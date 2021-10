Bộ Y tế ra quy trình khắc phục tình trạng thiếu, sai thông tin tiêm vắc xin phòng Covid-19

Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi Bộ Công an, Bộ TT&TT, UBND các tỉnh, thành phố cùng các đơn vị trực thuộc Bộ này và y tế bộ, ngành để hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin Covid-19.

Bốn bước xác minh thông tin tiêm vắc xin phòng Covid-19

Bộ Y tế hiện đang triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Cùng với thời điểm Chiến dịch được khởi động, để công khai minh bạch thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khi tham gia, Bộ Y tế khi đó đã hướng dẫn các đơn vị, địa phương sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19.

Đến nay, theo Bộ Y tế, đã triển khai tiêm được 62 triệu liều vắc xin cho 63% người trên 18 tuổi. Tuy nhiên, nhiều người đã được tiêm vẫn còn thiếu, không có hoặc sai thông tin về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, dẫn đến ảnh hưởng việc xác định thông tin về tiêm chủng cho công dân.

Trước thực tế đó, ngày 16/10, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ TT&TT đã họp thống nhất về việc chia sẻ, xác thực thông tin tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 được triển khai đã góp phần để Chiến dịch tiêm chủng được thực hiện một cách công khai, minh bạch, thuận tiện.

Để triển khai đồng bộ việc xác minh thông tin, khắc phục tình trạng thiếu, sai thông tin tiêm chủng, ngày 21/10 Bộ Y tế đã ban hành Quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Theo đó, cùng với quy trình tại cơ sở tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 với 4 bước, Bộ Y tế còn quy định việc xác minh thông tin tiêm chủng tại địa phương cũng gồm 4 bước có sự phối hợp chặt chẽ giữa trạm y tế, chính quyền địa phương và Công an xã.

Cụ thể, ở bước 1 - Điều tra cơ bản trước khi lập kế hoạch tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị: Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (cấp xã) chỉ đạo trạm y tế phối hợp với Công an cấp xã, tổ dân phố, tổ Covid cộng đồng... để lập danh sách người dân có nhu cầu tiêm mũi 1, chuẩn bị tiêm mũi 2, gửi Công an cấp xã để kiểm tra, xác minh thông tin của người dân. Việc lập danh sách có thể thực hiện bằng cách tiếp nhận thông tin đăng ký tiêm trực tiếp, thông qua dữ liệu trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 do người dân tự đăng ký hoặc đăng ký theo tổ chức.

Với bước 2, Công an cấp xã tiến hành đối chiếu thông tin của công dân trong dữ liệu dân cư để yêu cầu người dân bổ sung, hoàn chỉnh thông tin sau đó xác nhận và gửi lại trạm y tế xã, phường để quản lý.

Bộ Y tế lưu ý, không thực hiện xác minh thông tin với trường hợp không phải là công dân Việt nam. Trường hợp người trong danh sách chưa có thông tin hoặc có thông tin không chính xác với dữ liệu dân cư, cơ quan Công an cấp xã có trách nhiệm xác minh bổ sung và gửi lại danh sách cho trạm y tế cấp xã. Thời gian gửi lại danh sách đã được xác minh không quá 2 ngày kể từ ngày trạm y tế lập danh sách.

Tại bước 3, trạm y tế cấp xã trên cơ sở dữ liệu được xác minh của Công an lập kế hoạch, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Người đến tiêm phải mang Căn cước công dân hoặc thông báo số định danh cá nhân có mã QR do Công an cấp và giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin Covid-19 trước đó (nếu có). Điểm tiêm chủng kiểm tra, đối chiếu các thông tin và cập nhật, bổ sung các thông tin tiêm chủng (nếu có), thực hiện tiêm chủng, nhập thông tin về mũi tiêm mới trên Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19.

Ở bước cuối cùng, sau khi hoàn thiện việc nhập dữ liệu cho đối tượng đã tiêm chủng, Chủ tịch UBND cấp xã ký chứng thư số với dữ liệu kết quả tiêm trên Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19. Trong thời gian chưa có chứng thư số, Chủ tịch UBND cấp xã chủ trì lập biên bản giữa các bên liên quan xác nhận tính chính xác của dữ liệu kết quả tiêm.

Cấp phát chứng thư số công cộng để ký số dữ liệu tiêm chủng

Để triển khai đồng bộ việc xác minh thông tin, Bộ Y tế đã đề nghị cơ quan, đơn vị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung theo Quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mới ban hành.

Cụ thể, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an địa phương trong việc phối hợp với chính quyền địa phương, ngành y tế để triển khai các hoạt động theo quy trình và báo cáo kết quả xác minh thông tin công dân theo ngày, tổng hợp gửi Bộ Y tế.

Bộ TT&TT chỉ đạo Sở TT&TT và các đơn vị liên quan phối hợp, triển khai hoạt động theo quy trình và tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vắc xin Covid-19.

Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ TT&TT chỉ đạo việc hoàn thiện các chức năng, tính năng của phần mềm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của quy trình; chỉ đạo việc triển khai hỗ trợ cấp phát chứng thư số công cộng cho các đơn vị liên quan để thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng trên Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19.

UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Sở Y tế, Công an tỉnh, thành phố và chính quyền địa phương triển khai việc thu thập, cập nhật, xác minh thông tin tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo quy trình và thực hiện việc báo cáo kết quả tiêm chủng theo quy định.

Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; y tế bộ, ngành và các cơ sở tiêm chủng, Bộ Y tế yêu cầu chủ động phối hợp với cơ quan Công an, chính quyền địa phương để triển khai hoạt động theo quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Cùng với 2 nền tảng Khai báo y tế và quản lý người vào ra địa điểm bằng mã QR, Hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến, nền tảng Quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cũng là 1 trong 3 nền tảng công nghệ được Bộ TT&TT và Bộ Y tế khuyến cáo các địa phương triển khai thống nhất.



Gồm 4 thành phần chính là Cổng công khai thông tin tiêm chủng (tiemchungcovid19.gov.vn), hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng, hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và ứng dụng “Số sức khỏe điện tử”, nền tảng này đến nay đã được 63/63 tỉnh, thành phố triển khai ở các mức độ khác nhau. Tính đến ngày 21/10, tỷ lệ tổng mũi tiêm được cập nhật trên nền tảng đạt hơn 96% tổng số mũi tiêm thực tế; tổng số thuê bao cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử là hơn 23,2 triệu.

Vân Anh