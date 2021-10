Bùng nổ xem lậu Squid Game trên mạng ở Trung Quốc

Không được chiếu chính thức ở Trung Quốc, dân mạng ở đất nước tỷ dân đã tìm nhiều cách vượt rào để xem lậu series đang gây sốt Squid Game (Trò chơi con mực).

Cơn sốt Squid Game (Trò chơi con mực) đã càn quét khắp thế giới trong ít tuần qua khi series này được trình chiếu lần đầu tiên trên Netflix từ hôm 17/9. Bộ phim đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của người dùng Internet, chủ yếu là so sánh với các bộ phim đề tài sinh tồn khác như Alice in Borderlands hay As the Gods Will.

Tại Trung Quốc, Squid Game vẫn được dân mạng thảo luận tích cực dù Netflix không khả dụng tại quốc gia này và cũng không có công ty nào ở Đại lục có bản quyền phát sóng bộ phim. Lý do là bởi người dùng Trung Quốc có thể tải lậu để xem Squid Game với phụ đề tiếng Trung do các nhóm fan thực hiện, bên cạnh phụ đề chính thức do Netflix cung cấp.

Squid Game của Hàn Quốc đang là hiện tượng gây sốt toàn cầu, được đánh giá là có thể vượt qua cả Parasite (Ký sinh trùng).

Theo đại sứ Hàn Quốc ở Trung Quốc Jang Ha-sung, Squid Game đã bị chiếu lậu ở hơn 60 website tiếng Trung. Đại sứ Jang Ha-sung đã yêu cầu nhà chức trách Trung Quốc ngăn chặn các hành động phi pháp này.

Bất chấp điều đó, người xem ở Trung Quốc vẫn có vô vàn cách để tải lậu Squid Game thông qua các dịch vụ đám mây như Baidu Wangpan, tải qua giao thức ngang hàng bằng BitTorrent hoặc xem ‘chui’ qua một số kênh nước ngoài.

Trên mạng xã hội Weibo, bình luận và hashtag #SquidGame đã lập kỷ lục gần 2 tỷ lượt xem vào hôm thứ năm và đã nằm trong Top 5 chủ đề tìm kiếm hot nhất trên Weibo từ tuần trước.

Số lượng người cắm máy để tải lậu Squid Game ở Trung Quốc đạt trung bình 30.000 kết nối mỗi ngày trong khoảng từ 18/9 đến 5/10. Đây hiện là series phim được tải lậu nhiều nhất ở Trung Quốc và một vài khu vực khác, theo thống kê của iknowwhatyoudownload.com.

Bộ phim xoay quanh nhiệm vụ sinh tồn của 456 người trên một hòn đảo hoang biệt lập.

Sự phổ biến của Squid Game ở Trung Quốc đang đi ngược những nỗ lực kiểm duyệt nội dung bạo lực và không phép ở đất nước tỷ dân. Ngay cả những bộ phim hoặc chương trình gameshow chính thức cũng có thể bị giới chức Trung Quốc yêu cầu cắt bỏ nếu nội dung không phù hợp ở thời điểm hiện tại.

Chẳng hạn, tháng trước Trung Quốc đã yêu cầu gỡ bỏ loạt phim siêu nhân nổi tiếng Ultraman Tiga của Nhật Bản vì lý do bạo lực sau khi Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc ban hành công văn đề nghị tẩy chay các sản phẩm bạo lực, chém giết, gợi dục dành cho thiếu nhi.

Squid Game được gắn mác là một bộ phim sinh tồn có yếu tố bạo lực, do đó dù có xin giấy phép cũng khó qua được cửa kiểm duyệt của Trung Quốc. Vì thế, dân mạng nước này đã phải tìm cách vượt rào để xem bộ phim đình đám của Hàn Quốc.

Phương Nguyễn (Theo SCMP)