, song đến nay akaChain đã được nhiều khách hàng biết đến và sử dụng.

Được biết, thời gian tới, akaChain sẽ tập trung vào các thế mạnh liên quan tới tính bảo mật và tính minh bạch. Về mặt nghiên cứu và phát triển, akaChain sẽ tập trung vào hoàn thiện bộ giải pháp liên quan tới danh tính số và truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp sản phẩm cho các doanh nghiệp trong nước và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kêu gọi doanh nghiệp Việt tiếp tục đầu tư nghiên cứu công nghệ 4.0

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho biết, được phát minh từ năm 2008, đến nay công nghệ blockchain đã được phát triển và cải tiến trở thành một trong những công nghệ đột phá lớn nhất với tiềm năng ảnh hưởng rộng lớn tới mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực từ tài chính đế sản xuất kinh doanh và thậm chí là cả ngành giáo dục.

Hiện nay, một số quốc gia đang rất quan tâm đến blockchain và ban hành nhiều chính sách liên quan tạo môi trường thúc đẩy, phát triển công nghệ mới này. Nhiều cơ quan nhà nước trên thế giới đã có kế hoạch đầu tư vào blockchain để quản lý các giao dịch tài chính, tài sản, hợp đồng và việc tuân thủ pháp luật của các tổ chức trong những năm tới.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, tại Việt Nam, việc sớm nghiên cứu và áp dụng công nghệ này sẽ là cơ hội để Việt Nam chủ động bắt nhịp với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu.

Thứ trưởng nhấn mạnh, với tiềm năng to lớn của blockchain, nhiều khả năng trong tương lai gần những ứng dụng kỹ thuật này sẽ làm biến đổi đáng kể cuộc sống của chúng ta. Bộ TT&TT hoan nghênh FPT đã “tiến quân” vào lĩnh vực mới mẻ này, tạo nên nền tảng công nghệ chuỗi khối giúp các doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng hội nhập với sự phát triển của nền kinh tế, tài chính và công nghệ của tương lai.

“Bộ TT&TT kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ số tiếp tục đầu tư nghiên cứu những công nghệ mới của cách mạng công nghiệp 4.0, nhờ đó Việt Nam có thể bắt kịp với những xu thế phát triển mới nhất của thế giới, hướng đến hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số quốc gia”, Thứ trưởng nói.

Theo đại diện FPT, để kích cầu cho khách hàng doanh nghiệp, akaChain đang triển khai chương trình hỗ trợ cộng đồng và các doanh nghiệp, cụ thể: Miễn phí gói tư vấn về chuyển đổi số cho dịch vụ Chăm sóc khách hàng thân thiết và Danh tính số Digital ID cho doanh nghiệp; Miễn phí 1 tháng dùng thử nền tảng akaChain.

M.T